Plesy nie sú pre singles

Keď som bola malá, v období fašiangov sme so sestrami zvykli v nedeľu ráno netrpezlivo zbehnúť po schodoch do predsiene. Všade boli trblietky. Naši boli na plese a kým dospávali noc, my sme si skúšali mamine zlaté črievičky a kabelku, ktorú nosievala iba na plesy. Prezerali sme si ich výhry v tombole a nasadzovali masky, či škrabošky, ktoré odtiaľ doniesli. Plesy musia byť úžasné, hovorila som si vtedy.

Oveľa neskôr, keď som už bola dospelá, som plesy moderovala. Usporadúval ich futbalový klub, v ktorom hrával aj môj otec. Za jeden večer som stihla pokryť tri funkcie. Bola som šatniarkou, predavačkou i moderátorkou. Užívala som si to a vôbec mi neprekážalo, že som tam bez partnera. Bola som súčasťou organizačného tímu, večerala som v kuchyni spolu s čašníkmi, večne vyrušovaná niekým, kto si chcel ísť zapáliť a potreboval vetrovku. Strácala som sa v mori zavesených kabátov a chvíľu trvalo, kým som našla ten správny. Bolo ľahké sa v šatni schovať a robila som tak vždy, keď som si potrebovala odpočinúť, lebo ma tlačili lodičky.

S pokročilou hodinou sa mužom uvoľnili kravaty a ženám stiekli make-upy. Biskupičania sa v preplnenom kultúrnom dome nadnášali vo víre tanca. Počkala som, kým muzikanti dohrajú a pôjdu si oddýchnuť. Potom som sa postavila a chodila od stola k stolu, predávala som lístky do tomboly.

O polnoci som si vzala do ruky mikrofón, pripravená odovzdať ceny zoradené za mojím chrbtom. Víťazné číslo som vyvolávala aj niekoľkokrát, kým sa našiel výherca. Poniektorí si pre výhru prichádzali tackavým krokom, iní nesmelo cupitali a boli aj takí, ktorí od radosti k pódiu doslova pritancovali. Dnes by si už mnohí z nich museli prísť pre svoju výhru z neba. Ktovie, či sa im aj tam uvoľnili kravaty a stiekli make-upy. Mám na tie plesy najkrajšie spomienky.

Úplne iné spomienky mám na ples, ktorý sa konal v jednom bratislavskom hoteli o mnoho rokov neskôr. Zbierala som odvahu tam vôbec ísť. Presvedčili ma moji známi a bohatý program. Už po chvíli som však vedela, že hviezdni účinkujúci mi nepomôžu. Rozhliadla som sa okolo seba. V nablýskanej sále nik nesedel bez partnera, každý niekomu patril. V žiari reflektorov bola moja samota neznesiteľná. Hrýzla som si spodnú peru a nútila sa pokojne dýchať. Dúfala som, že víno ma trochu uvoľní a budem schopná to tam vydržať. Vzala som do rúk príbor a prežúvala slávnostný pokrm. Najhoršia časť ešte len mala prísť.

Už je to tu. Tanec. Chlapi sa zdvihli vykrútiť svoje polovičky a ja som zostala pri stole sama. Jediný muž, ktorý sa okolo mňa obšmietal bez partnerky bol čašník. Avšak ten mal oči iba pre obrus. Nedokázala som s ním nadviazať očný kontakt, pretože ho viac zaujímali prázdne fľašky a pokrčené servítky. Spomenula som si na film Hriešny tanec. Márne som čakala, že sa predo mnou vynorí Patrick Swayze, vystrie ku mne ruku a povie: „Bejby nebude sedieť v kúte.“

Namiesto neho sa predo mnou objavil kamarátkin manžel a spýtal sa, či si s ním nejdem zatancovať. Pozrela som na priateľku, ktorá sa práve usádzala k stolu a žmurkla na mňa. Obaja sa nado mnou uľútostili. Pretrpela som jeden tanec a položila si otázku - prečo sa mám ďalej sužovať? Vyparila som sa ako Popoluška. Aj by som bežala a na schodoch stratila topánku, ale nik za mnou neutekal. A tak som len kráčala a čím viac sa odo mňa hotel vzďaľoval, tým ľahšie mi bolo. Zaprisahala som sa, že sama na ples pôjdem jedine vtedy, ak mi spoločnosť bude robiť mikrofón.