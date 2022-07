Varíme s Medveďom - Chutná a jednoduchá tortilla

Veruže tak. Ja som si totižto zaumienil, že uvarím niečo úplne iné a že na to použijem pekné zelené papriky, ktoré kúpim na sobotňajšom trhu. Moje plány zhatil niekoľkohodinový výdatný dážď, takže žiadny trh neprichádzal do úvahy. Ale vďaka Bohu zaň...nech len prší...

Obedovať som však chcel. Veď ani medvede nesmú ostať hladné. Tak som preskúmal chladničku a rozhodol sa pre rýchly obed. A zistil som, že toto jednoduché jedlo, by možno mohlo inšpirovať aj ďalších.

Samozrejme že s plnenými kúpenými tortillami ste sa na tunajšom blogu nestretli prvýkrát. A ani druhýkrát...:) Tak do tretice všetko dobré, čo poviete? A toto bude extra jednoduché...

Potrebujeme:

Tortilly, (ja som použil celozrnné), čo tortilla to vajíčko, zelenú papriku (na tri tortilly stačí jedna veľká), balkánsky syr, cibuľu, olivy, kúsok masla a trošku oleja. Samozrejme posolíme a okoreníme. Ja som nepoužil žiadnu ďalšiu bylinku. Balkánsky syr je výrazný dosť.

Samozrejme cibuľu a papriku očistíme a nakrájame na kúsky. Olivy nasekáme, alebo nakrájame na tenké kolieska. Balkán nastúhame...

A ideme na plnku. Cibuľu speníme na kúsku masla v kombinácii s trochou oleja, pridáme nasekanú papriku, trochu mletého čierneho korenia a soli. Šprtneme trochu vody, prikryjeme a asi 10 minút dusíme. Odokryjeme a ešte 5 minút prehrievame, aby sa odparila voda. Rozklepneme vajíčka, rozšľaháme, pridáme do papriky s cibuľou a vymiešame. Proste jednoduchá smaženica. Paprika s vajcom, akú mi robievala pred bezmála polstoročím mama...

Ale bacha, žlčníkári! Nie každý zvláda kombináciu cibule na oleji s dusenou paprikou!

A ideme na plnenie. Plnku si rozdelíme na toľko častí, koľko tortíl máme. Na tortillu dáme plnku a rozotrieme ju nie úplne až po okraje. Pridáme olivky, nastrúhaný balkán a ideme rolovať.

Tieto disciplíny vždy obstaral Medveď. Ja som na toto akurát šikovný nebol. Ale Medveď je v háji :) a teda ja si poradiť musím. Ale už pred časom som zistil, že rolovanie tortíl je fakt jednoduché. Najprv prehneme spodný okraj. Následne prehneme bočné okraje, čo nám zabezpečí, že plnka nebude vypadávať. (Alebo aj naopak, najprv boky prehnúť a potom spodok, ako je komu jednoduchšie.) A až potom zrolujeme tortillu tak, že končíme pritlačením vrchného okraja. A dobre stlačíme. Krásne to drží pokope.

A nie je nič jednoduchšie ako zrolované tortilly či wrapy, ak chcete, potom natesno naklásť do vhodnej nádoby a nechať ich tam stuhnúť. A máte fantastický lunch na kupko, do roboty a podobne. Nie je problém pred jedením to v mištičke krátko prehriať v mikrovlnke. No proste chutné, praktické a veľmi jednoduché.

No a plnky...skutočne milión možností. Na sladko, na slano. So zeleninou, ovocím, každému podľa chute. Jedno balenie tortíl, kde je 6 ks, vás vyjde tak na 1,50 EUR a sú z toho minimálne troje raňajky, alebo dva obedy. A teda poriadne obedy. Pre dnešok už len ľahkú večeru. Napríklad stredne veľkú kačičku! :) Ale nie, tvaroch si vymiešam so zerocukrom... a poklesky až po desiatej... :) To viete, že keď sa zotmie a nie je vidieť, tak majú potraviny o polovicu menej kalórií? :)

No povedzte, aké jednoduché a nedali by ste si?

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov