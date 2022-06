V krajine Vandalov

O takomto čase som síce za sebou obyčajne mávala už pár zaujímavých ciest, ale radšej neskoro, ako nikdy. Tohtoročnú cestovateľskú sezónu otvára Andalúzia.

Túto časť dnešného Španielska pomenovali moslimovia po Vandaloch, čo boli príslušníci germánskeho kmeňa, ktorí na tieto miesta vpadli v roku 409.

Cestou sa nestalo nič mimoriadne, a tak ju preskočíme či vlastne preletíme a ocitáme sa na letisku v Malage. Zúčastňujeme sa organizovaného zájazdu a tak sa o nič okrem batožiny nestaráme, presadneme do autobusu a vezieme sa do miesta nášho dvojdňového pobytu, do mesta Torremolinos.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Meno dostalo po mlynských vežiach, z ktorých sa spred 700 rokov zachovala len táto.

Torremolinos (zdroj: Blanka Ulaherová)

A ešte raz vo večernej verzii.

Torremolinos (zdroj: Blanka Ulaherová)

Nachádzame sa na Slnečnom pobreží, Costa del Sol, a tak si samozrejme nenechám ujsť čvachtanie v mori. Je takmer ľudoprázdne, príčinu zistím okamžite po vstupe do vody. Je studená, ale že riadne. Podľa zverejnených údajov má 17,5 °C a je vhodná pre zdatných a otužilých ľudí. Nie som ani jedno, ani druhé, ja si aj zuby odnepamäti čistím teplou vodou, ale chcem mať fotku do statusu, tak zatnem zuby a plávam. Náhodou celkom fajn, potom to zopakujem ešte dvakrát. Však za ležadlá na pláži na kúsok odpoludnia sme zaplatili 14 eur, tak nech sme nevyhodili peniaze zbytočne.

Inak v Torremolinos nie je nič mimoriadne. Je to milé letovisko s množstvom obchodíkov, reštaurácií a kaviarní.

Torremolinos (zdroj: Blanka Ulaherová)

Torremolinos (zdroj: Blanka Ulaherová)

Torremolinos (zdroj: Blanka Ulaherová)

A ešte sa mi páči, že takmer všetci, ktorí sa tu prechádzajú, sú starší ako ja. Alebo tak aspoň vyzerajú.

Kedysi sem chodievali celebrity ako Frank Sinatra, ktorého veľmi nemali radi, lebo kritizoval generála Franca. Návštevu Brigit Bardot pripomína jej portrét na fasáde jedného hotela. Brigita sa tu prechádzala bosá a opaľovala sa hore bez, čím v tejto katolíckej krajine zaviedla nové trendy.

Torremolinos (zdroj: Blanka Ulaherová)

Chodievali tu manželia Perónovci, ktorí boli obľúbení kvôli tomu, že dávali vysoké sprepitné. Stálymi návštevníkmi boli aj Rotschildovci, Rita Hayworth, Ava Gardner, Sofia Loren, Greta Garbo, Marlon Brando, Claudia Cardinale, Alain Delon a iní.

Na druhý deň nás čaká prvé miesto z itinerára - Malaga. S tridsaťčlennou skupinou si pozrieme rímske divadlo z prvého storočia a tisícročnú maurskú pevnosť nad mestom - Alcazabu.

Malaga - rímske divadlo (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alzacaba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alcazaba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alcazaba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alcazaba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Potom sa odtrhneme od skupiny a ideme za Picassom. Nájdeme jeho rodný dom a navštívime múzeum.

Malaga - rodný dom Picassa (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ja som sa síce na tomto mieste už pred 16. rokmi priznala k svojmu výtvarnému diletantizmu, ale ešte stále sa nevzdávam a pracujem na sebe.

V múzeu som zistila, že kedysi v mladosti Picasso vedel maľovať aj normálne.

Picasso (zdroj: Blanka Ulaherová)

Pri obrazoch z jeho neskoršej tvorby som si spomenula na takú pomôcku, čo kolovala po nete, ktorá vám pomôže orientovať sa v množstve rôznych umeleckých smerov a ich predstaviteľoch. Napríklad, že ak sa všetky postavy na obraze podobajú na Putina, tak jeho autorom je Jan van Eyck. A že keď majú portrétovaní nejaké telesné anomálie, ide o Picassa.

Picasso (zdroj: Blanka Ulaherová)

Picasso (zdroj: Blanka Ulaherová)

Picasso (zdroj: Blanka Ulaherová)

Keď sme už pri tých telesných anomáliách, tak v Malage je jednoruká katedrála, čo je blbosť, však katedrály nemajú ruky. Je len jednovežová, lebo na druhú vežu nevystačili peniaze, ale volajú ju La Manquita, čo znamená jednoruká. Oficiálne sa volá Katedrála vtelenia Pána a nafotila som ju tak škaredo, že vás tým nebudem strašiť.

A to je z Malagy odo mňa všetko, ale nebojte sa, veď sme len na začiatku.

Na ďalší deň ideme do Rondy. Ešte som vám nepovedala, že okrem oblečenia na sedem dní so sebou vlečiem aj Hemingwayov román Komu zvonia do hrobu. Však som v Španielsku, tak treba čítať niečo k veci. A práve v Ronde sa odohráva jedna z najdrastickejších scén, keď z Nového mosta republikáni zhadzujú do rieky Guadalevín fašistov, ktorých predtým obyvatelia umlátili cepmi.

Tu sa to odohralo, aspoň tak hovorila Pilar Robertovi Jordanovi.

Ronda (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ronda (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ale inak je Ronda veľmi pekné a staré mesto. Most sa síce volá Nový, ale novým bol už v roku 1793, keď ho po 42 rokoch dokončil staviteľ Martín de Aldehuela. Iný na jeho mieste by bol na seba hrdý a cítil by sa šťastne, ale Aldehuela si práve vtedy uvedomil, že dokončil vrcholné dielo, ktoré už v živote neprekoná, čo mu privodilo ťažkú depresiu. Rozhodol sa s ňou skoncovať štýlovo - vrhol sa z mosta, čím sa jeho depka v hĺbke 100 metrov definitívne ukončila.

Ronda je preslávená aj 250-ročnou býčou arénou. Do hľadiska sa pomestí 5000 divákov. Mne síce býčie zápasy prídu ako neveľmi humánna zábava, ale však ľudia sme rôzni. Dokonca aj môj obľúbený spisovateľ, humanista a pacifista Karel Čapek nebol vo svojom cestopise Výlet do Španěl úplne proti. Do arény v Ronde chodieval aj už spomínaný Hemingway, ktorý sa priatelil so známymi toreádormi.

Ronda (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ronda (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ronda (zdroj: Blanka Ulaherová)

Z Rondy odchádzame do Gibraltaru. Aspoň mám po dlhšej dobe opäť príležitosť oprášiť pas. Nezdržíme sa tu dlho, mestom len prechádzame a taxíkmi mierime nahor za opicami a ďalšími pozoruhodnosťami tohto kúsku britskej zeme. Jednou takouto prechádzame peši - je to letisková dráha. Normálne je to cesta, ale keď pristáva alebo odlieta lietadlo, cestu zavrú a je z toho runway.

Gibraltar (zdroj: Blanka Ulaherová)

V jaskyni sv. Michala si pozrieme nasvietené kvaple s hudobným doprovodom, aj keď mne by to stačilo tak, ako to za tie státisícročia vytvorila príroda, toto mi príde také gýčovité.

Jaskyňa sv. Michala (zdroj: Blanka Ulaherová)

Jaskyňa sv. Michala (zdroj: Blanka Ulaherová)

Jaskyňa sv. Michala (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ale ako vieme - iný kraj, iný mrav, v každom prípade je to zaujímavé. Hovorilo sa, že jaskyňa je podzemným tunelom spojená s Afrikou. Niekoľko britských vojenských výprav ju skúmalo, jedna sa stratila a už ju nenašli.

Vyjdeme na vyhliadku a kukáme smerom na 15 kilometrov vzdialenú Afriku, ale nevidíme nič, lebo africký breh zahaľujú mraky, z čoho je dosť ľudí sklamaných.

Pohľad na Afriku (zdroj: Blanka Ulaherová)

V tuneloch Great Siege Tunnels si pozrieme expozíciu venovanú bojom o Gibraltar. Najviac ma zaujalo, ako na mňa zarevala figurína nejakého vojaka "halt!" a ešte čosi, čomu som nerozumela. Dúfam, že to nebolo nič vulgárne.

Great Siege Tunnels (zdroj: Blanka Ulaherová)

Great Siege Tunnels (zdroj: Blanka Ulaherová)

Admirál Nelson, ktorý zahynul v roku 1805 v bitke pri Trafalgare neďaleko Cádizu.

Admirál Nelson (zdroj: Blanka Ulaherová)

Samozrejme sme videli aj slávne bezchvosté opice, tie sa mi páčili najviac.

Gibraltarské opice (zdroj: Blanka Ulaherová)

Gibraltarské opice (zdroj: Blanka Ulaherová)

Po troch hodinách povieme Gibraltaru goodbye a vraciame sa do Španielska.

Ak je utorok, musíme byť v Belgicku - to je názov starého filmu, ktorý som videla ako dieťa. Dnes už dieťa nie som, je sobota a my musíme byť v meste Jarez de la Frontera, kde sa v podniku Gonzáles Byass vyrába už takmer 200 rokov slávne sherry značky Tio Pepe.

Gonzales Byoss (zdroj: Blanka Ulaherová)

Pozrieme si staré sudy z amerického duba, v ktorých víno dozrieva. Majú objem 500 litrov a životnosť 60 rokov a potom ešte putujú fungovať do zámoria. Výroba sherry je zdĺhavá, tak vám ju nebudem opisovať, v skratke: nad sebou sú štyri rady sudov a z najvyšších po určitom čase prelievajú sherry do nižších a v tých najnižších je už sherry hotové, lebo je najstaršie a môže sa plniť do fliaš.

Okrem nás sú tu ďalšie exkurzie podobných bezmenných turistov, ale vo firme sa hrdia aj skutočnými osobnosťami, ktoré svoje podpisy zanechali na pamiatku na sudoch.

Ayrton Senna (zdroj: Blanka Ulaherová)

Chelsea Clintonová (zdroj: Blanka Ulaherová)

Orson Wells (zdroj: Blanka Ulaherová)

A poniektorí z tých slávnejších dostávajú súdky sherry ako darček.

Winston Churchill (zdroj: Blanka Ulaherová)

Aj myšiam chutí, dokonca majú aj rebríčky, aby si mohli jednoduchšie usrkávať z pripravených pohárov.

Sherry pre myšky (zdroj: Blanka Ulaherová)

A takto ich pri čine zachytila fotopasca.

Myš pije sherry (zdroj: Blanka Ulaherová)

Exkurzia končí ochutnávkou. Každý dostane do pohára pár centimetrov bieleho a pár červeného sherry a môže to zajesť dvoma chrumkami. Červené bolo staršie a sladšie a mne chutilo viac.

Nechápem prečo, ale som jediná, ktorej sa krúti hlava a pod čapicou nemám jedine z toho dôvodu, že na hlave nič nenosím.

Sherry (zdroj: Blanka Ulaherová)

Pokračujeme do najstaršieho španielskeho mesta Cádiz. Traduje sa, že ho založil Herkules, v skutočnosti ho založili Feničania 1100 rokov pred naším letopočtom. Odtiaľto vyplával Kolumbus na svoju druhú a štvrtú plavbu do Nového sveta.

Niektorí si pozrú katedrálu dokončenú v 19. storočí aj zvnútra, mne to stačí zvonku, však je to všade veľmi podobné. Radšej sme vyšliapali o 45 metrov vyššie na vežu Tavira a pozreli sa na Cádiz obklopený Atlantickým oceánom zhora.

Cádiz (zdroj: Blanka Ulaherová)

Cádiz (zdroj: Blanka Ulaherová)

Cádiz (zdroj: Blanka Ulaherová)

Dnes je tu rušno. Jednak je - ako som spomenula - sobota, ale je tu aj akýsi karneval. Päť babiek vymaľovaných na spôsob Pipi Dlhej Pančuchy brázdi ulice, bubnujú a spievajú, že ešte nie sú staré a cítia sa výborne. Tak fajn.

Potúlame sa mestom a po troch hodinách odchádzame smer Sevilla.

Nocovať budeme na predmestí Sevilly, v mestečku Santiponce. Dočítali sme sa, že oproti hotelu je archeologické nálezisko z rímskych čias, tak ho ideme skontrolovať. Je sedem večer a teplota 40 °C v tieni, ibaže mnoho tieňa tu niet, proste des. Byť tak o 20 stupňov menej, vychutnala by som si to určite lepšie a dôkladnejšie.

Pred dvoma tisícročiami sa tu nachádzala Italica, ktorá bola prvým rímskym mestom mimo Apeninského polostrova. Narodili sa tu dvaja rímski cisári - Hadrián a Traján.

Hadrián a Traján (zdroj: Blanka Ulaherová)

Areál je prístupný zdarma a otvorený do 21. hodiny. K dispozícii sú sociálne zariadenia a malé múzeum, v ktorom beží film o tom, čo sa tu nachádza(lo).

Plazím sa medzi rôznymi domami, obdivujem amfiteáter aj krásne mozaiky a mám pocit, že meliem z posledného. Na občerstvenie je tu síce viacero fontániek s pitnou vodou, ale tečie z nich horúca voda. Premýšľam o tom, že dvaja cisári sa tu narodili a ja tu možno zomriem.

Amfiteáter v Italike (zdroj: Blanka Ulaherová)

Italica (zdroj: Blanka Ulaherová)

Italica (zdroj: Blanka Ulaherová)

Život si zachránim na úkor toho, že si nepozriem všetko. Veď nás čakajú ešte ďalšie zaujímavé miesta, napríklad zajtra hlavné mesto Andalúzie - Sevilla, ktoré založil Caesar v roku 42 pr. n. l.

Sevilla je štvrté najväčšie španielske mesto a vraj aj najkrajšie. Hovorí sa, že Madrid je hlavným mestom Španielska a Sevilla hlavným mestom sveta. Karel Čapek vo svojej knihe Výlet do Španěl, ktorú si priebežne cestou čítam, píše, že "Sevilla je veselé a bohaté mesto, ktorého sám vzduch je milostný." Je súčasťou množstva opier - určite poznáte aspoň podľa názvu Mozartovho Dona Giovanniho, Rosiniho Barbiera zo Sevilly či Bizetovú Carmen, ktorá pracovala v továrni na cigarety, ktorá stále stojí.

Za posledných sto rokov sa tu konali dve svetové výstavy. Prvá bola Iberoamerická v roku 1929 a tam sa vyberáme najskôr. Toto je Španielske námestie.

Sevilla (zdroj: Blanka Ulaherová)

V súčasnosti sa tieto plochy využívajú na rôzne výstavy a filmovačky, natáčala sa tu vraj nejaká časť Hviezdnych vojen.

Potom odchádzame do centra mesta, kde sú neďaleko seba dve jeho najväčšie pamiatky - kráľovský palác Alcázar a Katedrála.

Alcázar je dodnes oficiálnou rezidenciou španielskych kráľov, bol dejiskom významných historických udalostí - Izabela Kastílska tu prijala Krištofa Kolumbusa po jednej z jeho ciest do Ameriky, aj Fernanda Magellana pred jeho plavbou okolo zeme.

Alcázar (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alcázar (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alcázar (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ja nie som veľmi na takéto veci, respektíve nemusím toho až toľko, a tak sa mi z celej prehliadky najviac páčili kačky a pávy v záhrade, ktorá tvorí 4/5 z celkového komplexu. Hanba mi! Radšej to nikomu nehovorte.

V záhradách Alcázaru (zdroj: Blanka Ulaherová)

V záhradách Alcázaru (zdroj: Blanka Ulaherová)

Katedrála je najväčšia gotická katedrála sveta a dlho bola tretím najväčším kresťanským chrámom na svete. Stojí na mieste mešity z 12. storočia a každoročne ju navštívia viac ako 2 milióny návštevníkov. Tak sme sa pridali aj my.

Katedrála v Seville (zdroj: Blanka Ulaherová)

Sú tu uložené ostatky Krištofa Kolumbusa, ale či sú pravé ešte nie je potvrdené. Hrob vyzerá takto.

Hrob Krištofa Kolumbusa (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ako som spomínala, z mešity vznikla katedrála, a čo urobiť s minaretom? No premeniť ho na vežu. Volá sa Giralda a dlho bola najvyššou budovou sveta. Celkom dobre sa na ňu ide, neznášam tie točité úzke tmavé schody, čo bývajú na vežiach, ale tu schody nie sú a ide sa po šikmej širokej plošine, po ktorej kedysi chodieval sultán na koni.

Z výšky by mohol byť celkom pekný výhľad, ale veľmi sa nepokocháte, ak tam bude toľko ľudí, čo tam máme my. Každý sa chce fotiť a človek má čas tak na dva cvaky, drzejší na tri, pretože dole už čaká šóra nedočkavcov bažiacich po selfíčku. Takže na nejaké obzeranie či hľadanie vhodnej kompozície nie je čas.

Sevilla (zdroj: Blanka Ulaherová)

Sevilla (zdroj: Blanka Ulaherová)

Za čias Čapka to asi bolo lepšie, pretože napísal:

"Z Giraldy vidíte celou Sevillu, bílou a jasnou, až oči bolí, a růžovou plochými prejzovými střechami, protkanou fajánsovými báněmi a zvonicemi a cimbuřími, palmami a cypřišemi, a rovnou dole obrovský, skoro nestvůrny krov katedrály, erupci pilířu, fiál, vzpěrných oblouku, žeber a věžiček, a kolem dokola do nedohledna zelenou a zlatou rovinu Andalusie, jiskřící bělostí lidských domečků."

No tak ja som videla hlavne ten krov katedrály, ten bolo vidieť aj cestou na vežu.

Sevilla (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ešte sa potúlame trochu po meste, už sme si pozreli rieku Guadalquivir so zlatou vežou v pozadí, so štvrťou Triana a s replikou Kolumbusovej lode, o ktorej Čapek napísal, že ho udivilo, aká je malá a že si myslí, že by ju pražský magistrát nepovolil ani pre osobnú dopravu na Zbraslav.

Sevilla, rieka Guadalquivir (zdroj: Blanka Ulaherová)

Pred horúčavou sa neúspešne snažíme schovať v úzkych uličkách židovskej štvrte, ale nič nepomáha, teplota sa vyšplhala na 43°C v tieni. Ja viem, že je to odo mňa hnusné, ale jediné, čo si teraz prajem, je zo Sevilly konečne vypadnúť.

Sevilla (zdroj: Blanka Ulaherová)

Opäť nový deň a nové mesto, dnes Córdoba. Aj tá sa rozkladá na rieke Guadalquivir.

Córdoba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Rímskym mostom z prvého storočia n. l. prejdeme na druhú stranu a ako prvú navštívime mešito-katedrálu La Mezquita.

Córdoba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Podobne ako v Seville a nepochybne v ďalších desiatkach miest, ktoré boli v stredoveku pod moslimskou nadvládou, to bola najskôr mešita a po dobytí Córdoby kresťanmi sa z nej stal kostol. Bolo to jednoduché - do mešity postavili oltáre, navešali sväté obrazy a zrazu abrakadabra - máme katedrálu. Z mešity ostalo 850 stĺpov a mihráb - výklenok smerujúci k Mekke, v ktorom sa moslimovia modlia.

La Mezquita (zdroj: Blanka Ulaherová)

Sme tu asi dve hodiny, ale úprimne - po hodine nie je čo robiť. Ako už viete, ja nie som taký detailista, aby som sa kochala každým oblúčikom či mozaikou.

La Mezquita (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ale zaujímavé to bolo a ako bonus je v časti, kde sú vitríny s vykopávkami, bezplatné WC. To len keby ste niekedy potrebovali.

Po tom, čo si všetci pozrú 850 stĺpov a pár desiatok svätcov, ideme do centra, kde sa túlame židovskou štvrťou. Uličky sú tu veľmi pekné. V Córdobe mávajú každoročne v máji súťaž o najkrajší dvorček - patio. V tom období sú tam muškáty najkrajšie.

Córdoba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Córdoba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Córdoba (zdroj: Blanka Ulaherová)

Ideme okolo sochy židovského filozofa, lekára a teológa Mosesa Maimonidesa, ktorý sa tu v 12. storočí narodil. Córdoba bola v stredoveku veľmi vyspelým mestom, mala vraj až 750 tisíc obyvateľov, univerzitu, kanalizáciu, verejné osvetlenie, 50 nemocníc a 20 verejných knižníc, v ktorých by ste si mohli čítať od rána do noci a aj tak by ste nestihli zhltnúť všetko, pretože v najväčšej sa nachádzalo viac ako 400 tisíc zväzkov.

Narodili sa tu Senecovci - otec a syn. Ten druhý je známy aj ako vychovávateľ cisára Nera, ale jeho výchovné metódy asi neboli účinné, lebo vieme, čo z Nera vyrástlo. Svojmu vychovávateľovi sa Nero za svoje detstvo pekne odvďačil - rozkázal mu spáchať samovraždu, čím sa Senecova vychovávateľská kariéra skončila.

Seneca (zdroj: Blanka Ulaherová)

V jednej z množstva reštaurácií si dávame gazpacho - to je studená polievka z rozmixovaných a ochutených rajčín a uhoriek. Teraz je taká móda smoothie, ale tu to jedia asi odvtedy, ako Kolumbus doniesol z Ameriky paradajky. Ďalšou variáciou smoothie je salmorejo, je to gazpacho, do ktorého sa pridáva rozmixovaný biely chlieb alebo zemiaky a posype sa sušenou šunkou a kúskami natvrdo uvarených vajec. Oboje je veľmi chutné a v tomto teple padne výborne. Podobne ako pivo, to pijeme často, však po návrate domov budem iste prekvapená, keď sa postavím na váhu.

Po pár hodinách v 42-stupňovej Córdobe sa presúvame autobusom do hotela neďaleko Granady. Po večeri nás odvezú do cigánskej štvrte (tak sa tu hovorí, naozaj), kde sa zúčastníme predstavenia flamenca.

Granada, flamenco (zdroj: Blanka Ulaherová)

Usadia nás v miestnosti vytesanej do skaly, rozdajú nám sangriu a rúška a potom prídu tanečníci a spevák a predstavenie môže začať. Na túto udalosť som sa svedomite pripravila. Jednak som si na dnešný večer kúpila v Córdobe nové tričko, nabila batérie, vybrala najlepšie miesto na fotenie a nastavila adekvátny režim snímania. Okrem toho som sa pripravila aj duchovne - prečítala som si niekoľko strán, ktoré venoval flamencu pred takmer sto rokmi Karel Čapek.

Flamenco (zdroj: Blanka Ulaherová)

Flamenco (zdroj: Blanka Ulaherová)

Flamenco (zdroj: Blanka Ulaherová)

No, fotky sa mi nevydarili a predstavenie bolo zaujímavé. ale na môj úbohý vkus je to stále to isté. Možno aj spevák spieval vždy iné pesničky, ale znelo to dosť podobne. Ja viem, vyzerá to, akoby som len na všetko frfľala a ničoho si nevážila, ale nie je to tak. Len som úprimná. Však som vcelku vedela, čo to bude, tak ani nie som sklamaná, teda až na tie nevydarené fotky.

Predstavenie trvá asi hodinu a po ňom si ešte ideme odfotiť nočnú Alhambru, do ktorej sa o pár hodín pozrieme. Je pred polnocou a teplota nad 30°C. Do rána klesne na 21 a bude sa nám to zdať veľmi málo.

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

A máme pred sebou posledný deň a posledné mesto na našom putovaní po Andalúzii. Začíname Alhambrou. Tento komplex palácov je jednou z najnavštevovanejších pamiatok sveta. Vyfasujeme krabičky na krk, slúchadlá a španielskeho sprievodcu. Náš sprievodca nám prekladá. Objektívne musím uznať, že Alhambra je naozaj zlatým klincom nášho programu. Zo všetkých pamiatok ma zaujala najviac, osobitne krásne záhrady a - moderne povedané - dychberúce výhľady.

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Granada (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Alhambra (zdroj: Blanka Ulaherová)

Po prehliadke Alhambry odchádzame do Granady, kde si dávame rozchod pred katedrálou. Je krásna, majestátna, ale blbo sa fotí. Myslela som si, že mám problém len ja, ale ani na pohľadniciach a na wikipedii nevyzerá oveľa lepšie. Chcelo by to naokolo viac voľného priestoru, zlikvidovať pár priľahlých uličiek a zbúrať pár domov, ale tento môj nápad by sa asi nestretol s veľkým nadšením. Však je to tu pekné.

Katedrála v Granade (zdroj: Blanka Ulaherová)

Uličky sú úzke, plné malých reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi a sladkosťami. Opäť si dávame gazpacho a salmorejo.

Salmorejo (zdroj: Blanka Ulaherová)

Teplota sa už tradične šplhá k 43°C, najlepšie je v katedrále alebo v priľahlej hrobke, v ktorej odpočívajú Izabela Kastílska, Ferdinand Aragónsky, ich dcéra Šialená Juanna a jej manžel Sličný Filip. My toto morbídne miesto vynechávame, v hrobkách sa necítim dobre a cítim tam mŕtvolný pach, hoci si to asi len namýšľam. Ale vy choďte, ani to nie je drahé, tuším tri eurá.

A už nás čaká len posledná noc v Torremolinos, kde sme svoje putovanie začínali.

Mohla som toho napísať oveľa viac, dôkladnejšie pripomenúť históriu, podrobne popísať krásu jednotlivých komnát navštívených palácov či prihodiť nejaké rozprávky spisovateľa Washingtona Irvinga, ktorý v Alhambre aj býval. Ale však vy to všetko môžete tiež vidieť na vlastné oči. Andalúzia je príjemná krajina, plná histórie a cenovo prístupná.

Tak hasta la vista!