Aktuálna téma v jesennom období je podpora imunity. Aj vy chcete, aby Vaše deti neboli choré počas nastávajúceho obdobia? Je pravda, že si vieme našu imunitu vytrénovať voči stretnutiu s patogénnymi organizmami? V tomto článku si povieme niečo o trénovanej imunite a prostriedkoch, ktoré jej k tomu pomôžu.

Na začiatok trochu teórie. Imunitný systém je zložitý mechanizmus. Zabezpečuje udržanie rovnováhy vnútorného prostredia a tým ochranu pred vonkajšími škodlivinami (mikroorganizmy-baktérie a vírusy) aj vnútornými vplyvmi (nádorové bunky).

Imunitu rozdeľujeme na nešpecifickú (vrodenú) a špecifickú (získanú). Doterajšie poznatky tvrdili, že imunitná pamäť je výlučne vlastnosť špecifickej imunity. Aktuálne sa, ale zistilo, že aj vrodená imunita má schopnosť formovať imunitnú pamäť, čo sa označuje pojmom ,,trénovaná imunita“, ktorá ovplyvňuje bunky vrodenej imunity- makrofágy, monocyty a NK bunky.

Od získanej imunity, však má isté odlišnosti. Pri trénovaní dochádza k prestavbe a preprogramovaniu buniek, čoho výsledkom je, že náš organizmus vie rýchlejšie a aj intenzívnejšie začať reagovať v obrane pred vznikom infekcie spôsobenej rôznymi patogénmi.

Práve tento vedecký objav, že beta-glukány sú schopné navodiť, teda aktivovať túto trénovanú imunitu nám dal v konečnom dôsledku aj odpoveď na otázku, prečo sú niektoré biologicky aktívne polysacharidy (BAP) (ako je napr. IMG®), také účinné v prevencii vzniku rôznych infekcií, najmä respiračných.





Čo sú vlastne tie biologicky aktívne polysacharidy?

Sú to prírodné imunomodulačné látky. Najdôležitejšie z nich sú β-glukány, ktoré predstavujú heterogénnu skupinu prírodných polysacharidov rôzneho pôvodu (huby, kvasinky, baktérie,..). Medzi biologicky aktívne polysacharidy s klinicky preukázaným imunomodulačným účinkom patrí aj aktívna látka IMG®. Je to komplex biologicky aktívnych polysacharidov na báze pleuranu, izolovaný patentovanou technológiou z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreaus).

Po podaní do úst prechádza v nezmenenej forme do tenkého čreva bez absorpcie do krvi. Napriek tomu, že aktívna látka IMG® pôsobí lokálne v čreve, aktivované imunitné bunky prechádzajú cez slizničné lymfoidné tkanivo a zabezpečujú tak komplexnú podporu imunity v celom organizme.

IMG® je hlavnou aktívnou látkou v produktoch Imunoglukan P4H®, ktoré sú vhodnou voľbou na podporu oslabenej imunity. Je to aktívna látka prírodného pôvodu so známym mechanizmom účinku. Jej účinnosť a bezpečnosť je potvrdená mnohými klinickými štúdiami u detí i dospelých, pri krátkodobom aj dlhodobom užívaní.

U detí s opakujúcimi sa infekciami dýchacích ciest (RIDC) potvrdili klinické štúdie preventívny účinok Imunoglukanu P4H® na výskyt a intenzitu opakujúcich sa bakteriálnych a vírusových infekcií u detí od 1 roka.

Štúdie, ktoré sa realizovali v rôznych európskych krajinách, preukázali nielen kratšie trvanie infekcií a nižšiu frekvenciu výskytu celkového počtu infekcii, ale aj rôznych podtypov infekcií dýchacích ciest (napr. laryngitída, prechladnutie, zápal pľúc a i.).

Užívanie Imunoglukanu P4H® prispelo aj k významnému zníženiu infekčných komplikácií a k zlepšeniu kvality života u pacientov s inými ochoreniami (Crohnova choroba na biologickej liečbe, chronická obštrukčná choroba pľúc).

V štúdií sa u pacientov s alergiou preukázalo, že Imunoglukan P4H® ovplyvňuje produkciu alergického zápalu. Jeho užívanie je vhodným doplnkom pri liečbe alergických pacientov.

Vieme, že k zníženiu imunity dopomáha aj nadmerný psychický a fyzický stres a nedostatočná rekonvalescencia. Výsledky štúdií preukázali, že aj u vrcholových športovcov je užívanie Imunoglukanu P4H® prospešné pri znížení vzniku respiračných infekcií a taktiež zlepšuje ich športový výkon.

Na záver by som už len rada spomenula, že Imunoglukan P4H® spĺňa kritériá kvalitného produktu na podporu imunity. Je to prípravok na prírodnej báze, ktorý má schopnosť podporovať a trénovať imunitný systém.



MUDr. Monika Michňová, detská lekárka