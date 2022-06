Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne?

Ministerka Remišová zverejnila na svojom facebooku fotku notebooku s prezentáciou na WORLD URBAN Forum. Na notebooku, ktorú zverejnila bol prilepený lístok s heslom „Heslo: Mirri2020“.

Fotografia s heslom na Remišovej počítači, ktorá baví internet, podľa ministerky vyvolala „zbytočnú hystériu“, lebo zverejnené heslo je vraj už neaktuálne.

„Veľký IT škandál, niekto zabudol odlepiť dva roky staré nálepky,“ reaguje na vlastnú fotografiu notebooku, ktorú zverejnila aj s prilepeným lístkom „Heslo: Mirri2020“.

Tak neviem, ale väčšiu dehonestáciu poctivých IT-čkarov, pracovníkov v oblasti keberbezpečnosti a informačnej bezpečnosti si už ani neviem predstaviť.

Tu nejde o škandály, tu ide o princíp. O princíp ako môže človek, ktorému pravdepodobne utekajú základne princípy fungovania kyberbezpečnosti riadiť túto oblasť.

Chcel by som vidieť tú súkromnú firmu, ktorá by tolerovala nalepené heslo na notebooku...

Chcel by som vidieť akéhokoľvek správcu siete, IT-čkara v súkromnej firme, zamestnanca súkromnej firme, ktorý by si dovolil sa prezentovať fotkou s notebookom s nalepeným heslom ( aj keby rovno bolo neplatné) a to verejne...na facebooku...čo by to o takomto človeku Vám vypovedalo?

Na záver snáď len toľko:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

oblasť informatizácie spoločnosti,

oblasť investícií,

oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. Jeho hlavné ciele sú:

plne vybudovať európske dátové hospodárstvo

ochrániť európske záujmy riešením problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti

podporiť online platformy ako zodpovedných aktérov v spravodlivom internetovom ekosystéme.

Ministerka Remišová na svojom facebooku predviedla reálnu ukážku riešenia kybernetickej bezpečnosti na jej ministerstve v praxi...čo si môžeme myslieť o takomto postupe, keď najvyššie postavená štátna úradníčka v oblasti informatizácie spoločnosti sa prezentuje týmto spôsobom? S notebookom, na ktorom je nalepené prístupové heslo?

Toto je to odborné riadenie?