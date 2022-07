Lesné rozhovory

Schovať sa pred prehnane pracovitým slnkom, pripomenúť si, ako vyzerá naša planéta mimo asfaltových miest a pohľadať inšpiráciu na nové témy rozhovorov.

Ja by som do lesa chodila aj každý deň. No s malými deťmi je prechádzka prírodou o dosť väčšou výzvou ako pobyt niekde na detskom ihrisku. Tam nie je potrebné prílišné zapájanie mozgu. Stačí bezducho búchať do hojdačky a sem-tam skontrolovať, či dieťa pri hre nezjedlo kameň, alebo nehádže ostatným návštevníkom piesok do očí. V lese je to iné. Ak chcete dvojročné nôžky prinútiť prísť tam, kam si predstavujete, je potrebné ich majiteľa niečím zaujať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Niekedy vo mne zvíťazí lenivosť. Dotlačím kočík k najbližšiemu pieskovisku, vypustím obe deti a pozorujem, ako sa hrajú. Dnes mám však chuť na zmenu. Som odhodlaná spraviť z prechádzky lesným chodníčkom veľké dobrodružstvo.

Pre malú Alžbetku mám už z predošlých výletov pripravených hneď niekoľko zaujímavostí a ona sa aj po päťdesiatykrát poteší, akoby ich videla prvý raz. Rukou skúša, ako pichajú ihličky na ihličnatom strome, ohmatáva šišku, ovoniava kvet ďateliny. Prehrabávame paličkou suché lístie, pozorujeme turistické značky, mávame všetkým psom a cyklistom.

Emku už takýto druh zábavy nezaujíma. Pozerá sa okolo seba a obracia sa na mňa s jednou otázkou za druhou.

Prečo je blato? Prečo niekto nechal pri lavičke smeti? Prečo ujo pri behaní tak fučí? Prečo ten vtáčik tak veľmi hlasno čviriká? Prečo to okoloidúce bábo v kočíku plače? Prečo má teta klobúk?

Tieto prečo otázky mi dávajú zabrať. Sú nekonečné. Odpoviem na jednu a príde ďalšia. Na niektoré odpovedám aj desaťkrát za deň. Emka sa ich pýta stále dookola, aj keď už presne vie, aká je správna odpoveď.

Najlepšou zbraňou na úmorné otázky je slovný protiútok. Prepnúť sa do role rozprávača a zasadiť do okolitej krajiny nejaký zaujímavý príbeh. Skoro ako autor pracujúci na novej poviedke, snažím sa okolie popisovať nezvyčajnými slovami, všímať si detaily, odchýlky v obyčajnosti, nechať sa niesť predstavami a predpokladmi.

Rozprávam Emke o tom, ako sa pani, ktorá nás práve predbehla, ponáhľa vyzdvihnúť vnúčatká zo škôlky, lebo ich chce vziať na zmrzlinu. Prezradím jej, že cyklista, ktorý okolo nás prefrčal, má na tvári taký široký úsmev kvôli novému bicyklu, ktorý dostal na nedávne narodeniny. Prekladám jej rozhovory vtákov ukrytých v lístí. Ukážem jej, ktorému stromu patrí ten drzý koreň, čo nám tak opovážlivo vstúpil do cesty. Predstavujem jej mohutné duby zaslúžilého veku a nezabudnem pridať klebetu, že tu takto ticho postávali už v dobách keď sa tadiaľto v kočíku vozievala naša babka.

Emka počúva, poslušne kráča a ja vymýšľam ako spisovateľ v živom vysielaní.

Keď nás zákruta prevedie na druhú stranu hrebienka, začujeme vrčanie. Neďaleko pracujú drevorubači. Kvílenie motorových píl prehluší moje príbehy a do Emkinej hlavy privedie myšlienku, že pokračovať ďalej asi nebude najlepší nápad. Zastane, bez ochoty spraviť čo i len krok naviac.

„Mamina, prečo to tu tak vrčí? Nemám rada, keď to tak hučí.“ pýta sa s obavami.

„Pília stromy,“ odvetím. „Nemusíš sa báť. Píly hučia, ale neublížia ti.“

„A prečo pília stromy?“ vyzvedá ďalej. Pevne ma pri tom chytí za ruku.

Alžbetka v kočíku veselo výska. Nad rozdiel od svojej staršej sestry je pre ňu hocičo hlučné veľkým zdrojom radosti.

Rozmýšľam, ako odpovedať.

„Niektoré stromy sú už staré a choré,“ poviem nakoniec. „Tie treba vyrúbať, aby uvoľnili miesto novým mladým stromom.“

„Staré a choré...“ zopakuje po mne Emka a po krátkom zamyslení dodá: „Ako prastarká?“

Zasmejem sa.

Áno, naša deväťdesiatročná prastarká by sa dala prirovnať k starému stromu. Stromu, ktorý toho veľa videl a zažil, ktorý pomohol lesu rozrásť sa o nové mladé stromčeky a ktorý dodnes prináša oporu, radosť a pokoj celej rodine.

A našťastie vyzerá, že má zdravý a pevný koreň.