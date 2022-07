Varíme s Medveďom - Palacinky z cícerovej múky zapečené so špenátom a balkánskym syrom

Už je to síce nejaký 'čásek', ale pekne sa ukázalo, ako sa vylepšuje technológia spracovania, múka je jemnejšie zomletá, pracuje sa s ňou lepšie a výsledok je super. A samozrejme pomohla aj skutočnosť, že dnes som nemal ambíciu robiť vegánsky pokrm, takže vajíčko pomohlo tiež.

Potrebujeme:

Na 4 - 6 porcií je to 450 g cícerovej múky, tri vajíčka, 250 g balkánskeho syra, cibuľu, cesnak, pol litra mlieka, trochu múky na bešamel, špenát (použil som mrazený dve balenia), olej, prášok do pečiva a na dochutenie tymian, medvedí cesnak sušený, deaktivované droždie, mleté čierne korenie, rascu a soľ.

Začneme s palacinkami. V litri vody rozmiešame 450 g cícerovej múky, jedno vajíčko, jeden prdopeč a pridáme sušený tymian, medvedí cesnak a poriadne dve lyžice deaktivovaného droždia. Samozrejme posolíme. Dobre rozmiešame a necháme 20 minút postáť. Vzniklo skvelé cesto a z neho ešte skvelejšie palacinky.

Pri vysmážaní môžete dať trošíčku viac oleja, ale skutočne len trošíčku. Použite teflonovú palacinkáreň. :)

Pokračujeme s bešamelom. Na pol litra plnotučného mlieka použijeme dve lyžice múky. Na troche oleja múku krátko speníme, pridáme mlieko a miešame do zhustnutia a prevarenia. Následne necháme bešamel aspoň 20 minút chladnúť. Pridáme do neho dve vajíčka, nastrúhaný balkánsky syr a v prípade potreby môžeme trochu zriediť mliekom či vodou. Nesolíme.

A špenát... Cibuľu očistíme, nakrájame na jemnejšie, speníme na oleji, pridáme zamrznutý špenát, trochu roztlačeného cesnaku 1 - 2 strúčiky, mletej rasce a mletého čierneho korenia, soľ, zahrievane a postupne špenát roztopíme. Žiadne veľké varenie ani redukovanie. Prípadnú tekutinu palacinky krásne popijú.

A ideme plniť palacinky a ukladať. Zoberieme vhodný pekáč. Palacinky stačí plniť každú jednou lyžicou špenátovej plnky, prekladať na polovice a ukladať do olejom vytretého pekáča. Ideálne je každou vrstvou striedať orientáciu palaciniek v smere naopak oproti predchádzajúcej vrstve. To nám zabezpečí rovnomernosť ukladania. Nebojte, aj tak to nebude úplne rovnomerné a samozrejme nevýjde Vám to presne. Ale to je v poriadku, varenie je živá disciplína. :)

No a už nám len ostáva navrch nakydať bešamel zmiešaný s balkánom.

Pečieme v rúre zohriatej na 180 - 190 stupňov tak 40 - 50 minút.

Samozrejme hodí sa lyžica jogurtu na vrch porcie. Vznikne jedno super výdatné jedlo v ktorom je klasickej múky presne dve lyžice a aj to len preto, lebo som mal obavu, ako by cícerový bešamel zhustol. :) Samozrejme bezlepkáči môžu experimentovať, prípadne použiť kukuričnú múku.

A opäť dobrú chuť od Medveďa.



Roman Dulgerov