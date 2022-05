Ste unavený a máte chuť na omietku? (o prejavoch nedostatku železa)

I keď, akokoľvek bizarne to znie, ak náhodou takéto zvláštne chute máte, aj to môže byť jedným z príznakov nedostatku železa. Tento symptóm sa odborne nazýva pica syndróm a prejavuje sa neodolateľnou chuťou na nejedlé predmety- napríklad omietku, hlinu, piesok, lepidlo či ľad.

Patrí však skôr medzi raritné príznaky nedostatku železa. Častejšie na sebe spozorujete únavu, pri námahe sa ľahko zadýchate a búši Vám srdce, môže sa Vám točiť hlava, je Vám stále zima, padajú Vám vlasy a lámu sa Vám nechty. Starostliví priatelia Vás upozornia, že ste akýsi bledý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nedostatok železa sa odborne nazýva sideropénia. Sidero- značí železo, -pénia je latinský výraz pre nedostatok.

Keby som chcela vymenovať chemické reakcie prebiehajúce v našom organizme, v ktorých hrá železo nezastupiteľnú rolu, pravdepodobne by to vystačilo na celú knihu. Je dôležité pri prenose kyslíka, syntéze DNA či prenose elektrónov. Železo je zložkou mnohých enzýmov, je obsiahnuté v svalovom farbive myoglobíne a je dôležitou zložkou krvného farbiva hemoglobínu.

Väčšina príznakov nedostatku železa sa dá sedliackym rozumom odvodiť práve zo znalosti, že bez železa nie je dostatok hemoglobínu.

Hemoglobín je ukrytý v červených krvinkách (erytrocytoch) a dodáva im ich typickú červenú farbu. Aká je úloha červených krviniek v našom tele? Fungujú ako taxíky, na ktoré v pľúcach nastúpia molekuly kyslíka a sú rozvážané po celom organizme. V tkanivách do taxíkov pre zmenu nastúpia molekuly oxidu uhličitého, tie cestujú do pľúc, ktoré ich nekompromisne vydýchnu. Ak erytrocyty prirovnáme taxíkom, tak molekuly hemoglobínu sú ako sedadlá pre jednotlivých pasažierov.

Keď máme železa málo, máme aj menej hemoglobínu v červených krvinkách. Tie sú kvôli tomu menšie, bledšie a hlavne menej úspešné v roznášaní kyslíka. Krvným riečiskom tak síce jazdia taxíky, nie sú však dostatočne efektívne v rozvážaní kyslíka.

Ako na nedostatok hemoglobínu reaguje naše telo?

Správa o tom, že je kyslíku nedostatok spustí malý poplach. V tele sa spustia kompenzačné mechanizmy na vylepšenie nepríjemnej situácie.

Pľúca sa snažia pomôcť zvýšenou dychovou frekvenciou. Každý nádych totiž znamená prísun cenných molekúl kyslíka do tela.

Srdce udiera s vyššou frekvenciou, aby zrýchlilo prúdenie krvi. Zvýši sa rýchlosť premávky a tak za rovnaký čas cievami prefrčí väčší počet erytrotaxíkov s kyslíkom.

Aj napriek snahe nášho tela nedostatok hemoglobínu vykompenzovať zvýšenou činnosťou pľúc a srdca, môže byť prísun kyslíka do jednotlivých orgánov nedostatočný. Prejaví sa to najmä počas zvýšenej telesnej záťaže. Keď majú málo kyslíka svaly, nevládzu pracovať a my nepodávame výkony, na aké sme boli zvyknutí, môžeme pociťovať kŕče v lýtkach a zvýšenú únavu. Keď je nedostatočne okysličený mozog, ťažko sa nám premýšľa a točí sa nám hlava. U pacientov s chorobami srdca môže zhoršenie prekrvenia srdcového svalu viesť až k prejavom srdcového infarktu. Sideropénia takisto zhoršuje aj stav pacientov s chronickými chorobami pľúc.

Vzniká chudokrvnosť z nedostatku železa. Odborne sa jej hovorí sideropenická (z nedostatku železa) mikrocytárna (červené krvinky sú menšie než obvykle) hypochromná (červené krvinky obsahujú menej krvného farbiva hemoglobínu) anémia (chudokrvnosť).

Nedostatok železa ovplyvní aj Váš vzhľad. Nedostatok krvného farbiva sa na pokožke prejaví nezdravou bledou farbou, trpia vlasy a nechty. Nič čo by prialo Vašej kráse (teda ak sa neriadite podľa aristokratických módnych trendov).

Pri sideropénii sú časté aj poruchy epitelových buniek, čo sa môže prejaviť zmenami na žalúdočnej sliznici a pažeráku, zápalmi jazyka a dutiny ústnej. Jazyk je hladký a má zvláštnu červenú farbu, kútiky úst sú zapálené a bolestivé.

Ako nedostatok železa v tele vzniká? Väčšinou celkom jednoducho. Nedostatočným príjmom alebo nadmernými stratami.

Viac o príčinách nedostatku železa v ďalšom článku.

Zdroje:

Harpers Illustrated Biochemistry (29th Edition)- Murray, Robert, Bender, David, Botham, Kathleen M., Kennelly

Přehled lékařské fyziologie- William F. Ganong

Obecná patologická fyziologie- Emanuel Nečas

https://www.healthline.com/health/pica#symptoms

https://www.medicinenet.com/a_visual_guide_to_anemia/article.htm

https://www.wikiskripta.eu/w/%C5%BDelezo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6367879/

https://emedicine.medscape.com/article/202333-clinical#b3