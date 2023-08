A mrkvu každodennú daj nám dnes (Ako to všetko začalo 5.)

(2/2008) Mrkvovo zeleninovou diétou som pokračoval už druhý mesiac, z mäsa som stále cítil energiu smrti, takže aj priateľka mala nútenú zeleninovú stravu. Ale experimentoval som, keďže som už dokázal vyjsť von (samozrejme so slúchatkami, bez nich by som vzhľadom na citlivosť na zvuky omdlieval), chodil som okolo obchodov a skúmal pocity. A zistil som, že asi naozaj ide o energiu toho, ako sa do mäsa premietne smrť zvieraťa – na farmárskych trhoch som skoro nemal problém s mäsom, síce som cítil taký akoby smútok a ľahké nevoľno, ale oproti supermarketovému pocitu to bolo “nebe a dudy”. Ale nerobil som z toho závery, pretože okolo stánku s mäsom bolo na trhu desať ďalších so zeleninou, z ktorej som cítil energiu skvelú a mohli sa spolu miešať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zistil som že zelenina mi pomáha aj energeticky. Začal som cítiť ako ma energia z takejto stravy napĺňa, že mi dodáva energiu takmer tak dobre ako meditácia. Pomáha mi doplňovať rozdiel medzi množstvom energie čo potrebujem a tým čo som schopný načerpať. Po bežnom (v rámci možností) nočnom zážitku smrti som sa kombináciou meditácie a mrkvového šalátu dokázal z najhoršieho dostať do obeda - a poobede som bol schopný fungovať takmer normálne. Preto som začal znovu intenzívnejšie pracovať na plánovaní nášho veľkého výletu po Európe.

A aj môj vzťah k jedlu zostával v tejto pre mňa netypickej, podivnej rovine - tak ako som sa kedysi tešil na to že si dám dobre vyúdenú klobásu, steak, prípadne veterník, všetky tieto role zrazu zastúpila mrkva. Je to síce jednoduché pri zostavovaní zoznamu na nákup, ale malo to aj svoje drobné nevýhody. Nedokázal som sa zdržať oslavných ód na mrkvu a jej príbuzné, a asi som tým svojmu okoliu trochu liezol na nervy... Takže, keď sme si volali s rodičmi, mama sa ma pýtala čo mi má navariť, keď prídeme o dva týždne na návštevu, „objednal“ som si niekoľko kíl surovej zeleniny.

„Peťo, a keď prídeš, budeš chcieť ísť aj na záhradku?“ spýtal sa ma otec.

„Neviem, nie je ešte príliš skoro, v polovici marca?“

„No, mrkva ešte nebude, zo zeleniny je tam maximálne zimný kel, ale pýtam sa preto, aby som stihol obaliť kmene stromov pletivom a natrieť ich vápnom."

"A to sa nerobí na jeseň?"

„To áno, ale väčšinou k nám na záhradku zver nechodí, a tak to nerobíme. Lenže teraz sa obávam, aby nám ich neobžrala invázia pražských králikov. Síce hovoria že sú polomŕtve a neschopné čohokoľvek okrem základnej existencie, ale lepšie je sa pripraviť, čo keď im tá kôra na stromoch zachutí...“ - smiech celej rodiny v slúchadlách mi potvrdil, ako som zase padol do pasce... Ale to je jedna z vecí čo milujem na našej rodine – dokážeme si robiť srandu v každej situácii a zo všetkého...





Pohľad po rokoch: Zdalo by sa, že tento zážitok podporuje teóriu vegetariánov o “jedinej správnej strave”, ale nie je to tak. V tejto konkrétnej situácii to bola takmer nutnosť, z dôvodu mojej nedostatočnej schopnosti doplňovať energiu a zároveň až jasnovidnej neriadenej citlivosti na energie, v rámci začiatku transformácie - ale všeobecne čisto zeleninová diéta nie je nutnosťou. Počas tých nasledujúcich rokov cesty k duchovnému majstrovstvu som sa niekoľkokrát k čisto zeleninovej diéte vrátil, keď som napríklad potreboval mať superčisté energie kvôli tomu, že som sa chystal na veľmi vysokú meditáciu, ktorú som robil prvý krát a ledva som dosiahol na úroveň energií potrebnú na zvládnutie meditácie - vtedy už som bol dostatočne zladený s telom na to, že si vypýtalo takto do extrémov dohnané stravovanie na niekoľko týždňov, ako prípravu. Inak všeobecne nechávam výber stravy na telo, postupne som sa nauřil mu dôverovať a počúvať, to čo chce ono samo.

Samozrejme stravovanie sa mäsom je niečo, čo človeku pridáva energeticko karmickú záťaž, ale človek má svoje prirodzené schopnosti čistenia svojich energií, a ak sa k tomu vedome zaoberá energiami, a pravidelne medituje, túto záťaž svojou energetickou prácou úplne eliminuje (v prípade že práve táto záťaž nie je súčasťou nejakej lekcie v rámci duchovného vývoja). Ale ak si chcete v tejto oblasti pomôcť, a ak ešte nie ste na majstrovskej úrovni, zaujímavé riešenie je vedomá energetická práca s jedlom. Je podobná veľmi skrátenej a zjednodušenej kresťanskej Eucharistii, a môžeme ju použiť keď mäso pripravujeme, nakupujeme, alebo sa chystáme jesť.Ponoríme sa do ľahkého meditačného stavu – stačí zavrieť oči, pokojný hlbší nádych, a potom s výdychom poďakujeme za jedlo, prípadne si k tomu predstavíme ako pri nádychu jedlo prežaruje biela energia prúdiaca zhora, posilňujúca jeho užitočné vlastnosti, a odosielajůca energiu utrpenia a smrti pri výdychu nahor. Je to veľmi jednoduchá a kratučká meditácia, ktorá sa časom stane tak samozrejmou, že vám bude stačiť ju robiť s otvorenými očami, v rámci jedného, dvoch dychov. Takto si dokonca dokážete jedlo aj nápoje nabíjať prianím, napríklad vyliečenia, ale toto je na dlhé vysvetľovanie, dlhšie, ako je bežný blogový príspevok, takže to vysvetlím inde.