Dezoláti s Rómami proti Ukrajincom!

Vražda človeka je vždy obrovskou tragédiou a zlom. Princíp kolektívnej viny je však rovnakým zlom ako vražda samotná. Hnev rómskej komunity, príbuzných a známych je pochopiteľný. Zatiaľ ešte nevyšetrený prípad smrteľného útoku nožom zmobilizoval proruskú čvargu. Cynicky a nechutne sa nehanbí zneužiť prípad, v ktorom je obvinený Ukrajinec, na primitívne vštepovanie nenávisti. K tomu zneužívajú aj bolesť, nevedomosť a strach rómskej komunity. Nenávisť plodí ďalšiu nenávisť.

Falošne proklamujú "súcit" s rómskou komunitou a na druhý deň ich označia za parazitov. Najhoršie zlo je jednoducho to, ktoré sa skrýva za pomoc, lásku a empatiu!

"Pôjdete do plynu, Ukrajinci, všetci...!"

Bolo to už dávnejšie. Viedenská hlavná stanica, ako vždy počas týchto smutných dní, bola plná čakajúcich utečencov z Ukrajiny. Medzi nimi boli aj mnohí Rómovia, ktorých detí netrpezlivo pobehovali po podlažiach. Zrazu sa ozval hukot a počul som známu reč. Niekto na nich vykrikoval niečo o plyne. Teda, všetko začali pokrikom "Slava Putinovi", čo v mnohých Ukrajincoch spustilo bolesť a odvetné reakcie. Hneď z hlasu slovenskej reči bolo počuť, že sa jedná o slovenského Róma. V duchu som si povzdychol, že chudák, ktorý denne chodí do Viedne, zamknutý na záchode, aby nažobral a nakradol (alebo možno aj čestne zarobil, neviem), skutočne nevie, čo hovorí. Do plynu by šiel asi zrejme prvý, veď je Róm (no offence). Bolo mi z toho zle...

Vnútri som dumal, čo ho tak štve. Odpoveď je ľahká a potvrdili to aj niektorí odborníci z rómskej komunity. Rómovia na Slovensku a Česku sa jednoducho boja, že pomoc, ktorá by mala byť adresovaná im, putuje Ukrajincom. Mnohí ich teda vnímajú, ako akúsi konkurenciu v boji o sociálnu pomoc. O rovnako situáciu vnímajú aj mnohí občania našich republík. Dokážu závidieť aj samotnú vojnu!

Nenávisť ako spoločný menovateľ

Dôvodov, prečo sú ukrajinskí utečencom terčom je mnoho. Strach o prácu, nespokojnosť so životom, nízka miera empatie, sebectvo, hlúposť, absurdná závisť alebo jednoducho sympatie k diktátorskému režimu najväčšieho agresora 21. storočia. Výsledok je vždy rovnaký - je ním nenávisť.

A nenávisť dokáže spojiť aj nezmieriteľné a inak veľmi nepriateľské skupiny. História je toho jasným dôkazom - komunisti s nacistami, Stalin s Hitlerom, je asi najbadateľnejším príkladom. A určite to pozná každý z nás aj z našich životov, z práce, komunity, mesta...

Asociácia zastupujúca českých Rómov sa dištancovala od nenávistných prejavov preniknutých túžbou po pomste a generalizovaniu vinníka. Sama poukázala na to, že keby Róm usmrtí "bieleho", tiež by bolo veľkým zlom uplatniť princíp kolektívnej viny. Preto nabáda Rómov k triezvemu uvažovaniu.

Kocky sú však už hodené, množstvo nenávisti v našej spoločnosti je už toxická.

A práve preto to by malo byť mementom pre každého, kto ešte verí v dobro spoločnosti - nemôžeme mlčať! Inak sa totiž rútime do špirály nesmierneho zla. A to je to, o čo sa Rusko a jeho piata kolónia snaží; musíme povedať, že nadmieru úspešne!