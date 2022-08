Naše deti nepoznajú televíziu ani YouTube

Ukazuje na okoloidúcu pani so slnečnými okuliarmi zavesenými na šnúrke.

Pochválim ju za všímavosť a objasním, že šnúrka, ktorá ju upútala, má omnoho menej sofistikovaný účel ako prívod elektrickej energie. Slúži na to, aby sa okuliare nenechali zlákať gravitáciou a neskončili rozbité na zemi.

Som si istá, že raz nabíjateľné okuliare skutočne budú existovať. Ktovie, aké všelijaké technologické vymoženosti budú bežnou súčasťou dospelosti našich dcér. Viem si živo predstaviť, ako ich odhováram od implantácie biočipu, spochybňujem význam inteligentnej nepremokavej vetrovky, alebo ich s obavami presviedčam, nech si tú dovolenku na Mesiaci ešte premyslia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Ale mami, do Talianska sa predsa môžem teleportovať hocikedy po práci,“ argumentuje Emka. „Dva týždne voľna chcem využiť na nejaký poriadny výlet.“ A my s Paľkom sme v roli tých nechápajúcich a konzervatívnych.

Zatiaľ však o používaní technológií v našej domácnosti rozhodujeme my. Teda skôr o nepoužívaní. Zhodli sme sa na tom, že dojčatá a batoľatá by svet mali spoznávať inak ako prostredníctvom displejov a obrazoviek.

A takýto názor nemáme len my. Stále viac vedeckých štúdií potvrdzuje, že technológie zdravému vývoju detí omnoho viac škodia ako prospievajú (ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, odporúčam knihu Krotitelia displejov od Slávky Kubíkovej).

Preto, kým máme svoje deťúrence plne pod kontrolou, displeje a monitory nie sú do nášho denného programu zaradené vôbec, ani na minútu. Nepozeráme rozprávky v televízii ani detské relácie na Youtube. Namiesto toho sa hráme s hračkami, čítame, chodíme von, kreslíme, spievame, rozprávame sa....

Samozrejme, že niekedy by mi mobil alebo tablet asi dosť uľahčili život. Na chvíľu zabaviť dieťa a mať čas na krátky oddych či dobehnutie povinností. Určite by to fungovalo skvele. Vidím, ako zhypnotizovane moja dcéra pozerá do akejkoľvek obrazovky. No verím, že hoci si tým občas komplikujem život, pre moje deti je ranné detstvo bez technológií len prínosom.

Emka to zvláda bez reptania. Televízor doma nemáme a mobil od malička berie ako niečo, čo používajú výlučne dospelí. Keď ho aj náhodou nájde opustený ležať na stolíku, poslušne nám ho donesie.

I keď bez pochýb už vo svojich dvoch rokoch vidí, koľko času pred displejmi trávime my. Pozoruje naše správanie a opakuje ho. Na telefón sa hrá veľmi často. Vezme si starý pokazený ovládač, prikladá si ho k uchu a telefonuje príbuzným, natáča videá mladšej sestričky, či zisťuje, aké bude počasie.

Preto, ak nechceme, aby naše deti vyrastali prilepené k smartfónom, mali by sme im ísť príkladom.

Ja osobne dodržiavam pravidlo, že mobil nepatrí k jedálenskému stolu a vždy keď na ňom pred deťmi niečo zisťujem alebo vybavujem, popisujem im, čo práve robím. Aby videli, že ak moderné technológie využívame rozumne, v mnohom nám uľahčujú život. Môžeme si naplánovať výlet, nájsť recept na chutnú večeru, či dohodnúť stretnutie s kamarátmi. Len netreba dovoliť, aby nám technológie náš život celkom ukradli.

Samozrejme, nie vždy sa mi darí byť dobrým vzorom. Sú dni, keď som sama zo seba naozaj znechutená. Hoci by som chcela svoje používanie mobilu čo najviac obmedziť, aj tak sa často prichytím pri tom, že bezducho scrollujem sociálnymi sieťami. Zažívam návykovosť technológií sama na sebe a to je pre mňa ďalším potvrdením toho, že dvojročné dieťa by s niečím takým nemalo prichádzať do styku. Keď neviem nájsť mieru ja, prečo predpokladať, že to zvládne ono?

Výhodou domácnosti bez technológií je, že nemusíme riešiť hádky o tom, či televízor môže alebo nemôže zostať zapnutý ešte o päť minút dlhšie. Deti takýto druh zábavy nepoznajú a preto ho ani nevyžadujú. Sú naučené na prirodzené plynutie sveta, vedia sa zahrať s kúskom dreva, či imaginárnym kamarátom. Vydržia sedieť pri knižke, baví ich kreslenie aj plastelína, radi chodia von. Spoznávajú reálny svet okolo seba, nie ten virtuálny.

Občas sa ma niekto spýta, či sa nebojím, že naše deti budú technologické nemehlá. Nebojím. Moderné technológie sú také atraktívne, že som si istá, že keď k nim získajú prístup, za pár dní budú v ich používanejší zbehlejšie ako my dospelí.

Viem, že čoskoro príde čas, keď budeme musieť displeje do ich života vpustiť. Potom nás bude čakať nová, omnoho väčšia výzva. Naučiť ich orientovať sa v nich a používať ich vo svoj prospech. Ukázať im všetky tie fascinujúce funkcie, ktorými nám uľahčujú život, ale aj nebezpečenstvá, s ktorými sú spojené.

Moderné technológie sú súčasťou nášho života a som za ne vďačná. Viem, že budú aj súčasťou života našich detí a nie je mojím cieľom zakazovať im ich donekonečna.

No myslím si, že zatiaľ ich k šťastiu nepotrebujú a užívam si našu „beztechnologickú“ bublinu.