Ako plní Matúš Vallo volebné sľuby v Bratislave? Po budovaní záchytných parkovísk je dostavba električky ďalší "prúser" .

V novembri 2018 sa novým primátorom Bratislavy stal kandidát Matúš Vallo s podporou jeho teamu, Progresívneho Slovenska a strany Spolu.

Svoj hlas mu odovzdalo viac ako 58 a pol tisíca Bratislavčanov, čo bolo takmer 36,54 percent všetkých hlasov. Matúš Vallo kandidoval s programom, ktorý do dnes svieti na jeho stránke https://www.vallo2018.sk/program/

Matúš Vallo ešte ako kandidát na primátora Bratislavy vo svojom programe Vallo 2018 ako jeden zo svojich nosných bodov programu sľúbil dostavbu električkovej trate do Petržalky a vybudovanie záchytných parkovísk. Matúš Vallo vo svojom programe 2018-2022 doslova píše (výber sľubov):

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1) Aká bude doprava v Bratislave o 4 roky? Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní. Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse. Potrebujeme znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta, zefektívniť ich pohyb mestom a poskytnúť Bratislavčanom kvalitnejšiu alternatívu k jazde autom – lepšiu MHD, bezpečnejšiu cyklodopravu a pohodlnejší pohyb chodcov. Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.

Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.

Záchytné parkoviská sú samostatnou kapitolou. Koľko Bratislava za 4 roky vybudovala záchytných parkovísk? (1 vybodoval napr. Bratislavsky samosprávny kraj v Ivanke).

A čo električka do Petržalky?

Matúš Vallo svoj volebný sľub z roku 2018 o dostavbe električky do Petržalky, podobne ako aj iné svoje volebné sľuby, ktoré spolu s Teamom Vallo v roku 2018 dali pri svojej vtedajšej kandidatúre už v tomto volebnom období, ktoré v tomto roku končí už nestihne splniť. Dokonca pri petržalskej električke to zaváňa aj ďalším veľkým zlyhaním, ktoré môže Slovensko pripraviť o významnú finančnú čiastku z eurofondov.

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní má priniesť 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta. Po viacročných prípravách projektu a verejnom obstarávaní mesto Bratislava podpísalo Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, skupinou dodávateľov zo „Združenia NS MHD PETRŽALKA“ v celkovej hodnote zákazky 74 585 993,96 EUR bez DPH

Staveniska zhotoviteľovi bolo odovzdané 18. novembra 2021.

Práce majú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celého úseku novej trate. Základný harmonogram prác ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roka 2023 s tým, že ostatné práce a administratívne úkony môžu pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Financovanie projektu a víťazná ponuka

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Vznikol v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OPII.

Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na výstavbu novej električkovej trate v Petržalke po Janíkov dvor v októbri 2020, predpokladaná hodnota zákazky bola 90,6 milióna eur bez DPH, predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom.

Pôvodná lehota na predkladanie a otváranie ponúk 30. novembra 2020 bola štyrikrát predĺžená na 23. marca 2021.

Víťaznú ponuku predložila skupina dodávateľov s názvom: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“, kde hlavným členom je ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA a ostatnými členmi sú: ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.; CEDIS; HANT BA. Ponúknutá cena je v hodnote 74 585 993,96 EUR bez DPH.

Čo sa aktuálne deje?

Mesto Bratislava zrejme nestihne vyčerpať všetky peniaze alokované v eurofondoch v tomto programovom období na dokončenie električkovej trate do Petržalky. V rozhovore pre TASR to povedal napríklad minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Potvrdil, že s primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom má dohodu o projektoch v zásobe, čo však nemení nič na tom, že otázka, z čoho sa dofinancuje električka do Petržalky, je ešte otvorená.

„Akákoľvek dohoda nemení nič na tom, že nedokážeme vyčerpať pôvodný plán,“ poznamenal minister s tým, že pod plánom má na mysli dokončenie električkovej trate do Petržalky do konca roku 2023.

„Ja to ešte nemám oficiálne, ale podľa všetkého to vyzerá tak, že pán primátor nestihne vyčerpať všetko, čo bolo alokované na električku,“ uviedol minister a dodal, že preto je dohoda na zásobníku projektov.

„Ale to, z čoho bude dofinancovaná električka, na to odpoveď nemám. My ešte nepoznáme štruktúru budúceho programového obdobia a to, či sa projekt môže fázovať, teda prelínať medzi dvoma programovými obdobiami o tom nerozhodujem ja, ale Európska komisia,“ vyjadril sa Doležal.

Predĺženie v úseku Bosákova - Janíkov dvor majú financovať ešte staré eurofondy. Stihnúť to však treba do konca budúceho roka. Inak bude musieť Slovensko európske peniaze vrátiť a Bratislava bude potrebovať iné zdroje financovania.

Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) ešte v januári uviedla bratislavskú električku ako jeden z príkladov, keď za nevyčerpanie eurofondov nemôžu ministerstvá, ale neschopnosť samotných prijímateľov.

Aby peniaze neprepadli, treba pripraviť náhradné projekty. No aj s tým má Bratislava podľa Remišovej problém, lebo magistrát stále nevie, aké množstvo peňazí nakoniec vyčerpá.

„Ohradzujeme sa teda voči používaniu Bratislavy ako mesta, ktoré má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Naopak, mesto Bratislava je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené,“ uzavrela hovorkyňa mesta.

„Silne pochybujem, že mesto Bratislava do roku 2023 tento projekt stihne dokončiť. To je, povedala by som, prakticky vylúčené. Ak sa to nestihne, budem to považovať za zlyhanie magistrátu,“ uviedla Remišová, ktorá si nevie predstaviť, že v ďalších programových obdobiach bude taký veľký balík na takýto finančne náročný projekt pre Bratislavu.

Tak aká je pravda? Naplnil primátor Vallo 2 svoje nosné body zo svojho programu z roku 2018 s ktorými kandidoval na primátora?

Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.

Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.

Odpovedzte si na tieto otázky sami...Podarilo sa mu to?

O ostatných "predvolebných - ľúbivých sľuboch" Matúša Valla ako predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc radšej pomlčím...