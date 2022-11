Aktuálna situácia s Rebelmi, Dramaťákom a Domom Matice slovenskej v Komárne

Čo sa stalo:

No klasik povedal, že v najlepšom treba skončiť. Žiaľ, toto rozhodnutie ale nebolo naše. Zvládli sme bez pomoci štátu aj Covid, preniesli sme sa cez veľa útrap a neustále sme sa zlepšovali. A práve v momente, keď sa nám darí najviac, keď je o nás najväčší záujem, to vyzerá, že musíme skončiť.

Budova divadla, kde nacvičujeme a hráme, sa dostala do existenčných problémov. Tým, že nie je napojená na žiadny rozpočet mesta alebo štátu a od roku 2008 žije len z toho, čo si sama na seba zarobí, jednoducho nezvládne zvýšenie cien energií.

Je to budova Domu Matice slovenskej a navýšenie energií predstavuje nárast o 320%.

Tým, že Matica slovenská, naša najstaršia historická kulturnospoločenská inštitúcia mala nepochopiteľne a nezdôvodnene znížený rozpočet, navyše nemôže financovať pracoviská v regiónoch(!), jednoducho nemáme inú možnosť, len skončiť alebo prosiť o zázrak.

Sumu zvýšenú o 70 000,- € jednoducho nemáme ako zarobiť.

Je to príšerná nespravodlivosť, pretože tak skončí jediné a mimoriadne úspešné slovenské divadlo v okrese, len pre totálnu ignoráciu regionálnej kultúry.

Ale žijeme takú dobu a zrejme nám neostáva nič iné, len sa s tým zmieriť.

Čo sa dialo a deje:

Bolo neuveriteľne dojemné, že sa ľudia spontánne rozhodli a vyzbierali sa na doplatenie (zatiaľ dvoch) faktúr za plyn, na ktoré sme už nemali. Naozaj im za to zo srdca ďakujeme. Obnovilo to našu nádej v dobro.

Ak by ste mohli a chceli pomôcť tu je náš transperentný účet. Každé jedno euro nám dáva čas a nádej.

https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7509000000005195498103

Zatiaľ sme získali čas do 20. decembra. Takže sme dostali do daru možnosť dôstojne sa rozlúčiť s divákmi. ĎAKUJEME

Je to strašne smutné, ale zároveň krásne a dojemné. Neodchádzame teda ako zbití psi vyhnaní na ulicu, ale dôstojne si povieme Zbohom a dovidenia.

Čo bude ďalej, končíme teda naozaj?

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že áno.

Ale dnes už nechcem hľadať vinníkov, všetko čo chcem, je dôstojne osláviť tých 18 rokov, ktoré nám boli dopriate a kedy sme vytvorili úžasné veci.



Mnohým z nás priniesla naša činnosť nie len dobrý pocit, ale aj životného partnera. Moje obe deti svoje prvé kroky spravili na chodbách nášho divadla, ktoré sme spoločnými silami a vlastnými rukami držali nad vodou, rekonštruovali, vylepšovali. A ja chcem byť za to najmä vďačný. Tento úder je tak silný, že ho zrejme neustojíme. Ale stále sme na nohách, stále žijeme a kým to pôjde, chceme ľuďom odovzdať to najlepšie čo v nás je. Vytvorili sme úžasné predstavenia, ľuďom sme privodili úsmev aj zimomriavky. A tak sa chcem rozlúčiť. So vztýčenou hlavou. Nechcem, aby ma moje deti videli na kolenách. Chcem, aby si nás pamätali skrz to, čo sme dokázali. Nie ako sme skrachovali.

Popritom stále ale hľadáme naše možnosti.

Podarilo sa nám získať možnosť vysvetliť našu situáciu v parlamente pred výborom pre kultúru a média. Aj sme už sedeli pred rokovacou miestnosťou, ale jednoducho sme sa nedostali na rad. Čakáme na pokračovanie schôdze a teda snáď aj na náhradný termín. Chceme požiadat o dofinancovanie MS, ktorá by následne prevzala faktúry za plyn. Oslovili sme poslancov mestského zastupiteľstva a aj pána primátora. Mesto za situáciu nijak nemôže, nie sme napojení na mesto, avšak najväčší benefit z našej činnosti má práve mesto a jeho obyvatelia, tak to chceme skúsiť ešte aj tam. Či by sa nenašiel spôsob, ako by nám vedenie mesta mohlo podať pomocnú ruku. Hľadáme aj iné možnosti, ale nie je to jednoduché - v číslach to vyzerá takto:

Ročný sklz predstavuje sumu cca 70 000 €.

Moja manželka Júlia (primáška Slovenských Rebelov) (zdroj: Milan Uhrin)

Ak už nestratíme ďalšieho nájomníka a ušetríme 15% energií, znížime to na 58 000 €.

Ľudia sa nám už vyzbierali cca 10 000 €, to nám dalo čas dva a pol mesiaca.

Ak by sme prepustili zamestnancov a práce vykonávali na dobrovoľníckej báze, ušetríme cca 10 000,- €

Pri troche šťastia predstaveniami do konca roka získame 10 000,- €.

Potom nám ostane sklz “len” 28 000,- €.

Z čoho by nám mesto mohlo pomôcť 16 000 €.

A zvyšných 12 000 € by sme spravili zbierku medzi účinkujúcimi a divákmi.

Teraz je pre nás najdôležitejšie odohrať plánované predstavenia:

Z predstavenia Čaj o piatej (zdroj: Martin Kučera)

BOSORKA - 5. november (sobota) o 17:38

TAJNÁ LÁSKA - TITKOS SZERELEM - 13. november (nedeľa) o 17:42

Čaj o piatej - 24. novembra (štvrtok) 17:34

Čaj o piatej 26. november (nedeľa) 17:35

Čaj o piatej 11. december (nedeľa) 17:36

HELENKA / ZBOHOM a DOVIDENIA – 18. december (nedeľa) o 16:12

Najväčšou pomocou je, ak si rezervujete vstupenku a najmä budete o nás hovoriť. Ďakujeme že nás držíte nad vodou.