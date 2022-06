Narodeninový darček

Nepotrpím si na oslavy, no predsa v kútiku duše dúfam, že ma tento deň niečím milým prekvapí. Vstanem z postele, žijem svoj bežný život a trpezlivo čakám.

Dlho to vyzerá, že svet o mojom sviatku nevie. Povinnosti prichádzajú z každej strany, ľudia ku mne nie sú milší ako obvykle a deti sa nepremenili na tiché a na slovo poslúchajúce. Počasie je presne opačné ako mám rada a z rádia sa dozvedám, že ani politici sa nerozhodli spraviť mi radosť.

Okolo obeda predomňa manžel postaví obrovskú škatuľu.

Nechápavo naňho pozriem. Som v rozpakoch. Už nie som malé dieťa, ktorého nadšenie rastie lineárne s veľkosťou darčeka.

Môj mozog sa rozbehne ako opreteky. Je možné, že môj muž odhalil niečo, po čom podvedome túžim, no ani sama o tom neviem? To by moje vedomie muselo byť slepé, aby prehliadlo takúto opachu!

Alebo sa nechal zlákať prefíkaným reklamným ťahom a kúpil niečo naozaj nepotrebné, niečo čo ťažko nazvať inak ako rozmar? Ak je to tak, tak budem musieť priznať, že ho očividne ani po tých rokoch stále dobre nepoznám.

Nie, bude to naopak. Keď už sa rozhodol kúpiť darček takých rozmerov, určite to bude niečo veľmi praktické, ani zďaleka nie romantické, niečo čo zvýši efektivitu fungovania našej domácnosti. No popravde, ani na nič také nedokážem prísť.

Polofunkčné pravítko v mojom mozgu premeriava rozmery predmetu a pokúša sa ho umiestniť do nášho bytu. V duchu prechádzam z izby do izby, presúvam nábytok, zastrkujem hračky do šuflíkov, vyhadzujem nepotrebné veci, no stále mi to nevychádza. Predstava ďalšieho neživého obyvateľa, ktorý nebude mať v našom byte dôstojné a trvalé miesto pobytu mi spôsobuje pocity úzkosti. Môj muž sa musel zblázniť.

S obavami roztrhám baliaci papier. Mali by sme sa vrátiť k zvyku, že si navzájom darčeky nedávame. Nikdy sme si na to nepotrpeli. Na začiatku sme zvykli hovoriť, že na to nie je dôvod, lebo každý náš deň je výnimočný, plný dôkazov lásky a prekvapení. Postupne síce dni prestali byť až také výnimočné a namiesto dôkazov lásky sa zaplnili bežnými nezaujímavými povinnosťami, no zvyk nerobiť z darčekov zbytočnú drámu nám zostal. Väčšinou postačí hocijaká drobnosť, čerstvo upečený koláč alebo ruža zo starkinej záhrady.

Nožnicami prepichnem lepiacu pásku. Možno je to pasca. Dostanem niečo veľkolepé a vzápätí budem oboznámená s manželovým plánom odísť s kamarátmi na celé leto lietať niekam do Brazílie a mňa nechať na pospas našim deťom.

Tie práve prevzali proces rozbaľovania. Naťahujú sa o baliaci papier. Alžbetka má už malý kúsok strčený v ústach a Emka žobroní, že ihneď potrebuje nožnice. Potom v hneve sotí Alžbetku a náš byt sa po niekoľkých pohodových minútach, dnes už asi po tisícikrát, ponorí do zvukov plaču a kriku.

Povzdychnem si a nakuknem do škatule.

Je prázdna.

Celkom prázdna, ak teda nerátame molekuly nahromadeného vzduchu. Deti vyzerajú rovnako zarazené ako ja, ba aj plakať prestanú.

Som trochu sklamaná, no o dosť viac mi odľahne. Som rada, že sa môj muž nezbláznil a nekúpil mi nejakú obrovskú hlúposť. Spýtavo sa naňho pozriem.

„To je škatuľa na naše deti,“ objasní mi. „Môžeš mi ich tam naložiť, dnes poobede starostlivosť o ne a domácnosť preberám ja. Ty pekne oddychuj, zaslúžiš si to.“

Deti veselo vlezú do škatule, Paľko zapne imaginárny motor a ako na papierovom člne ich ťahá do obývačky.

A ja sa spokojne vyvalím na posteľ a pochvaľujem si, aký parádny narodeninový darček som dostala.