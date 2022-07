O žene, ktorá milovala rúško

Ale ona sa stratila. Vyrástla, dospela a trpela. Ocitla sa v bludisku. Nevyznala sa v živote, ani v ľuďoch. Aj blízki jej pripadali cudzí. Najradšej by bola neviditeľná. Potom vypukla pandémia a udalosti nabrali rýchly spád. Všetci začali nosiť rúška a jej to prišlo náramne vhod. Konečne sa pred ostatnými mohla skryť. Svet sa zmenil. Namiesto použitých prezervatívov ležali v kríkoch použité rúška. Veriaci sa modlili, politici rokovali, vedci diskutovali, len ona bola spokojná. Bola zamaskovaná a rýchlo si na to zvykla. Nosenie rúška bolo pre ňu nesmierne oslobodzujúce. Rúško bolo to, čo jej celý život chýbalo.

Pretŕčala sa v obchodoch, stepovala pred regálmi, smelo nakúkala do výkladov. S rúškom na tvári bol jej krok pevnejší a pohľad istejší. Časom si uvedomila, že rúško sa jej usadilo na dno duše, ako niečo trvalé. Prinášalo jej pocit istoty a pokoja. Nemienila sa ho vzdať. Desila sa momentu, keď si ho bude musieť zložiť. Strašila ju predstava seba samej, kráčajúcej po uliciach bez rúška. Vedela, že raz príde čas, keď sa všetko vráti do normálu a vytŕčať z davu budú tí, ktorí budú nosiť rúška.

Keď si všetci sňali rúška, ona zostala doma. Predtým slobodne kráčala po svete, teraz sa bála vystrčiť päty z domu. Bez rúška si pripadala ako nahá. Začal ju bolievať žalúdok a čoraz častejšie mávala migrény. Raz sa jej dokonca zdalo, že sa nedokáže nadýchnuť. Našťastie, ten pocit prešiel skôr, než ju chytila panika.

Raz za čas predsa len musela otvoriť dvere a vojsť do sveta. Napríklad do potravín, či na Úrad práce. Cestou domov ju raz oslovila postava, ktorá s ňou vystupovala z trolejbusu.

„Kati, si to ty? V tom rúšku som ťa takmer nespoznala.“

Voz odfrčal a ona sa na zastávke ocitla so svojou bývalou spolužiačkou.

„Mám novinku,“ hlesla bývalá spolužiačka. „Robím motivačnú koučku.“

Bývala spolužiačka sa zahľadela na Katku a dodala:

„Vieš, viackrát som si v živote prešla náročnými obdobiami a pochopila som, že musím odhodiť všetky masky. Teraz k tomu motivujem ostatných.“

Pod rúškom sa začervenala. Nie, ona to nemyslela doslovne. Nemyslela masku, ktorá Katke zakrývala nos a ústa. Ona myslela tú pomyselnú masku, ktorú má každý z nás.

„Nechceš sa ku mne prihlásiť?“ nadhodila pobavene bývala spolužiačka.

Katka sa spod rúška krátko zasmiala a otočila sa na päte. Bolo leto, zničujúce, rozpálené leto, ktoré tak nenávidela. Domov prišla celá spotená, túžiaca po sychravých dňoch a povinnom nosení rúšok.

Nemôže predsa túžiť po tom, aby ľudstvo opäť ovládla pandémia! Sadla si k počítaču a medzi rôznymi závislosťami hľadala závislosť na rúškach. Avšak vyskočili jej len samé politické články. Vzdychla si, lebo pochopila, že to bude na dlhšie. Uvarila si kávu a vrátila sa späť k počítaču. Nechcela motivačnú koučku, chcela psychologičku. Hľadala, volala, zisťovala, ale výsledok bol taký, že najbližší voľný termín jej vedia dať o tri mesiace. Alebo zaplatí nemalú sumu za súkromné terapie, na ktoré môže nastúpiť už od budúceho týždňa. Katka sa vyklonila z bytu na jedenástom poschodí a bola ešte viac znechutená. Pod jej oknami sa všetci bez rúšok pohybovali tak prirodzene! Ľahla si na posteľ. Nemala na klimatizáciu, nemala na psychológa, čo si počne? Prevrátila sa na druhý bok a radšej zaspala. Snívalo sa jej, že sa roztopila a zostalo po nej len rúško.