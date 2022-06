Cestovná lekárnička

Leto nám už klope na dvere a čas dovoleniek sa blíži. V hlavách rodičov sa začínajú víriť otázky ako sa čo najlepšie pripraviť na cestovanie s ich ratolesťami.

Pri tešení sa na oddych, vodu a teplé počasie si len ťažko predstavíme myšlienku, že by sa niečo mohlo pokaziť.

Choroba si však nevyberá miesto, a preto musíme byť vždy pripravení. Keď ideme do cudzej krajiny, nástrah na nás číha mnoho – od dlhého čakania na meškajúci let, kolóny na diaľnici, poranenia spojené s kúpaním, alergické reakcie na nové jedlá alebo zvýšené riziko infekčných ochorení.

Čo okrem kolesa a plaviek zbaliť do kufra? Určite je na mieste mať so sebou aj pár základných liekov. Čo by Vám teda v cestovnej lekárničke pre deti nemalo chýbať?

TEPLOTA a lieky na BOLESŤ

Vždy je dôležité mať so sebou 2 formy liekov- najlepšie aj sirup aj čípky, nakoľko ak dieťa bude zvracať podáme mu čípky a ak sa u neho objavia hnačky, lieky budeme dávať v perorálnej forme. Ideálne je mať obe účinné látky Paracetamol (Paralen, Panadol) a Ibuprofén (Ibalgin, Brufen, Nurofen). Pri dávkovaní sa vždy riaďte aktuálnou hmotnosťou dieťaťa.

Taktiež nezabudnite na teplomer s ohybnou špičkou, aby sme mali čím teplotu odmerať.

ZVRACANIE a HNAČKA

Pre deti je najväčšie riziko vznik dehydratácie pri tráviacich ťažkostiach. V lekárničke treba mať vždy rehydratačný roztok, ktorý zabezpečí rýchlejšiu úpravu vnútorného prostredia. Nahradí stratené minerály, vodu a glukózu.

Pri zvracaní a nevoľnosti z cestovania sa u detí od 2 rokov používa Kinedryl. Na úpravu stolice si pribaľte tanát želatíny (Tasectan), ktorý je vhodný už pre batoľatá alebo Smectu pre deti od 2 rokov. Ďalšou dôležitou zložkou na úpravu mikroflóry sú probiotiká, ktoré sa odporúča užívať už preventívne pred začiatkom cesty. Dôležité je kupovať probiotiká obsahujúce správne kmene na skrátenie črevných ťažkostí. K takýmto radíme Saccharomyces boulardii, probiotiká typu LGG.

Medzi najznámejších zástupcov patrí Enterol, Probiofix-imun, Nekadex, Yomogi.

KAŠEĽ a NÁDCHA

Ak nás prekvapí začínajúci respiračný infekt, pri upchatom nose si rýchlo môžeme pomôcť podávaním hypertonických nosových kvapiek a sprejov s obsahom morskej soli (Physiomer, Sterimar, Aliamare) v kombinácii s prírodnou imunomodulačnou liečbou ako sú napríklad beta-glukány, vitamín C a zinok (Imunoglukan P4H® ACUTE!).

Kašeľ je dôležité rozdeliť z 2 hľadísk:

suchý, dráždivý kašeľ je obťažujúci najmä v noci, vhodné je ho tlmiť antitusikami -Tussin, Stoptussin, Ditustat

vlhký kašeľ - používajú sa prípravky so sekretolytickou funkciou (uľahčujú vykašliavanie hlienov) - Mucosolvan, Hedelix, Ambrobene

ALERGICKÉ REAKCIE

Na dovolenke sa skúšajú nové jedlá, môže dôjsť k poštípaniu medúzou v mori a nikdy nevieme, čo všetko bude rásť a kvitnúť v okolí hotela. Nepríjemný výsyp alebo svrbenie celého tela nám na šťastí nepridajú. Je potrebné pribaliť celkové antihistaminiká vo forme kvapiek - Fenistil, ktorý je na lekársky predpis. Na lokálne použitie je v lekárňach bez lekárskeho predpisu dostupný Fenistil gél.

ODRENINY A RANY

Menšie pošmyknutie na kameni môže spôsobiť nepeknú odreninu. Dezinfekčný sprej, leukoplasty rôznych rozmerov a motívov, pár obväzov a gázových štvorcov je postačujúcich.

OČI, UŠI

Ocuflash kvapky, Burow roztok - môžete použiť napríklad aj po dlhodobom pobyte vo vode a eliminovať tak prípadný zápal a bolesť.

ŠPECIÁLNE TIPY K MORU

Opaľovací krém s chemickým filtrom s UVA aj UVB 50+ Plavky s UPF 50+ Pokrývka hlavy Dostatočný pitný režim Na spálenú kožu – prípravky s obsahom pantenolu, imunoglukanu (Imunoglukan P4H® Lotion) alebo aloe vera Repelent - vhodný aj pre deti

CHRONICKÁ LIEČBA

samozrejmosťou je mať so sebou lieky, ktoré pravidelne užívame a vždy si treba zabezpečiť ich dostatočné množstvo.

Do lekárničky nepatria širokospektrálne ATB. Liečiť treba cielene a podľa lekárskeho odporučenia.

Záverom by som len pripomenula, že vždy skontrolujte dobu exspirácie lieku a dodržujte správne skladovanie liečiv, hlavne po otvorení.



MUDr. Monika Michňová, detská lekárka