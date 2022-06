Vallo - marketingový guru, média ho nekritizujú - pýtam sa prečo?....veď napr. počet zamestnancov zvýšil za 3 roky o 400 a chce ísť ďalej...

Kedy Bratislava pochopí, že Vallo a jeho team sa "vymkol z podkontroly"

V novembri 2018 sa novým primátorom Bratislavy stal kandidát Matúš Vallo s podporou jeho teamu, Progresívneho Slovenska a strany Spolu.

Svoj hlas mu odovzdalo viac ako 58 a pol tisíca Bratislavčanov, čo bolo takmer 36,54 percent všetkých hlasov. Matúš Vallo kandidoval s programom, ktorý do dnes svieti na jeho stránke https://www.vallo2018.sk/program/

Za primátora Valla sa počet zamestnancov na magistráte zvýšil z pôvodných 515 z roku 2018 na niečo cez 900...plus skoro 400 zamestnancov (ak sa mýlim prosím opravte ma)...v čase korony...to sa nám v tej Bratislave tie služby na magistráte za tie tri roky dramaticky zlepšili, všakže....dokonca na tento rok si v novom organizačnom poriadku nechal schváliť 998...

Počet zamestnancov magistrátu

Máte pocit, že sa služby mesta tak zlepšili, že za 3 roky bolo potrebné prijať toľko zamestnancov? Opakujem skoro 400...Povedzte si to nahlas 400 zamestnancov za 4 roky...Koľko je to peňazí na výplaty, vybavenie, telefóny, stravné lístky...všetko z našich daní...

Ako hospodári Bratislava za Valla? Podľa správy hlavného kontrolóra desiatky porušení pravidiel...vyberám len z jednej kontroly...

Čo zistila kontrolná skupina na Bratislavskom magistráte a čo napísala v Správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy?

administratívna finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a Správa o vykonaní administratívnej finančnej kontroly nespĺňala uvedeným zákonom požadované parametre,

na portáli www.bratislava.egrant.sk bol zistený nesúlad v počte reálne schválených žiadostí o grant, celková schválená výška poskytnutých grantov za rok 2020 nekorešpondovala s reálne poskytnutými finančnými prostriedkami a boli zistené nesúlady v jednotlivých súboroch a podsúboroch portálu,

pravidlá publicity a rozsah propagácie poskytnutých dotácií boli nejasne zadefinované,

rovnako nejasne zadefinované boli pravidlá výstupov projektu pre verejnosť (poskytovanie za úhradu/bezplatne),

pri zmluvách č. MAGDG 2000092 (Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova č. 4) a č. MAGDG 2000095 (Združenie na pomoc škole Tilgnerova) a v zmysle Štatútu grantového Podprogramu 4 nebolo predĺženie termínu čerpania dotácie v ďalšom roku možné. V roku 2021 uvedené dotácie boli poskytnuté v rozpore so Štatútom Podprogramu 4,

vo väčšine vyúčtovaní neboli predložené doklady preukazujúce vykonanie verejného obstarávania,

pri výkone ZFK na platobných poukazoch nebolo uvedené stanovisko oddelenia účtovníctva a pohľadávok a oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov (nesúlad s § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve),

v rámci hlasovacieho procesu Grantovej komisie neprišlo k transparentnej a preukázateľnej neprítomnosti jednotlivých členov komisie na hlasovaní o poskytnutí dotácie pri tých žiadostiach, kde boli v konflikte záujmov,

Smernica č. 4 nezohľadňuje novelu zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole zo dňa 01.01.2019,

a ďalšie a ďalšie porušenia...Výsledky jednotlivých kontrol si môžete pozrieť tu.

Petržalská električka

Už 19. mája som avizoval vo svojom blogu, že výstavba električky sa Vallovi a jeho ľuďom vymyká s pod kontroly. Nič sa nedialo. Minulý týždeň vypláva zrazu na povrch, že práce sú skoro zastavené. Ako je možné, že pri nosnom projekte dopravnej infraštruktúry Bratislavy média tak dlho mlčali a neriešia ako sa manažérsky nezvláda táto zákazka?

Matúš Vallo ešte ako kandidát na primátora Bratislavy vo svojom programe Vallo 2018 ako jeden zo svojich nosných bodov programu sľúbil dostavbu električkovej trate do Petržalky a vybudovanie záchytných parkovísk. Matúš Vallo vo svojom programe 2018-2022 doslova píše (výber sľubov):

1) Aká bude doprava v Bratislave o 4 roky? Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní. Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse. Potrebujeme znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta, zefektívniť ich pohyb mestom a poskytnúť Bratislavčanom kvalitnejšiu alternatívu k jazde autom – lepšiu MHD, bezpečnejšiu cyklodopravu a pohodlnejší pohyb chodcov. Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.

Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.

Záchytné parkoviská sú samostatnou kapitolou. Koľko Bratislava za 4 roky vybudovala záchytných parkovísk? (1 vybodoval napr. Bratislavsky samosprávny kraj v Ivanke).

Ako je možné, že média neriešia toto zlyhanie Matúša Valla v oblasti záchytných parkovísk? S prepáčením "trepal do vetra" vo svojom programe keď to sľuboval? A pri parkovaní ostanem.

Vallo a jeho plánované parkovacie domy. Obrátili sa na mňa obyvatelia viacerých bytoviek, kde ich plánuje. Väčšina dotknutých obyvateľov s nimi nesúhlasí. Píšu petície proti nim. A ako magistrát na ne reaguje??? Citujem zo stanoviska magistrátu:

Obavy občanov z možného ovplyvnenia a zmeny života resp. celkovej kvality života v danej lokalite ako aj obavy zo zásahu do súkromia považuje mesto v súčasnosti neopodstatnené a predčasné.

Ale vráťme sa petržalskej električke.

Mesto Bratislava zrejme nestihne vyčerpať všetky peniaze alokované v eurofondoch v tomto programovom období na dokončenie električkovej trate do Petržalky. V rozhovore pre TASR to povedal napríklad minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

„Ja to ešte nemám oficiálne, ale podľa všetkého to vyzerá tak, že pán primátor nestihne vyčerpať všetko, čo bolo alokované na električku,“ uviedol minister a dodal, že preto je dohoda na zásobníku projektov.

„Ale to, z čoho bude dofinancovaná električka, na to odpoveď nemám. My ešte nepoznáme štruktúru budúceho programového obdobia a to, či sa projekt môže fázovať, teda prelínať medzi dvoma programovými obdobiami o tom nerozhodujem ja, ale Európska komisia,“ vyjadril sa Doležal.

Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) ešte v januári uviedla bratislavskú električku ako jeden z príkladov, keď za nevyčerpanie eurofondov nemôžu ministerstvá, ale neschopnosť samotných prijímateľov.

Aby peniaze neprepadli, treba pripraviť náhradné projekty. No aj s tým má Bratislava podľa Remišovej problém, lebo magistrát stále nevie, aké množstvo peňazí nakoniec vyčerpá.

Matúš Vallo - marketingový guru

Vallove úradovanie v Bratislave sú plné manažérskych zlyhaní - parkoviská, električka, desiatky porušenia pravidiel...Napriek tomu nenájdete pomaly jeden kritický článok v médiách, ktorý by písal o ňom kriticky. Jeho marketing je skvelý. Koľkokrát sme už tu mali takých politikov, ktorých média nekriticky pretláčali. A vždy to bola nakoniec pohroma pre ľudí...

Keď sa pozerám na vývoj v Bratislave napr. v personálnej politike (nárast o viac ako 400 zamestnancov) by ma skutočne zaujímalo koľkých ľudí na plný úväzok riadil za svoju predchádzajúcu kariéru ( pred postom primátora) a napr. koľkých za svoju kariéru prepustil (vyhodil)? Je to štandardná otázka na personálnych pohovoroch na vysoké manažérske pozície a ukazuje aj na tie zložitejšie aspekty manažérskej práce. Myslím, že po jeho odpovediach na tieto dve otázky, by bolo povedané všetko.

Primátor Vallo sľuboval zmenu. Mám pocit, že pán primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo nehral so mnou, ako obyvateľom Bratislavy pred voľbami fér.

Musím sa vrátiť k najvyššiemu medziročnému zvyšovaniu daní z nehnuteľnosti v Bratislave za posledných pár rokov, ktoré predviedol hneď v úvode svojho "vládnutia".

Nebol som a nie som apriori proti zvyšeniu daní z nehnuteľností. Zvýšenie daní z nehnuteľností pri bytoch a domoch, ako aj nebytových priestoroch v bytových domoch resp. priestoroch v bytových domoch slúžiacich na podnikanie tak dramaticky, ako to urobil primátor Vallo a jeho „dreamteam“ Vallo však zásadne odmietam. Čo sa z neho financovalo? Aha, tých 400 zamestnancov. BRAVÓ...

V čase koronakrízy si každý uťahoval opasok. Samosprávy znižovali svoje výdavky a hľadali, kde nájsť úspory. V Bratislave si koronakrízu v tejto oblasti vôbec nevšimli. Podobne teraz. Vallo si s jeho teamom schválili na tento rok plus 39 zamestnancov. Šialené...

Vráťme sa do času pred primátorskými voľbami v Bratislave v roku 2018. Vtedajší nádejný kandidát na primátora Bratislavy Vallo v rozhovore pre denník N na otázku redaktorky: Má Bratislava problém aj so životným prostredím?, odpovedal:

Je to téma, ktorá nie je pre politikov atraktívna, ale je veľmi reálna. Nie je to už len o type stromov v parku, ale je to najmä o zdraví obyvateľov. Je tu obrovský problém s ovzduším, dopravou, ale najmä s vodou. Ak ste videli film Erin Brockovich, tak to je Bratislava. Sen, ako Bratislavčania pijú najlepšiu vodu v Európe zo Žitného ostrova, je tesne pred kolapsom. Nie sú to žiadne dohady, ale tvrdé dáta zo studní a rôznych meraní. Keď vyhrám voľby, pôjdem stanovať hoci aj pred ministerstvo životného prostredia, kým nezačne seriózne riešiť problém kontaminovanej spodnej vody.

Pán Vallo sa stal primátorom mesta Bratislavy. Je ním už skoro 4 roky. Ale uznávam mu, ako povedal v rozhovore, táto téma je pre politikov málo atraktívna.

Postup, ktorý robí primátor Vallo podporovaný jeho „dreamteamom“ – zdvihnuť dane z nehnuteľnosti z odôvodnením, že musím..., následne zdvihnúť plat primátora do historických výšin, zamestnať za 4 roky 400 ľudí navyše na magistráte a jeho inštitúciách, vyhrážať sa ako kandidát pred voľbami „okupačnou stanovačkou“ pred ministerstvom životného prostredia, ak sa nepohne z Vrakúnskou skládkou a po zvolení za primátora po 3,5 roka nič..

Ale ako to už bolo viackrát pri jeho neúspechoch za prvé 3 roky - v marketingu je skutočne dobrý a lúbivá výhovorka sa vždy nájde...