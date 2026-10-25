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25. okt 2026 o 00:16
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Pizza

V živote som nebol v Taliansku. Nevadí, tento ich pokrm milujem. Ale si myslím, že oni ho nevynašli. To je fuk.

Igor Múdry
Igor Múdry Bloger
Pizza
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V živote som nebol v Taliansku. Nevadí, tento ich pokrm milujem. Ale si myslím, že oni ho nevynašli. To je fuk.

Prvýkrát v živote som jedol tento pokrm v roku 1980. V neďalekom kapitalistickom Mníchove. Na tamojšom Máriinom námestí. Dodnes premýšľam, čo vadilo našim komunistom na pizzi. Lebo ja si veľmi dobre pamätám, že u nás sme o nej ani nechyrovali. Aj tie olivy som mal vtedy prvý raz v ústach. Bože ako mi to nechutilo. Neznáma chuť. A teraz. Mňam!

Samozrejme, ako prvý bod programu je cesto. Naivne sa môžete domnievať, že cesto nie je dôležité. Cesto je najdôležitejšie! Ja ho pripravujem najnovšie takto.

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Do misky rozmrvíme medzi prstami zo 42 gramovej kocky droždia.

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Navážime si 250 gramov hladkej múky. Predávajú aj špeciálnu múku na pizzu. Je raz tak drahá, ako obyčajná hladká múka. Nie som presvedčený, či je to dobrá investícia.

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Pridáme 150 ml vody, 1 kávovú lyžičku soli a 2 polievkové lyžice olivového oleja. Aby toho nebolo dosť, tak ešte aj 1 polievkovú lyžicu kryštálového cukru. Dobre vidíte. Cukor.

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Cesto vymiešame do homogénneho stavu. Bez nejakej hanby používam elektrický ručný šľahač. Povedzme že okolo 5 minút.

Misku prikryjeme a necháme 30 minút bez povšimnutia. Nech droždie ukáže čoho je schopné.

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Takto vzniknuté časové okno vyplníme prípravou tzv. picovej (tak sa to číta) posýpky. Tu sa medze fantázií a chutiam nekladú. Kto čo má rád, to si nakrája na kúsky a či plátky. Pizza Hawai s ananásom nie je žiadna hanba! Na budúce si ju určite upečiem.

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Vrátime sa k cestu. Ja to robím tak, najnovšie, že ho pofŕkam olivovým olejom, iba tak trochu a z každej svetovej strany ho podoberiem odspodu a preklopím cez stred na protiľahlú svetovú stranu. Prosím pekne, paralelu s politikovou na všetky svetové strany tu nehľadajme. A opäť 30 minút ignorancie.

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Zapneme elektrickú rúru na horný a dolný ohrev a na plné pecky.

Potom cesto, najlepšie podľa nejakého inštruktážneho videa z internetu, na dobre pomúčenej ploche roztiahneme do požadovaného tvaru. Chceme kruh, urobíme kruh. Alebo obdĺžnik a či štvorec. Práve ma tak napadlo, že k názvu pizza by asi najlepšie pasoval iný geometrický útvar, podľa Járu Cimrmana.

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Na náš povrch rozotrieme niekoľko lyžíc pasírovaných rajčín. Ale okraj nie!

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Navrstvíme čo sme si nachystali. Nezabudneme na korenie. Buď použijeme hotovú zmes, alebo si vytvoríme vlastnú. Ale bez oregana si neškrtneme, to mi verte.

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Dáme na 15 minút do pece. Teraz umyjeme riady, čo sme zababrali pri príprave jedla. Máme tu síce umývačku riadu, ale ja som stará štruktúra...

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Čo by to bolo za pizzu bez syrovej perinky?

Inak, môj tata ju volal pyza. Čítaj ako vidíš. Ypsilon som tam pridal preto, lebo pochádzal z Rišňoviec. Nikoho z rodákov som jakživ nepočul vysloviť v názve svojej obce to ň. Pekne tvrdo to miestny hovoria. Rišnovce. Tento mesiac by mal 99 rokov. A mamika v septembri 90. Po návrate domov, z toho výletu po prehnitom imperialistickom západe si mama vymyslela kysnuté cesto a doma nám piekla tento kulinársky zázrak. Dnes by sme povedali, že bola ako taká tá americká. Taká s vysokým cestom.

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Syr je tam kde má byť a šup znovu na 10 minút do pece s ňou.

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Presne takto som si predstavoval, že to bude vo finále vypadať. Môžeme byť na seba hrdí priatelia!

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Natrháme si lístky bazalky a len tak, iba na prvý pohľad že ledabolo, rozosejeme čo najrovnomernejšie po povrchu.

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Okraje ostali vypuklé, plné vzduchových bublín a mäkulinké. Jedna báseň.

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A dám si k nej vínny strik. Aký otec, taký syn! Môže byť aj pivo. Keby tak bola originál plzeň…


Igor Múdry

Igor Múdry
Bloger 
  • Počet článkov:  208
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Stále musím ešte do roboty chodiť. Zoznam autorových rubrík:  Československo moje rodnéNemecko moje prechodnéPokusy o veselostiDomáce úlohyReceptáriumSúkromnéNezaradené

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