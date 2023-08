Sofistikovanú mafiu treba vyšetrovať inak ako tú "hrubokrkú" (najlepšie nijako)

Asi tak by sa dal zhrnúť odkaz predsedu SME RODINA v reakcii na dnešný policajný zásah. Tlačová konferencia, ktorá začala spomienkou na legendárneho Al Caponeho a krátkym historickým diskurzom k strašnej etape slovenskej novodobej histórie, kde vládla sila zbraní a zastrašovania, vyústila do obvinenia z vytvorenia novej skupinky, ktorá vystriedala inú skupinku.

Táto skupinka, ktorá asi nemá čo robiť, iba sa neustále túži zaoberať vyšetrovaním, zatýkaním a vznášaním obvinení; a to aj napriek tomu, že už raz jej bolo dané najavo, že takto sa to nerobí ("do psej matere!!!"). Veď tu sa predsa nejedná o nejakú mafiu z 90.tych rokov, ktorú vyšetruješ a kadečo ti aj prejde. Tu sa dotýkaš citlivých, "exponovaných" osôb, pri vyšetrovaní ktorých jednoducho musíš pochopiť, že to nepôjde ľahko. Výsledkom je, že nastavený systém sa bráni (niečo ako autoimúnne ochorenie), čo neskôr vytvára napätie - vojnu v samotnom "chorom orgáne", politické trenice a spoločenskú dezorientáciu; ktorú robia politici, ktorým sa práve stúpilo na otlak.

Čo je však horšie, máme niekoľko týždňov pred voľbami. Z vyjadrení nepriamo vyplýva, že podobné veci sa už pred voľbami nerobia (ak sa teda vôbec niekedy robia), že by teda polícia mala záujem na ochrane právneho štátu. Veď predsa to niektorým stranám môže zvyšovať preferencie a takéto akcie sú potom že vraj účelové. Z vyjadrení Kollára to vyzerá na spiknutie Smeru a PS, ktorého cieľom je odstavenie ostatných politických subjektov od moci. Nuž, minulosť ťa niekedy vie dobehnúť a rovnako aj facky žene, podivné nominácie a záhadné fotky z dovoleniek s "hrubokrkými", o ktorých dnes tak pútavo rozprával... aj taká vie byť krutá vie byť dobehnutá minulosť.

Rozprávaním o "hrubokrkých", a ťažkých 90.tych rokov a rokov po prelome milénia, Boris Kollár otvoril jednu pravdivú Pandorinu skrinku. Tou je pravda o tom, že história na Slovensku sa opakuje a tajná služba, ktorá by mala slúžiť záujmom Slovenska, bola očividne opäť zneužívaná na krytie machinácií politikov, ktorí sa teraz tak strašne boja a preto strašia spoločnosť "politickým prevratom", ku ktorému oni sami vyzývajú. To nevymyslíš, to je slovenská politická scéna. Človek by sa aj zasmial, keby to nebolo tak strašne smutné a bolestné.