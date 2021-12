Čo všetko nám porozpráva naša dvojročná dcéra

Nielenže nám dokáže odprezentovať svoje predstavy o priebehu dňa, zvláda už aj obyčajnú nezáväznú konverzáciu. Porozpráva nám čo robila, čo jedla, ako sa má. Na niektoré otázky odpovedá vždy rovnako. Hodiny sú podľa nej stále dve a farba existuje len modrá. Keď sa jej opýtam, čo sa jej snívalo, povie, že o jeleňovi. Teda s výnimkou jedného razu, keď sa jej vraj snívala tma.

Emka bravúrne zvláda základy konverzácie a v zapeklitých situáciách dokáže byť naozaj diplomatická. Keď som zisťovala, či lepšie spieva tatino alebo mamina, Emka sa chvíľu zamyslela a potom odpovedala: „Dedo.“

Často v jej rečníckych výstupoch spoznávame samých seba. Minule sa hrala, že telefonuje. Zaklonila hlavu, na jedno ucho si priložila telefón, druhé prikryla rukou a vykrikovala: „Kde si bol? Prídeš?.... Doma som. Varila, hrala, prebaľovala...“ Na chvíľu stíchne akoby počúvala a potom prevráti oči: „Áno?... Aháááá.“ Po ukončení telefonátu na mňa sprisahanecky pozrie: „Babka volala...“

Jej pohľad na situácie okolo nás je často netradičný, celkom iný ako náš dospelácky. Keď okolo nás prechádzal čierny psík s malou bielou škvrnou na chrbte, Emka suverénne zahlásila: „Čierny havino bol... Zasnežený chrbát mal.“ Motorka zaparkovaná pred panelákom zas podľa nej spinká. „Unavená bola...“ A spadnutý stĺpik na kraji cesty sa vraj potkol. A čo ďateľ, ktorý vyťahoval červíka z dierky v strome? „Červík spadol do diery... Ďateľ mu pomôže.“ Na takýchto hláškach sa dokážem poriadne nasmiať.

Emkine slová dokážu vylepšiť deň a zahriať pri srdci.

Keď vyrazíme na prechádzku a ona nadšene zhíkne nad zasneženou Malou Fatrou v diaľke. „Jééjo kopce!“

Keď s úľubou pozrie na mladšiu sestričku a vyhlási: „Krásna je Alžbetka... Teším keď vyrastie. Hrať spolu budeme...“

Keď dbá na to, aby sa mi nič nestalo. „Mamina, auto ide, nechoď po ceste,“ alebo „Mamina, neseď na zemi, studená je.“

A niekedy ma zasiahne priamo do živého.

„Mamina, odlož telefón,“ povie mi, keď sa na prechádzke namiesto na cestu pozerám na displej svojho mobilu.

Pri takýchto slovách sa hanbím sama za seba. Aké ľahké je byť namiesto na výlete s dcérou niekde na internete. Emka správne tuší, že tak by to byť nemalo. A to nemá ešte ani dva roky.