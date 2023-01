Varíme s Medveďom - Kel s morčacím a bulgurom

V hypáčoch je teraz dosť póru aj kelu, tak čo takto si urobiť dobrý dusený kel? A tentokrát do neho rovno pridať veľmi chutnú a diétnu záležitosť bulgur, ktorý je sám osebe celozrnný a zdravý.

Takže potrebujeme len štyri hlavné ingrediencie:

Poriadny veľký pór, ktorý samozrejme môžeme nahradiť cibuľou, kel, bulgur a nejakú tú mäsovú flákotu. Ja som použil morčacie stehno. Ochutíme mletým čiernym korením, cesnakom, rascou, novým korením, bobkáčon, mletou paprikou... a tak ďalej.

Zoberieme pór, očistíme nakrájame na menšie kúsky. Mäso môžeme pokrájať na väčšie kúsky. Kelu poriadne do hĺbky odstránime vonkajšie tmavé listy, vyrežeme hlúb a nasekáme ho na drobnejšie kúsky. Na maly kel a 3/4 kila masa stačí tak 15 dkg bulguru.

No a ideme na to...na olej dáme pór, tri nasekané strúčiky cesnaku, krátko urestujeme, pridáme koreniny, môžeme aj lyžicu horčice, dobre premiešame a prehrejeme. Pridáme na kúsky nakrájané morčacie stehno, zalejeme pohárom vody, premiešame, trocha posolíme a keď sa nikto nedíva, môžeme pridať aj kocku bujónu. Prikryjeme a povaríme aspoň 10 minút.

No a potom pridáme nasekaný kel prikryjeme a pomaly dusíme. Kel sa nám začne v pare obvárať a zmenšovať objem.

Občas to premiešame a pomaly dusíme dovtedy, kým nám morčacie mäso úplne nezmäkne.

Zoberieme si mištičku bulguru, kydneme ho do variacej sa zmesi a pridáme ešte aspoň za pohár vody, lebo bulgur prijme veľa tekutiny. A pomaly miešajúc varíme minimálne 10 minút prípadne do zmäknutia bulguru. Trvá to dlhšie ako pri kuskuse, bulgur treba naozaj dobre povariť.

Krásne to celé zhustne, vytvorí sa voňavá kašovitá zmes kelu a bulguru veľmi chutná, na ktorú sa síce vôbec nedá zaostriť pri fotení, ale nevadí :) a ktorú je dobré jesť ju už len samotnú bez chleba.

Mimochodom, keď vegetarián urobí presne to isté, len vynechá mäso, prípadne ho nahradí tofu, či koreňovou zeleninou, bude s výsledkom spokojný.

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov