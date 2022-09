Matky, zastavte toho vraha!

Podľa prieskumu si polovica národa želá víťazstvo Ruska. Dnes som tento prieskum dostal od kamaráta. Sedel som vo vlaku a v nenom úžase premýšľal, či sa k tomu vôbec oplatí vyjadriť.



Pochopil som, že musím. Keď už nie pre iné, aspoň z úcty k tým, ktorí touto vojnou trpia najviac. Viem, že myslenie mnohých nezmením, ale viem, ako veľmi je počuť túto skupinu ľudí, ktorá, ako sa zdá, už nie je iba hlučnou menšinou.

Práve včera som dlhšie diskutoval s mojou ukrajinskou kolegyňou. Bol to ťažký rozhovor a obaja sme ostali v tichosti - otriasli sme sa a vyrútili sa naspäť do tried, k úžasným deťom. (O jej príbehu možno niekedy.)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prieskum je šokujúci, ale odzrkadľuje trend, ktorý predpovedali sociológovia ihneď po vypuknutí nevídanej utečeneckej krízy. A to sme ešte len tušili, čo nás čaká v oblasti energetickej a následne cenovej krízy. Viem, báť sa o svoje istoty, a častokrát o naplnenie základných potrieb, vie dozaista potlačiť solidaritu a aj racionálne uvažovanie.

A tu sa dostávam aj k racionálnemu uvažovaniu, tak blízkemu Raplhovi z románu Pán múch. Aj on vždy chcel pochopiť zlo ako nedostatok dobra, pochopiť nesprávne uvažovanie a konanie chlapcov, ktorí s ním uviazli na opustenom ostrove. Aj on chce prijať a odpustiť. A príbeh končí smrťou jeho najlepšieho kamaráta a takmer aj smrťou jeho samotného.

A taký je život...a taký bol aj telefonát kamaráta, ktorý mi dnes poslal tento prieskum. Marek, treba sa zmieriť, že veľa ľudí na Slovensku sú dezoláti a ľudia, ktorí nevidia za špičku svojho nosa.



Nie, to nie je urážka. Ani ja, ani on, ani my, ktorí sa denne modlíme za mier, ktorým je tak strašne ľúto tejto nezmyselnej vojny, týchto nezmyselných zverstiev, nie sme lepší! Nám, ktorým je ľúto každej obete, a rovnako aj z ruskej strany, netvrdíme, že situácia je zlá aj pre nás.

Nie! My však vieme, že obetou dobrých bolo zlo vždy porazené! My tiež veríme v to, že ruskí národ trpí viac a určite viac ako my! Preto nepochybujeme o utrpení toho ukrajinského. Preto tak túžime, aby zlo nepanovalo!

Aj o tom vravela Valentína, matka zosnulého vojaka. Jej apel bol smerom k matkám, matkám Ukrajiny, matkám Ruska...matkám detí, ktoré zomierajú, pretože tyran tak rozhodol! Jej odkaz je príhovorom do sŕdc všetkých ľudí!

Lenže srdcia mnohých ostávajú tvrdé a rozum zatemnený...