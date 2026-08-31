pondelok, 31. august, 2026 |  Meniny má Nora
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
31. aug 2026 o 02:18
Prečítané: 0x

Prečo máme radi imperialistov?

Aj keď som sa k tomu prepracoval ťažko na konci je myšlienka. Nie je spôsob akým stotožňujeme dosiahnuté výsledky imperiálnych ríši s prínosom pre vývoj spoločnosti, dôvodom prečo ľudí "chápu" ruské potreby? .

Rastislav Strhan
Rastislav Strhan Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Keď sa na Slovensku zapojíte do diskusie o nejakých otázkach medzinárodnej politiky veľmi rýchlo sa dostanete do jednej z dvoch škatuliek. Buď sa rýchlo dostanete do kategórie rusofóba, ktorý nenávidí Rusko a túži po jeho zničení. Ale ak prejavíte sympatie voči Rusku, opäť sa veľmi rýchlo dostanete do kategórie USAfóbov, ktorý nechápe význam USA pre rozvoj a šírenie demokracie.

Keď kedysi dávno začala vojna na Ukrajine asi po troch mesiacoch som napísal, že dúfam, že sme svedkami poslednej imperialistickej vojny. Keď bolo jasné, že plán na 3-5-14 dňovú operáciu (aby sa na mňa niekto nehodil, že kto čo povedal) rýchlej zmeny režimu s následným zdaním demokracie, považoval som to za pozitívny dôsledok globálnej interdependencie. Čiže situácie, kedy aj najväčšie impéria pochopia, že v „slobodnom svete“ nevedie vojenské ovládnutie územia k jeho politického a ekonomickému ovládnutiu. Američania s tým mali aj v minulosti (Vietnam) aj v poslednom čase nemálo skúseností (Irák, Afganistan, Líbya). Existovala šanca, že po rýchlom ruskom víťazstve nájde Kremeľ dosť kolaborantov, ktorý dokážu vytvoriť relatívne stabilný proruský spoločenský systém. S každým dňom odporu šanca klesala až k súčasnej hranici blízkej zázraku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tri roky po začiatku vojny nastúpil Donald Trump a situácia sa vrátila. Jeho víťazstvo vítali mnohí ako víťazstvo sily mieru a odklon od imperialistickej politiky USA z pozície „svetového policajta“. Pre mňa logika výzvy Trumpovho hnutia „Make America Great Again“ nebola v zdieľaní predstavy kremľobotov, že USA je príliš silná a už nebude zasahovať ako svetový policajt. Práve naopak bola v jednoznačnom nadradení záujmov USA (ekonomických a politických) nad záujmami abstraktnej vízie demokracie a slobody, ktorá sa u predchodcov prejavovala rôznymi slabošskými krokmi.

Imperiálna politika je založená na tom, že impérium môže svoje rozhodnutia konzultovať nanajvýš s iným impériom. Kroky Trumpových predchodcov, zapájanie Bezpečnostnej rady, tvorba nejakej protiteroristickej aliancie neboli pre ľudí imperiálneho chápania prejavom sily, ale naopak prejavom imperiálnej nemohúcnosti. Donald Trump veľmi rýchlo ukázal, že naozaj chce vrátiť imperiálnu politiku späť. Jeho kroky voči Venezuele, či Iránu, návrhy o Grónsku aj colné spory patria jednoznačne do arzenálu imperiálnej politiky.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Patrím medzi optimistov a hľadám všade „dobré znamenia“. Výsledky, ktoré urobili z Trumpa skôr predmet žartov ako rešpektovaného svetového lídra sú takým dobrým znamením. S výnimkou iného upadajúceho imperialistu v Kremli na jeho novú hru nikto z potenciálnych imperialistov neprijal. Iste dokázal znechutiť veľa ľudí, ale našťastie sa ukázalo, že reálna sila jeho impéria je limitovaná.

Napriek tomu majú imperialisti ako Putin a Trump stále dosť priaznivcov aj na Slovensku. Je to zvláštne, pretože máloktorý národ v okolí má tak ďaleko k imperializmu ako Slováci. Poliaci, Maďari, Rakúšania môžu minimálne zdieľať pocit, že boli určujúcimi hráčmi v zoskupenia, ktoré mali imperiálne ambície. Česi sa môžu opierať o historickú tradíciu kráľovstva, aj keď od impéria boli vždy dosť vzdialený. A Slováci vychádzajú ako chudobní príbuzní.

SkryťVypnúť reklamu

Musel aj preto uvažovať nad tým, z čoho pramení vo veľkých skupinách obyvateľstva (a v tomto prípade nie sú Slováci výnimka) nostalgia a obdiv k imperiálnej politike. Inšpiráciou mi bola kniha Úsvit všeho, ktorú čítam už druhý rok. Táto kniha má jedinečnú schopnosť narušiť naše vnímanie histórie a začať pochybovať o princípoch, ako vidíme vlastnú budúcnosť. Čítam ju už dva roky, pretože ma každých pár strán vedie k úvahám a myšlienkam a polemike o tom, v čom je minulosť možné vidieť inak.

Ak sledujeme históriu tak, ako ju vysvetľujú učebnice a školy, tak vidíme veľmi pevný a veľmi pozitívny vzťah.

SkryťVypnúť reklamu

Imperializmus je dobrý a prináša pokrok!

To, čo vidíme v svetových dejinách sú dejiny imperializmu, kde sledujeme úspechy impérií a viditeľné známky bohatstva, ktoré tieto spoločnosti dosiahli. Možno sa začne nejakými prvými sumerskými ríšami, ale podstatu budú tvoriť stavitelia pyramíd a tisícročia väčšieho alebo menšieho egyptského impéria, samozrejme prejde do antického Grécka, kde zdôrazníme schopnosť zastaviť rozpínanie Perzkej ríše a zdôrazníme úlohu Alexandra Veľkého a podstatu tvoria dejiny antického Ríma. Cez Rím prejdeme do byzantskej a franskej ríše a budovanie stredovekých mocnosti aby sme cez kolonializsmus a socializmus ukončili dejiny pád sovietskeho impéria. Ku každému impériu nájdeme nielen historické udalosti ale aj impozantných reprezentantov – pyramídy, chrámy, akvadukty, vojenské opevnenia. Akosi podvedome predpokladáme, že tieto stavby sú dôkazom vyspelosti a kultúrnosti danej civilizácie a jej nadradenosti.

Ale je to naozaj pravda?

Pripomeniem niektoré body, ktoré narušili moju pevnú vieru v súlad medzi pokrokom a historickou znalosťou. Pamätám si cyklus historických dokumentov, ktoré v podobnom čase začali rehabilitovať barbarov. Na základe historických skúmaní prinášali nový pohľad na život v časoch rímskej ríše. Možno ten hlavný záver dokumentov bol, že opis barbarského života bola Rimanmi zámerne manipulovaný z propagandistických dôvodov.  Keď som v roku 2012 trávil dovolenku v severnom Nemecku, hrdili sa tam republikou Ditmarschen, čo síce nebol formálny štát, ale v podstate 300 rokov trvajúca samospráva roľníkov na území povedzme veľkosti Záhoria.  

Napokon zoberme si súčasnosť posunutú o stáročia dopredu. AK v púšti zostanú zachované obrovské zbytky katarských stavieb, mrakodrapy, štadióny, kým na Slovensku budú archeológovia nachádzať iba malé domčeky, bude to dôkazom, že civilizácia Emirátov alebo Kataru bola na vyššej úrovni ako civilizácia strednej Európy? Asi by sme s týmto postojom nesúhlasili.

Ale vo vzťahu k minulosti tieto pochybnosti nemáme. Ak nejaké historické impérium rozšírilo svoje panstvo, tak na základe faktu, že bolo schopné, pred alebo po obsadení nových území, vybudovať impozantné stavby, predpokladáme, že rozšírenie impéria viedlo aj k rozšíreniu civilizácie, kultúry a spoločenského pokroku. Pritom často mohlo ísť o potlačenie spravodlivejšieho, kultúrne vyspelejšieho a ekonomicky vyspelejšieho sveta.

V žiadnom prípade nechcem falšovať dejiny, nejakou zmenou faktov. Na druhej strane oni už falšované sú, pretože spravidla poznáme iba dejiny z pohľadu víťaznej strany, ktorá určite nemala dôvod byť objektívna. Možno by sme si mali uvedomiť , že dejiny nie sú iba o impériách a ich výdobytkoch, sú aj o tých malých, bezvýznamných štátnych celkoch (San Marino, Andora, Island). Tie si v búrke svetovcýh dejín dokázali udržať svoju politickú nezávislosť napriek svojej slabosti. Nielen z pohľadu Slovenska, ale aj z pohľadu záujmov ľudstva, ktoré už nechce prežívať vojnové utrpenie, je poznanie týchto bezvýznamných možno väčšou školou poznania ako veľké imperiálne dejiny.    

Rastislav Strhan

Rastislav Strhan
Bloger 
  • Počet článkov:  92
    •  | 
  • Páči sa:  421x

Tento blog má dva "zdroje" ..... môjho otca, ktorý, ako historik, mi neustále zdôrazňoval, že "všetko už tu bolo" a že ľudstvo nerobí nové chyby iba opakuje tie staré .... a Isaaca Asimova, ktorého kniha Nadácia a sci-fi teória psychohistórie pre mňa bola úplným zjavením. Posudzovať súčasnosť a svet ako výsledok posledných 2-10-20 rokov je pre mňa iba výroba zrkadla, ktorým sa tvorí "správne PR"... V novej energii tohto blogu budem "psychohistoricky" opisovať našu súčasnosť. Zoznam autorových rubrík:  O komunálnej politike O spoločnosti O progresivizme a tradíciáchO domácej politikeO medzinárodnej a globálnej politike Paradoxy modernej dobyO vzdelávaní a učeníO cestovaní a dopraveSúkromnéKvalita v rôznej podobeNápady a vízieNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

308 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

306 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu