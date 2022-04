Jáchyme, hoď ho do stroje !

Nie všetci sme ochotní vložiť svoje osudy do vešteckej gule a už vonkoncom nie obsahu gule ich podriadiť. Veštica je veštica a kto je nedočkavý, poprípade má tendenciu čakať na zásah osudu, obsahu vešteckej gule, vešticu si zaplatí. Je to biznis ako každý iný. Ak je dopyt vždy sa nájde aj ponuka. Čo sa neprieči zákonom a spĺňa atribúty hoci aj slobodného podnikania, v tom obchod môže prekvitať.

Z počutia viem, aký je nával u "dobrých" veštíc. Objednávanie na termín s odstupom ako u odborných lekárov. No nie je to remeslo so zlatým dnom ?

Znudene som si prečítal článok, na ktorý odkazuje link nižšie :

Znudene, pretože radšej by som niečo užitočné robil v záhrade, ale Sviatok je Sviatok. Povedzme si na rovinu, nepatrí sa v takýto deň hrabať v hline...

Dozvedel som sa ohromné informácie na základe konfigurácie planét, dokonca s presnými dátumami udalostí. Nemám proti tomu nič, dokonca verím aj tomu, že veštice sú chytrí ľudia. Musia byť, pretože operatívne vytvárajú teórie na základe neverbálnej komunikácie klienta odhadom jeho osobnosti a možných problémov. Možno majú aj zvláštne schopnosti čítať v "duši" človeka. Príklady tzv. "silných osobností" so "spaľujúcim pohľadom" som mal aj ja v mojom okolí. Pripusťme, že TOP veštice môžeme zaradiť medzi odborníkov...

Jedna, podľa mňa zásadná, vec mi vo veštbách chýba. Človek. Človek so všetkými jeho schopnosťami, možnosťami a vôľou pretvárať a usmerňovať vlastný osud a osudy iných ľudí. Ak sa veštica odvoláva na politikov, je to len alibizmus. Politikov do pozícií mocných si volia ľudia a rovnako majú možnosť odtiaľ aj dostať mimo hru. Aj mimo obdobia volieb. To nie je "vo hviezdach", ale v rukách ľudí.

Vybral som jednu pasáž o geopolitickej situácii, ktorú citujem nižšie :

Geopolitická astrológia podľa nej hovorí, že krajiny ako Lotyšsko, východné Poľsko, Rusko a Ukrajina sú pod vplyvom Vodnára a bojujúce krajiny si problém musia vyriešiť sami. Slovensku, Maďarsku, Španielsku, Morave a krajinám bývalej Juhoslávie však vládne Strelec, ich sa aspekt vojny absolútne netýka. Zdá sa, že jedine Slovensko (jeho politici) porušili aj vyššie princípy.

Pri všetkej úcte, táto pasáž ma dostala. Vždy som si myslel, že veštenie je apolitické. A tu zrazu zistím, že veštica navarila nejedlý geopolitický guláš. ( s niektorými časťami článku pod odkazom súhlasím ). Už ani na planéty sa nedá spoľahnúť a keby sa aj dalo, na Slovensku je dosť "geniálnych expertov", ktorí zamotajú nielen hlavu človeka, presne toho človeka, ktorý by mal mať svoj vlastný osud vo vlastných rukách, ale aj slnečnú sústavu.

Alebo som to nemal čítať, pretože to bolo určené inému typu čitateľov...? Som na pochybách, ale nebolo tam žiadne upozornenie na hroziace nebezpečenstvá pre nevhodných čitateľov...