Varíme s Medveďom - Fajn šalát po sviatkoch

A tak je to dobre. Lebo z času na čas dobre zhrešiť bez výčitiek, proste treba. Je to zdravé. Hlavne na hlavu a aj na metabolizmus. Ale všetko má svoj koniec, takže ideme odľahčovať. A začneme zhurta. Šalát s cestovinami a majonézou. Že to nie je odľahčené? No ako sa to vezme.

Potrebujeme: Na slušný vajling šalátu jeden malý, alebo polovicu veľkého karfiolu, 250 g balenie cestovín a mali by byť lúšteninové, dve vajíčka, tri kápie, 250 g tvrdého syra a malú cibuľu. Na majonézu jedno vajíčko, trochu mlieka, olej, horčicu, trochu cukru, alebo sladidla a jogurt. Osolíme, okoreníme...

A tu je tématický záber na môj šporhert. Málokedy mám naraz obsadené všetky horáky. A vidíme, že na platni sa mi opekajú kápie, vedľa sa mi varí karfiol, nevaríme dlho, maximálne priviesť posolenú vodu s celým karfiolom do varu a variť tak sedem minút, vodu zliať a nechať karfiol vychladnúť. Vpredu varím vajíčka natvrdo a hneď vedľa cestoviny.

Tak a teraz sa vráťme na chvíľu k opekanej kápii. Tá už figurovala v toľkých a toľkých receptoch. Na tomto, ale aj iných blogoch, kde som sa ja vyskytol. Dáva totižto pokrmom skutočne skvelú chuť a arómu a to aj vtedy, keď nie je akurát sezóna a kápia chutí ako čerstvo z vŕby otrhaná. :)

Takže na zopakovanie. Poriadne na platni poopekať z každej strany. Chvíľu to trvá, neponáhľame sa. Potom takú horúcu ju ihneď zatvoriť do hrnca a tam nechať zdusiť aspoň trištvrte hodinku. Výsledok je, že sa nám potom podarí kápiu krásne ošúpať, následne ju zbavíme jadrinca a vyčistíme. Takto, ľaľa...

Kým nám všetko chladne, urobíme si majonézu. Toto je jednoduchá, chutná a vcelku veľmu zdravá majonéza.

Zoberieme cca trištvrte deci mlieka, dáme ho do vyššej nádoby a vrazíme do neho uvarené a ošúpané vajce na tvrdo. Zoberieme ponorný mixér a vymixujeme. Následne pridáme decko oleja a vymixujeme. Je to redšie? Pridáme olej. Je to príliš husté? Pridáme mlieko. Pamätáme nato, ze čím bude mlieka viac, tým viac bude aj majonézy, lebo na zhustnutie pri mixovaní budeme potrebovať o to viac oleja. Takže ak nechceme pol litra majonézy, mlieka dáme trochu. Majonézový základ hotový? Zoberieme horčicu, trochu cukru či sladidla, dobré je aj MČK, soľ a jogurt. Všetko vmiešame do majonézy a ochutnáme. Na obrázkoch nižšie vidíme všetky štádiá tak, ako sa mi ten biely podklad podarilo nafotiť. Vajíčko s mliekom, vymixovať, potom olej, vymixovať, na ponornom mixéri sa snažím ukázať, že je to pekne husté, potom cukor, horčica a soľ a vymiešať s jogurtom. Pozor, jogurt už nemixujeme, zredlo by to.

Tak a tu už máme všetko pokope. Syr nakrájame na drobné kocky, dve uvarené vajíčka pretlačíme, upečenú a ošúpanú kapiu nakrájame na kocôčky, pridáme aj uvarené cestoviny, očistenú a nakrájanú cibuľu a samozrejme na drobné kúsky nakrájaný uvarený karfiol. Je toho skutočne dosť.

A už neostáva iné len pridať do šalátu majonézu, môžeme trochu prikoreniť a dosoliť. Vymiešame a necháme aspoň hodinku postáť. Potom ochutnáme a pridáme, čo nám chýba. Soľ, korenie, horčicu, proste nech nám to po tých dobrotách aspoň trochu chutí.

A tu už máme finále.

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov