Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.

„Pani Nagyová, váš syn mal nehodu, práve ho priviezli na Kramáre,“ zvestoval neznámy muž v telefóne.

„Ako to, veď pred chvíľou odtiaľto odišiel!“

„Áno, ale po ceste nabúral a teraz je na Kramároch. Dal mi na Vás kontakt, aby som Vás informoval.“

Babka cítila, ako sa jej silno rozbúchalo srdce.

„Chcete hovoriť s primárom?“ spýtal sa neznámy muž.

„Áno,“ vyjachtala babka.

V slúchadle sa ozval ďalší hlas.

„Dobrý deň, som primár Kollár, Vášho syna sem práve priviezli, ale nemôže hovoriť, lebo má rozrezaný jazyk, chcete ho počuť?“

Babka čoraz ťažie dýchala, telo sa jej triaslo, iba čosi zamrmlala.

Na druhej strane slúchadla sa ozvalo nesúvislé bľabotanie. Pripomínalo človeka, ktorý sa snaží hovoriť bez toho, aby použil jazyk.

Slova sa potom opäť ujal neznámy muž:

„Pani Nagyová, váš syn spôsobil nehodu. V druhom aute sedel otecko s päťročným synčekom. Ten chlapček je teraz v kritickom stave. Pani Nagyová, váš syn pôjde do väzenia. Spôsobil škodu v hodnote pätnásťtisíc eur,“ až v tejto chvíli začala babka tušiť, že to všetko je asi podvod. „Je tu advokát, dám Vám ho k telefónu.“

V slúchadle sa ozval štvrtý mužský hlas a slušne sa predstavil.

„Dobrý deň, som advokát Šuhajda,“ dôležito si odkašľal. „Musíte zaplatiť pätnásťtisíc eur.“

„A odkiaľ by som ich vzala?“ zvolala babka, do hlasu sa jej vkradol hnev.

Advokát Šuhajda chvíľu mlčal a potom povedal:

„Neviem.“

Vtedy moja babka zložila. S tlčúcim srdcom a s roztrasenými rukami okamžite zavolala obidvom synom, aby sa presvedčila, že sú v poriadku.

Namiesto sledovania obľúbených relácií mala celé popoludnie vypnutý televízor a spamätávala sa zo šoku, ktorý prežila. Tento čudný telefonát uprostred dňa ju zastihol nepripravenú. Cítila sa podvedená a nevedela pochopiť, že na svete žijú ľudia, ktorí sú schopní vyvolávať nevinným dôchodcom a spôsobovať im takýto stres. V tichej obývačke sa zamýšľala nad tým, akých majú títo klamári rodičov a akú výchovu od nich dostali.

„A čo keby som na mieste skolabovala?“ pýtala sa ma večer, keď mi celú príhodu líčila. „Pokojne som mohla dostať infarkt.“

Podvodníci jej už viac nezavolali a na české mobilné číslo operátora O2 som sa snažila dovolať márne. Telefón bol vypnutý aj nasledujúce dni. Musela som uznať, že títo rozsievači zlých správ boli presvedčiví, nacvičili si štyri rôzne roly. Neznámy muž, primár, advokát i bľabotajúci hlas bez jazyka. Ktovie, koľko peňazí už vymámili od dôverčivých dôchodcov.

„Mám deväťdesiatdva rokov, chvíľu mi bude trvať, kým sa z tohto pozviecham,“ obrátila sa na mňa babka. „Bolo by dobré, keby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí, aby mohli varovať svojich starých rodičov, nech nenaletia podobným klamárom.“

„Napíšem o tom blog,“ rozhodla som sa.