Kalokagatia po slovensky

Najprv (ako bude ďalej zrejmé), úplne, ale úplne od veci.

A teraz k veci.

Trochu histórie

V roku 2021 začínali cyklistické Preteky okolo Slovenska prológom v centre Košíc.

Slovenský mediálny priestor pobavil v tom čase nejaký divný týpek, ktorý si myslel, že zákony sú na to, aby sa dodržiavali všetkými a vždy. Pripomeniem, o čo išlo. Upozorňujem zároveň, že všetky výrazy uvedené v úvodzovkách sú citáciami zo súdobých médií, ktoré o tejto (ako je z použitých výrazov zjavné, grotesknej situácii, informovali a komentovali ju).

Občan podal podnet "lebo sa mu nepáčilo, že trojnásobný majster sveta Sagan a ďalší cyklisti išli v polovici septembra cez obec Valaliky vedľa seba, a nie za sebou, ako to vyžaduje zákon". (Denník N)

Bola z toho neskutočná zábava. "Toto sa môže stať len na Slovensku?" pýtal sa internetový portál aktuality.sk. Pripomenul zároveň, že sa nikdy nestalo, že štartová listina pretekov obsahovala meno štvornásobného víťaza Tour de France alebo trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike. ako však pokračoval ďalej "toto nadšenie zrejme nezdieľali úplne všetci", lebo, ako pokračoval, občan podal podnet atď.

Portál hitky.sk sa pridal a k správe o "šokujúcej" informácii okrem iného napísal: "Peter Sagan patrí k jedným z najúspešnejších športovcov vo svete, pričom sa tvrdá drina stala jeho každodennou realitou. O to viac je šokujúcejšie, že sa jeden zo Slovákov rozhodol obľúbeného cyklistu udať, pričom sa podnetom už zaoberá polícia." Dodal, že "muži zákona sa podnetom skutočne musia zaoberať".

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara občanovi odkázal, aby si radšej zabicykloval alebo zabehal, pretože "to vyčistí hlavu a prestane sa zaoberať sprostosťami".

Aj keď praktický nikto nespochybňoval, že oznámenie sa môže zakladať na pravde, a ak sa na pravde zakladá, ide o porušenie zákona o cestnej premávke, konkrétne jeho ustanovenia § 55, táto skutočnosť bola zjavne úplne bezvýznamná, pretože občan sa má tešiť. Štvornásobní či trojnásobní atď...atď. nemusia dodržiavať zákony, lebo Slovensko je malé a oni sú veľkí. Občan, zápecník, dostal svoje a vsjo jásno.

Len tak úplne mimochodom - od 1. marca 2022 sa zmenil zákon o cestnej premávke a ak je cyklistov v skupine najmenej 6, môžu jazdiť dvaja vedľa seba...

O tom, ako môžu jazdiť štvornásobní atď. ...atď., sa tam stále nič nepíše. Ale to ani nie je potrebné, však? Všetci vedia, že štvornásobní atď...atď. môžu jazdiť ako chcú, a ten, kto to nevie, nech si ide zabehať a zabicyklovať

O rok neskôr

Bývam v centre Košíc. Na tej ulici, kde sa minulý rok začínali medzinárodné cyklistické Preteky okolo Slovenska. Na tej ulici, kde sa tohto roku mali skončiť. V dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou

Minulého roku diváci nadšení z prítomnosti štvornásobného atď. ...atď. aby lepšie videli štvornásobného atď. ...atď., vyliezali na parapety okien a iné časti domu. Výsledné poškodenia a znečistenia fasády sme v rámci vtedy prebiehajúcej rekonštrukcie opravili. V snahe predísť podobnému vývoju situácie a následným, s tým spojenými problémami obrátila som sa 15. septembra na organizátorov Pretekov okolo Slovenska týmto emailom:

Dobrý deň,

som vlastníčkou bytu v dome na Rooseveltovej 2 v Košiciach. Ide o dom na rohu Hlavnej a Rooseveltovej ulice v Košiciach, priamo oproti hotelu Double Tree by Hilton.

V minulom roku tu začínal prológ pretekov okolo Slovenska. Diváci, ktorí sledovali toto podujatie vystupovali na stavebné prvky domu (vrátane parapiet okien), čím ušpinili a poškodili fasádu domu. V uvedenom čase sa na dome vykonávala rekonštrukcia, takže vzniknuté poškodenia sa v jej rámci opravili. V súčasnosti je rekonštrukcia ukončená. Bola obnovená fasáda domu, vrátane je dekoračných prvkov z 1. polovice 19. storočia. Dom je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Zároveň je tento dom súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácia Košice.

Keďže ako organizátori podujatia zodpovedáte za škody spôsobené pri jeho uskutočnení, žiadam Vás týmto o prijatie opatrení, ktoré zabránia správaniu divákov Vami organizovaného podujatia, ktoré môže poškodiť dom na Rooseveltovej 2 v Košiciach – národnú kultúrnu pamiatku.

Osobitne upozorňujem na to, že podľa ustanovenia § 245, odseku 1 odseku 3 písmeno b) Trestného zákona, je trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov ak niekto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec, spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu a takýto čin spácha na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu.

Dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že ako organizátori pretekov vykonáte potrebné opatrenia, aby ku konaniu napĺňajúcemu skutkovú podstatu trestného činu, podľa § 245 Trestného zákona pri záverečnej etape pretekov okolo Slovenska, ktorá má končiť práve pred hotelom Double Tree by Hilton, teda aj pred domom na Rooseveltovej 2 v Košiciach nedochádzalo.

Odpovedal mi športový riaditeľ pretekov pán Ladislav Lučanič:

Draha pani, my zodpovedame za divakov? To snad nemyslite vazne? Prosim kto zodpoveda v tychto chvilach za chodcov ktori prave teraz prechadzaju popod vase okna? My k vam prinasame svetovy sport mozno vasu fasadu uvidi cely svet na obrazovkach Eurosportu a niekoho to inspiruje. Tak si to pekne uzite... Pekny a pokojny den

Organizatori

Keďže som som svoju žiadosť myslela úplne vážne, v odpovedi som organizátorov upozornila na to, že povinnosť zabezpečiť na mieste konania podujatia ochranu majetku im vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o organizovaní verejných športových podujatí . (Mimochodom, celkom explicitný názov, však ?) Organizátori zrejme pochopili, že škoda každého ich pekného a povzbudzujúceho slova na moju adresu, a vidiac, že som taká nechápavá, že neviem, aký súvis má Eurosport s dodržiavaním platných zákonov, prestali mrhať svojím časom na písanie si so mnou.

Preteky okolo Slovenska národná kultúrna pamiatka prežila tentokrát bez ujmy. Možno preto, že neprítomnosť štvornásobného atď... atď. spôsobila, že divákov, tiesniacich sa na chodníku pred ňou, nebolo toľko, ako po minulý rok. Alebo skôr preto, že Mestská polícia v Košiciach, upozornená emailom takmer identického znenia na hroziace nebezpečenstvo jej poškodenia, urobila opatrenia, aby k takej situácii nedošlo, čím jej za to týmto vyslovujem uznanie a vďaku.