Padá bankový sektor v Číne?

Keď som sa asi pred dvoma týždňami cez Twitter dozvedel, že sa v mojom meste konali protesty proti zopár miestnym bankám, v ktorých bol zmrazený všetok kapitál a peniaze na účtoch, ihneď som spozornel a začal venovať tejto problematike viac času. Samozrejme, keďže mám sám v Číne otvorené bankové konto denominované v jüanoch, tak sa ma táto udalosť tiež nepriamo týka. Najprv som bol prekvapený, že vôbec k takémuto protestu došlo. Čína je predsa len pod vládou totalitného režimu, ktorý berie nepokoje v spoločnosti veľmi vážne.

Teraz už vieme, že miestne úrady robili čo mohli, aby predišli týmto protestom. Najprv cez Covid aplikáciu zmenili farebné znázornenie ľudom so zmrazenými účtami v bankách na červenú, aby sa poškodení občania nemohli nikde dopraviť, a tým pádom sa združovať na protestoch. Keď tieto veci vyšli najavo na sociálnych sieťach, bolo zneužitie Covid aplikácie miestnymi orgánmi napravené a dotyční poškodení dostali doslova zelenú vycestovať zo svojich miest.

Okolo tisíc ľudí sa zišlo pred čínskou ľudovou bankou v Zhengzhou, kde spolu zorganizovali protest a žiadali naspäť svoje vklady. Vo videách, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach, je vidno ešte jeden dav ľudí, mužov, oblečených v civile, ktorí protestujúcich napadol a po jednom ich násilne odvliekol do autobusov.

Medzi protestujúcimi sa nachádzala aj jedna tehotná žena, ktorá svoju skúsenosť podrobne opísala. Spomínala, aké násilie bolo na nich použité, aj to že stratila svoje úspory, a ako členka komunistickej strany si teraz nemôže dovoliť poplatky za členské. Najviac zarážajúce bolo jej svedectvo, keď už sedela v autobuse. Žiadala lekára, ale nebolo jej vyhovené. Jedného z tých mužov, ktorý ju do autobusa odvliekol sa opýtala, že čo ak sa jej spôsobí potrat? Ten jej odpovedal: „Komunistická strana za to berie plnú zodpovednosť.“

Protestujúcim bolo nakoniec vyplatené okolo 50,000 jüanov (7 264 eur). Museli podpísať dokument, že už sa žiadneho protestu nezúčastnia a neskôr im bude vyplatený aj zvyšok z ich účtov.

Tento škandál spája dokopy štyri regionálne banky (Yuzhou Xinminsheng Village Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng Huanghuai Community Bank and New Oriental Country Bank of Kaifeng) a okolo 40 miliárd jüanov (5.8 miliárd eur), ktoré pod hlavičkou Henan New Fortune Group vytvárali fiktívne pôžičky, aby presunuli peniaze z týchto bánk.

Načasovanie tohto škandálu je tiež dôležité. Najväčší ťahúň čínskej ekonomiky, stavebníctvo, už dlhšiu dobu upadá a medzinárodní partneri, ktorým Čína poskytla úvery na investičné projekty pod záštitou One Belt One Road ako napríklad Srí Lanka, nie sú schopné platby. Sám o sebe je tento bankový škandál nie až tak výnimočný, ale v kombinácii so stagnujúcou ekonomikou, tvrdou proti pandemickou politikou a silnejúcimi tlakmi z vonku to produkuje zvyšujúcu sa mieru nedôvery čínskej ekonomiky.

Nie je to prvý takýto škandál menších regionálnych bánk v Číne. To, že situácia vyústila v protest, poukazuje na rastúci trend v zhoršujúcich sa ekonomických podmienkach. Je najpravdepodobnejšie, že vyplácanie účtov poškodeným padne na regionálnu vládu, ktorá ako som už opísal, musí tie zdroje nájsť v zmenšujúcom sa rozpočte. Totiž miestne úrady sú, teda boli vo veľkej miere financovane z predaja pôdy developerom. Pádom realitného trhu v Číne sú tieto úrady nútene nájsť nové zdroje pre svoj rozpočet. Napríklad v Šanghaji už začali skúšať daň z nehnuteľností, lenže v zhoršujúcich sa ekonomických podmienkach, keď sú rodiny pod veľkým finančným tlakom splácať hypotéky, nie je jasné, či takéto riešenie bude uplatniteľné všade v Číne. Aj keby, daň z nehnuteľností ani zďaleka nedokáže vykryť deficit v rozpočte.

Je dosť možné, že práve kolabujúci realitný trh prispel k tomuto škandálu, keďže regionálne banky do značnej miery pomáhali s financovaním developerských projektov, ale sú aj často poskytovateľmi úverov pre rodiny kupujúce tieto nehnuteľností. V momente, keď z jednej strany rastie neschopnosť platby a zo strany druhej enormne klesá záujem o nové projekty a hypotéky, tak ostávajú menšie banky ďaleko viac vystavené rizikám realitného trhu.

Práve kombinácia všetkých týchto vonkajších a vnútorných tlakov spôsobuje ustúp Číny z medzinárodnej scény. Napríklad Rusko, jeden z top prijímateľov čínskych pôžičiek, v tomto roku nie je recipientom žiadneho úveru. Namiesto toho sa Čína potrebuje koncentrovať na hasenie domácich požiarov. Preto je viac než pravdepodobné, že keď príde ďalšia globálna kríza, Čína z nej neuviazne bez väčších problémov ako v roku 2008.

V októbri čaká Čínu veľký kongres, v ktorom si bude velenie vyberať smerovanie svojej krajiny na ďalšie desaťročie. Je dosť ťažké si predstaviť scenár, v ktorom by Čína pokračovala v nastavenej konfrontačnej politike so západom, a tiež by zvládla uhasiť všetky požiare doma a zároveň aj tie na obzore prichádzajúce zo zahraničia v prípade spustenia globálnej krízy.

Ešte je priskoro skloňovať pád celého bankového sektoru v Číne, ale môžeme sa opýtať, aký efekt by to mohlo mať na západ. Čína je v praxi merkantilistická, stráži si svoj domáci trh, a to komu dá doň prístup. Napríklad VISA dostala prístup k čínskemu trhu a mohla začať konkurovať domácemu systému UnionPay až potom, ako boli zavedené a spopularizované digitálne služby AliPay a WeChat Pay, čiže až keď boli kreditné karty na čínskom trhu nerelevantné. Vďaka tomu je pre západný finančný sektor do veľkej miery izolovaný od toho čínskeho. Aj napriek tomu, určité metriky ako napríklad spotrebiteľská dôvera, dokážu preskočiť hranice hlavne, ak sú súčasťou väčšieho globálneho trendu. Tým pádom situácia v Číne dokáže nepriamo ovplyvniť situáciu aj u nás.