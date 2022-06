Varíme s Medveďom - Kura po bulharsky

A veru, Bulhari sa s tým varením až tak nekašlú. A majú jeden u nás dosť zriedkavý zvyk. Oni radi mäso pred finalizáciou samotného jedla predvárajú. Výsledok je ten, že to mäsové jedlo potom chutí tak nejako inak. Nie je to chrumkavé, je to všetko veľmi mäkké, dá sa to pripraviť diétne, nakoľko sa hojne využíva vývar z mäsa a nemusí sa použiť sa ďalší tuk a je to také šťavnaté.



A ešte robia jednu vec, ktorá sa u nás nerobí. Zapekajú jedlo spolu so surovou ryžou. Nebojte, bude krásne mäkká.



Potrebujeme:

Kuracie mäso. Úplne najlepšie naporciované a ja som ho stiahol z kože, keďže koža sa nebude zapekať do chrumkava, ale je to na Vás. Okolo kila na 4 dobré porcie. Potom tri mrkvy, cibuľu, kukuričku, ryžu, ktorej naozaj nemusí byť veľa, ostatne na obrázku vidíte asi 150 g na 4 porcie a jogurt. Ochutil som, mletým čiernym korením, petržlenom, kurkumou, bobkovým listom, novým korením a soľou.

A ideme variť:

Decká, aby bol vývar intenzívny a aby sme ho spotrebovali bezo zvyšku, nemalo by ho byť priveľa. Mäso preto vložíme do nádoby natesno a zalejeme vodou, tak, aby ho len prekryla. Posolíme, dáme bobkáč a nové korenie.

A varíme, tak 40 - 50 minút.

Mäso vyberieme, vývar precedíme.

Do vhodnej nádoby, najlepšie takej, aby sa v nej rovno dalo zapekať, dáme trochu oleja, alebo masla a nastrúhanú mrkvu pekne urestujeme. Tak ako ste už u mňa zvyknutí. Chvíľu zakryť, po 5 minútach premiešať a ešte zo 5 minút karamelizovať.

Pridáme cibuľu, prehrejeme...

Nasleduje kukurička, surová ryža, kurkuma, trocha mletého čierneho korenia a petržlenová vňať.

Teraz prichádza čas na vývar. Nemalo by ho byť viac ako 3 objemové jednotky ryže, ale zase nestrieľa sa z toho. Tu vidíte detail.

Nemusí to celé plávať v tekutine.

Teraz to celé ochutnáme a upravíme, alebo neupravíme slanosť. Na vrch pokladieme kúsky uvareného kuraťa a môžeme ešte trošíčku zakoreniť.

Kto chce, ten dá jogurt, či smotanu, ale vôbec to nemusí byť. Stačí po dopečení kúsky kuraťa pokvapkať citrónom. Aj to je fajn. Obzvlášť ak sme niekto intolerantný na laktózu.

Vložíme do trúby vyhriatej na 180 stupňov a zapekáme 30-40 minút.

Ryža krásne zmäkne a celé to bude také, povedal by som... dobre sa krkom kĺžúce. :)

Dobrú chuť od Medveďa

Roman Dulgerov