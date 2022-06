Varíme s Medveďom - Turecká diétna lahôdka

Samozrejme, že som to celé upravil inak. Napríklad v pôvodnej predlohe nebolo mäso a ani bulgur. Už aj preto pokrm špeciálne odporúčam vegetariánom, ktorí proste mleté mäso vynechajú.

Potrebujeme:

No sťažňová ingrediencia tejto dobroty je, predstavte si, kapusta. Tej potrebujeme aspoň pol kila. Na 4 - 6 porcii jedla. Ďalej je to pol kila mletého mäsa (ja som použil morčacie), 1-2 cibule, 2 papriky, najlepšie zelenú a červenú, veľkú mrkvu, dva zemiaky, mištičku bulguru (150g), 150 g tvrdého syra, mleté čierne korenie, mletú papriku (pridajte aj trošku štipľavej, alebo chilli), oregano, rascu, olej a soľ.

Na zálievku 2 dcl mlieka, 2 dcl jogurtu, 2 dcl sódy, 3 vajíčka, 2 lyžice múky, 1 prášok do pečiva, olej, oregano, korenie, soľ a čerstvú petržlenovú vňať.

A ideme krájať, čistiť a strúhať...kapustu nasekáme, zemiaky očistíme a nakrájame na malé kúsky, mrkvu očistíme a nastrúhame nahrubo, podobne syr nahrubo, cibuľu zase nakrájame najemno, papriky taktiež očistíme a nasekáme a na záver posekáme pokojne aj celú veľkú viazaničku petržlenovej vňate. Oddýchneme si a potom ideme variť. :)

Zoberieme veľkú panvicu s pokrievkou, dáme do nej olej a na ňom speníme cibuľu.

Ak použijeme mleté mäso, teraz je ten správny čas. Plameň stiahneme a mleté mäso v cibuli a oleji dobre rozmiešame, aby sa nám neurobili veľké hrudky.

A pokračujeme zemiakmi, ktoré nám pomôžu mäso ešte lepšie zhomogenizovať...

...veľmi sa s tým nekašleme a pokračujeme ďalšou zeleninou. Pridáme papriku a mrkvu, posolíme, pridáme rascu, mletú papriku, chilli, čierne korenie a oregano. Prilejeme pol decko vody, premiešame ako sa dá, prikryjeme a chvíľočku dusíme.

Hneď ako zelenina trochu zvädne, pridáme kapustu. Aj toto môžeme po častiach, ak sa nám nezmestí hneď celá. Premiešame a prikryté dusíme.

Nepotrebujeme viac, ako 15 minút dusenia. Už teraz to vonia odzbrojujúco. :)

Na rad prichádza bulgur, ktorý len vsypeme, pomiešame a hneď odstavíme.

Dobré je horúci pokrm presypať do väčšej nádoby, aby sa nám dal dobre premiešať so zálievkou.

A zálievka? Pomiešame 3 rozklepnuté vajíčka s rovnakými množstvami mlieka, jogurtu, sódy, pridáme prášok do pečiva, dve lyžice múky, dve tretiny nasekanej vňate, oregano, trošku mletého čierneho korenia, zo dve lyžice oleja a soľ.

Túto šialenú zmes vlejeme do pariacej sa zeleniny a pomiešame.

Zoberieme poriadnu veľkú zapekaciu misu, vytrieme ju olejom a zmes do nej naložíme a pekne vyrovnáme.

Posypeme poslednou tretinou petržlenovej vňate a

následne posypeme nastrúhaným syrom.

Pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov 45 minút až hodinu. Vonia to Balkánom na všetky strany.

Poviem Vám, keby som nevedel, koľko som tam dal kapusty, tak v živote nepoviem, že v tom jedle bola. Vznikla veľmi lahodná zmes kompaktnej zeleninovej chute a vône. Nič tam nevyliezalo, bola to plná a pritom delikátna a sýta chuť. A na 6 porcii 2 zemiaky a 150 g bulguru, to je z hľadiska sacharidov paráda.

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov