Šokujúce závery z kontroly hospodárenia mesta. Vedeli ste, že Bratislava vlastní 21rodinných domov? Pardon nie, 30...9 "omylom" vypadlo z evidencie...

Hlavný kontrolór hlavného mesta SR Bratislava (HMBA) sa pri kontrole v závere minulého roka zameral na nakladanie s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, budovy - rodinné domy, zvereným do správy mestským častiam Bratislavy v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Blog bol spracovaný výňatkami a citáciami zo správy o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zo 16.12.2021. Celú správu vrátane zoznamu majetku, fotografickej dokumentácie a podmienok, za čo sú rodinné domy prenajaté si môžete prečítať tu.

Pri tejto kontrole hlavný kontrolór mesta zistil, že 9 rodinných domov vypadlo v roku 2021 z inventárneho zápisu hlavného mesta Bratislava. Hlavný kontrolór mesta doslovne napísal:

HMBA pri uskutočňovaní dokladovej inventúry majetku postupuje nasledovne: „BUDOV/STAVIEB“ zverených do správy mestským častiam, a to v rámci plnenia uznesenia MsZ č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012, vytvára inventúrny súpis majetku zvereného mestským častiam podľa schváleného postupu, a to formou porovnania údajov vedených v platných a účinných protokoloch o zverení nehnuteľného majetku s údajmi katastra nehnuteľností. Týmto postupom HMBA nebolo 9 rodinných domov (9 / 30 z celkového počtu) vo vlastníctve a spoluvlastníctve HMBA zverených mestským častiam zahrnutých do každoročnej správy o inventarizácii nehnuteľného majetku, alternatívne iného materiálu – „Informácia o aktuálnom stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam“ predloženého dňa 24.06.2021 na rokovanie Mestského zastupiteľstva.