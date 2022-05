Varíme s Medveďom - Mňamkový koláč z 'drobenky'

Fakt jednoduché. Dokáže úplne každý. A samozrejme kreativite sa medze nekladú, veď na jeden základ drobenkového, či ak chcete mrveného cesta, môžete naklásť, čo sa Vám zapáči. Pokojne to môže byť koláč ako pre psíčka s mačičkou, len pozor na kosti, sú chrumkavejšie. :)

Neskôr sa určite chystám na slanú verziu koláča už aj preto, lebo som zvedavý ako sa mrvené cesto zachová, keď v ňom nebude cukor.



Potrebujeme:

Cesto je jasné jak facka. Na veľký plech 600 g polohrubej múky, 250 g práškového cukru, jednu Heru, alebo maslo 250 g, jedno vajíčko, a po jednom prášku do pečiva a vanilkáči.

Všetko spolu vymiesime. Je to rýchle, jednoduché a výsledok by mala byť jemne drobivá zmes. Niekomu sa bude drobiť viac, niekomu menej, závisí to od kvality múky a veľkosti vajíčka a je to úplne jedno.

A šup šup...veľký koláčový plech, naň papier na pečenie a vykydnúť cesto. Potom si pokojne relaxačne sadneme za kuchynský stôl, teda ak nejaký máme a ideme sa s cestom hrať. Pekne ho roztláčame, dávame pozor, aby nám pečiaci papier spod neho neušiel a tľapkáme po okrajoch ako deti na pieskovisku piesok vo formičke. :)

Výsledok by mal vyzerať nejako takto:

No a od tejto chvíle si robíme čo chceme. Myslím s plnkou. Našej fantázii nemusíme klásť žiadne medze. Pôvodný podklad z ktorého som recept ukradol, je koláč s pudingom a ovocím, pričom vrch posypali časťou mrvenky.

Ja som nedávno kúpil v Lidli dva sladené vanilkové termizované tvarohy, balíček hrozienok a čokoládu. Tvaroh som vymiešal s predmočenými hrozienkami, natrel som to na cesto a popichal na vrch kúsky čokolády. A bolo to super.

Pri výbere ingrediencií dbáme nato, aby sa v nich nachádzala aspoň jedna šťavnatejšia zložka, aby bol koláč lahodný a nedrhol nás. :)

Dnes som sa priblížil k pôvodnému receptu. Uvaril som liter vanilkového pudingu s cca 100 g cukru, ten som ešte horúci nalial na vrch cesta a pekne zarovnal.

Zobral som nutellu. A pekne som ju na vrch vo forme akýchsi 'ďubiek' nainštaloval. :) Dalo by sa to v tejto fáze aj zľahka vidličkou premiešať, aby vznikla vlnovka, to je na Vás, samozrejme.

Na rad prichádza kompótové ovocie. Neskôr som ešte tam, kde boli veľké voľné miesta popridával nutellu, veď nutella nemôže nič pokaziť. :)

Tak a teraz do trúby a piecť cca 45 minút na 180 stupňov s ventilátorom.

Možno to teraz až tak vábne nevyzerá, ale nakrájané to bude pekné, uvidíte. Koláč musí najprv dobre vychladnúť v tejto úprave sa nedá transportovať nakrájaný, takže ak ideme na návštevu, tááák len s celým plechom...

Medveď želá dobú chuť. :)



Roman Dulgerov