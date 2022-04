Varíme s Medveďom - Akože peruánska omajda

Recept som ukradol z Varešky. Bol inšpirovaný peruánskou omáčkou, ktorú som robil už aj predtým v inej kombinácii a síce s batátmi a chutila mi, aj keď samozrejme má ďaleko od originálu. Ostatne aj autorke receptu na Vareche tam podaktorí gastronómovia čistili žalúdok, ako si len môže dovoliť nepoužívať originál peruánsku žltú čili papričku.

Takže ja som to poriešil samozrejme tiež tak a použil som obyčajnú našu žltú hrubostennú papriku a ešte som nepoužil kondenzované mlieko, ale len klasické plnotučné. Trošíčku nech to zaváňa racionálnym stravovaním. A aj tak to bolo dobré. Navyše som zmenil celkovú úpravu a kombináciu s omáčkou.

Takže potrebujeme:

10 dkg balkánskeho syra, dva decilitre plnotučného mlieka (alebo kondenzovaného) hrsť krekrov alebo striedku z chleba na zahustenie, žltú hrubostennú papriku, panenský olivový olej za lyžicu a pridal som aj 2 strúčiky cesnaku. Vyjdú vám štyri kvalitné porcie omáčky.



Príprava omáčky absolútne primitívna.

Zoberieme hrubostennú papriku, očistíme, nakrájame na menšie kúsky a potom buď na grilovacej panvici ugrilujeme z každej strany, alebo použijeme gril v trúbe. Samozrejme, dá sa to urobiť po bulharsky, to znamená opáliť na plynovom plameni sporáka priamo z každej strany dotmava, potom ale musíme zdusiť papriku v uzavretej nádobe a ošúpať. Je to práce navyše 'jak na kostele', ale chuť to úsilie vynahradí.

Keď máme ugrilované kúsky papriky, dáme ich do mixéra, pridáme mlieko, nakrájaný balkánsky syr, krekry alebo striedku chleba, lyžicu panenského oliváča, posolíme, môžeme pridať trochu čili, aby to bolo šmrncovnejšie, či trochu čierneho korenia. Ja som namiesto čili a čierneho korenia dal kajenské korenie. Netreba s ním preháňať, je trpkejšie.

Všetko rozmixujeme a omáčka je na svete. Vo Vareške ju dali na uvarené a ošúpané zemiaky s čiernymi olivami a vajíčkami na hniličku, podané na šaláte, čo môže byť samozrejme úplne vynikajúce.

Ja som sa rozhodol pre grilované kúsky karé veľmi jednoducho nakrájané na plátky, naklepané, jemne okorenené, osolené a ugrilované na grilovacej panvici. Môžete použiť kuracie prsia. Veľmi by som tie plátky nedochucoval, pretože omáčka sama o sebe má dobrú delikátnu chuť.

No a potom som na nakrájaný ľadový šalát nasypal trochu celozrnného kuskusu a prekryl ho plátkami grilovaného karé.

Mimochodom to viete, že keď prílohu nie je vidieť, má menej kalórií...? :) Zato však pri konzumácii sa vám to vráti, pretože ten kuskus na tých šalátových listoch sa bude parádne pérovať, odrážať sa a padať na všetky strany. Takže si pripravte nové tričko a vysávač, aby ste si po jedle trochu zacvičili. :)

No ale, aby som sa vrátil k receptu. Na šalátových lístkov kuskus, prikryté plátkami karé, husto polejeme omáčkou a na záver posypeme čiernymi olivami. Fakt je to veľmi chutné. Dobrú chuť.



Roman Dulgerov