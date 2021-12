Turci si zaslúžia moje ospravedlnenie!

Vždy, keď som kráčal okolo mnohých kebabových fastfoodov, všimol som si, že rúško sa tam akosi moc nenosí. Môj úsudok bol v tom momente jasný - "títo Turci nafúkaní, myslia si, že sú neochromiteľní...". Logicky som si do tejto skupiny kategorizoval všetkých majiteľov kebabov, ktorých je vo Viedni neúrekom, teda občanov z iných "arabských" krajín...Sýrie, Afganistanu... No a keď médiami prebehla oficiálna správa o pripravovanom povinnom očkovaní, vinník bol u mňa jasný. Diskutovali sme to doma, s kamarátmi...povinne očkovať tú budú, pretože tí "Arabi" (prepáčte za nepresné generalizovanie) si jednoducho nedajú povedať. Zavádzajúce bolo aj denne sledovať mnohých čakajúcich pred odberovými miestami testovacích staníc. Takmer vždy som tam vnímal zastúpenie podobných etnických skupín (oblečenie hneď prezradí).

Túto mylnú premisu som v sebe živil do včera - prišlo čisté vytriezvenie.

Oficiálna štatistika zaočkovanosti v Rakúsku podľa príslušnosti k národnosti

Moji "covidoví nepriatelia" obsadili krásne prvé miesto. Rovnako vysoko sa vyšplhali aj občania afganskej národnosti. "Nenechali sme sa zahanbiť." Predbehli nás aj Sýrčania a moslimovia z Balkánu. Tým nenaznačujem žiadne línie podľa príslušnosti k náboženskej skupine. Je to skutočný fakt.

Slovanské národy samozrejme dominujú z opačnej stránky. Videl som to prednedávnom aj v poľskej komunite. Ale to je na dlhšiu debatu...

Bratia Česi sa uvedomili, čo vidieť aj v globálnom merítku a môžeme tak usudzovať, že aj čísla kopírujú skutočný stav jednotlivých krajín. Turecko je v očkovaní tiež vysoko pred nami a Rumunsko v Európe pod nami. Bulharsko je zrejme ešte úplne nižšie. V tabuľke každopádne nefiguruje. Výnimku tvoria len Afgánci, ktorí v celkovom meradle nemajú šancu dosahovať počty očkovaných. Každý vieme prečo. Ak však žijú v Rakúsku, ich šanca na zamestnanie a možno aj samotný strach o stratu zamestnania sú jasným inhibítorom k očkovaniu. Zrejme rovnaká motivácia poháňa aj Turkov. Gastroslužby sú ich doménou a preto si nemôžu dovoliť vymýšľať.

A čo to z toho možno usudzovať?

Moji spoluobčania robia hanbu. Už chápem, prečo si tak sústredene kontrolovali môj očkovací certifikát. Skreslenie možno nastáva, že mnohí pracujúci aj žijúci Slováci boli očkovaní na Slovensku, čo zrejme v štatistike nie je zohľadnené. Netrúfam si povedať, do akej miery by to zvýšilo naše čísla.

Každopádne je vizitka bývalých krajín Východného bloku len žalostným zaplakaním nad stavom našej mysle, kde mnohí nedokážu rozlíšiť politiku od medicíny.



Pre mňa osobne je táto štatistika dôkazom, ako ľahko sa dá zmýliť v úsudku. Určite budem opatrnejší vo svojich vyjadreniach a postojoch. Ako ospravedlnenie si určite zájdem na dobrý jahňací...