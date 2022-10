Tak tomuto sa hovorí odpad spoločnosti!

A tieto konšpirácie majú aj svoje mená. Niekedy sa dostanú na povrch, odhalia svoju podlú tvár. Dnešným dňom otvorili, ešte stále čerstvé, rany; spôsobujúc bolesť všetkým dotknutým a celej ubolenej spoločnosti. Neviem do akej miery, ale zneužijúc tragédiu rodiny, otca (ktorý to tiež asi nemá konšpiratívne v poriadku), bez hanby pokračujúc v zločine, ktorý sa nemal stať! Kto mal ten silný žalúdok, vypočuť si tieto supie zverstvá, musel vidieť neskutočne démonickú snahu o vsugerovanie myšlienok človeku, ktorý hrozne trpí. Zmiešané pocity, ktoré citlivému človeku signalizovali, že tak toto sa už ani nedá nazvať hyenizmom. Viac to vystihuje slovo úplný odpad!

Celý rozhovor, ktorý by v ideálnom svete ani nemal uzrieť svetlo sveta, len poukazuje na nebezpečie, akým konšpiratívne teórie, teda najmä tie v rukách ľudí, inklinujúcich k myšlienkam a názorom neofašizmu a neonacizmu, môžu byť. Spochybňovanie takmer všetkého, vytváranie chaosu a pocitu strachu... práve to sú páky, ktorými sa naprieč krajinou šíri skryté zlo. Toto zlo má často len bolestivé gestá a slová, ale mnohí poznajú aj jeho fyzickú tvár.

Možno sme si mysleli, že toto už ani nemôže byť horšie. Dnešný deň nám ale ukázal, čoho je schopný človek, ktorému sa mnoho dovolilo, čoho je schopné zlo, ktorému sa neustále ustupovalo. Dnes to zlo znelo v podivnom rádiu, z úst odsúdeného ex-poslanca... Čo je však horšie, toto zlo dnes znelo z myšlienok, diskusných príspevkov a dokonca aj priamo z poslaneckých lavíc.

Opäť sa opakuje história, zneužíva sa tragédia na dosiahnutie neľudských cieľov, pohŕda sa úctou k obetiam. Konšpiračná teória vyletela do vzduchu. Musíme ju predýchať... Bohužiaľ však nemalé percento obyvateľov tejto fantazmagórii uverí a ostane skutočne otrávených. Kolobeh zla sa zase roztočil...

Možno sa nám ho aspoň trošku podarí zastaviť v nasledujúcich voľbách. To je asi naša jediná zbraň - zbraň, ktorá pomáha vytvoriť lepšie Slovensko.