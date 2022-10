Putin: alebo mi dáte Ukrajinu, alebo začnem nukleárnu vojnu.

Toto nie je moje hodnotenie, je od ruskej občianky, ktorá videla Putinov prejav a v anglickom Guardian bola citovaná v článku o ruskej mobilizácii. Ako ja vnímam Putina, je to veľmi trefné hodnotenie ďalšej eskalácie konfliktu, ktorý sám vyvolal.

Preložme to do sedliackej slovenčiny - buď krvilačný vrah dostane to, čo chce, alebo bude vraždiť ďalej. Ale tentoraz na skutočne grandióznej škále, predtým v ľudskej histórii nevidenej. Hovoríme o mnohých miliónoch, možno desiatkach miliónov mŕtvych.

A vo svojom prejave tiež „uistil“ celý svet, že neklameme a jeho mini-mi Dima Medvedev to zdôraznil neskôr na ruskom Telegrame. Teda klamár naznačuje, že možno klamal doteraz, ale o tomto určite neklame. Problém s klamármi a klamstvami je v tom, že ak si raz klamár - a ešte to aj priznáš verejne - nikto ti už neverí.

Tým nechcem povedať, že Putin to neurobí. Môj názor bol vždy taký, že ako všetci diktátori, aj Putin sa bojí o svoj mizerný mafiánsky život. To stále platí. Ale odvtedy, ako som to napísal, sa situácia podstatne zmenila. Keď som to písal, Rusko malo ešte nejaké možnosti. Tá najjednoduchšia bola, aby sa dohodli s Ukrajinou. Vtedy sa ešte Ukrajina chcela dohodnúť. Toto všetko sa zmenilo, ako vyšlo najavo, že ruská armáda je na smiech. Alebo - bola by na smiech, ak by nepáchala zverstvá. A teraz prichádza do platnosti odhad CIA, že Putin - ak bude osobne ohrozený - môže vyvolať nukleárny konflikt pod mylnou domnienkou, že ho to môže zachrániť.

Odhad západných vojenských expertov - od päťhviezdičkových generálov po obyčajných vojakov, veteránov (z Anglicka a Ameriky) je, že Ukrajina pravdepodobne kompletne porazí ruskú armádu a získa naspäť všetko územie, ktoré stratila. A pravdepodobne by bola schopná zabrať aj kus terajšieho ruského územia. I keď je všeobecná mienka, že Ukrajina o to nemá záujem. Presne tak, ako o to nemá záujem zvyšok sveta. Inými slovami - nikto na svete nechce brať Rusku nič, čo je ich. Presný opak toho, čo rozpráva Putin.

Pozrime sa teda, aké možnosti ostávajú Rusku. Z toho, čo vidíme o mobilizácii v ruskej televízii môžeme povedať, že celá Putinova mobilizácia nepomáha ani ruskej armáde, ani Putinovi. Je to len ďalšia ruská fraška v 27 aktoch. Komédia pre televíziu, nič viac. Všetci povolaní sa bránia. A tí, ktorí sú mobilizovaní, sú dovezení na prázdne pole a je im povedané, že majú čakať, kým Putin pošle zbrane a vybavenie alebo kým nezamrznú - a všetko je uverejňované na YouTube.

Jednoducho povedané - ruská armáda kolabuje na bojisku a šanca, že Rusko môže svoju armádu posilniť, je minimálna, prakticky nulová. Nemajú ľudí, nemajú zbrane a nemajú možnosť dostať ani jedno, ani druhé.

Z týchto základných faktov môžeme vyvodiť záver: Vojna je prehratá (čo bola od samého začiatku, ako som vždy tvrdil), ale už ani nie je šanca, že sa to dá zvrátiť. Nech Putin robí čo chce, Rusko nemôže neprehrať túto vojnu.

Ak tomu Putin rozumie, má dve možnosti: Môže žiadať Ukrajincov o mierovú dohodu. Sú optimisti na západe (a všetci z nich sú experti), ktorí si stále myslia, že Putin sa nakoniec dohodne a že celá mobilizácia je len tragikomické divadlo na postrašenie Ukrajincov. Podľa nich Putin čaká na zimu, a potom ponúkne mier.

Nemyslím si to - pre jednoduchú príčinu. Putinov fašistický režim existuje len preto, lebo Putin budoval za 22 rokov svojej vlády mýtus veľkolepého, silného a neporaziteľného Ruska. Pretože Putin vytvoril tento zázračný štát, dal si právo na to, že ako líder mohol drancovať štátnu pokladňu pre seba a pre svojich podporovateľov, čo stálo stovky miliárd možno bilióny dolárov. Putin tiež mohol odstrániť kohokoľvek, kto sa mu postavil do cesty - legálne alebo ilegálne, obyčajne objednanou vraždou (Nemcov), niekedy „len“ gulagom na Sibíri (Navaľný). Toto bola nepísaná dohoda medzi Putinom a národom. Ak teraz Putin prizná, že to všetko bol len podvod, klamstvo, oblbovák a tým, že prizná porážku a bude prosiť o mier s „úbohou“ Ukrajinou, spečatí svoj osud. Koniec Putinovstva a asi Putina fyzicky (otázka je, čo s Kabajevou a bastardmi?)

Alebo má ešte jednu možnosť. Eskalovať, posledný raz, a nech to všetko čert zoberie. Posledný krok, ktorý mu zostáva, je nukleárna vojna. Aj tu má dve možnosti, ale ani jedna mu nepomôže.

Ak použije „len“ taktickú nukleárnu zbraň a vygumuje kúsok Ukrajiny so všetkým čo tam je - s ľuďmi, zvieratami, nemocnicami, školami atď., to mu nepomôže, to Ukrajincov nezastaví. Naopak - bude ich to motivovať. A okrem toho NATO naznačilo (ako som už písal), že ak to Rusko urobí, NATO kompletne zničí ruské konvenčné vojenské sily, kdekoľvek sú mimo Ruska. NATO si teraz myslí, že po tom, čo videlo na Ukrajine, to bude celkom jednoduché.

Ale je ešte jedna možnosť. Putin nepoužije taktickú nukleárnu zbraň s malým rozsahom na vojnovom poli, ale použije klasickú nukleárnu zbraň na civilné obyvateľstvo, aby zastrašil Ukrajinu a prinútil ju ku kapitulácii tak, ako ju použila Amerika na Hirošimu a Nagasaki.

Situácia medzi Ruskom a USA ale nie je ani zďaleka ekvivalentná. Amerika použila nukleárne zbrane po tom, ako sa Japonsko odmietlo vzdať. Preto, aby ušetrila životy státisícov svojich vojakov - čo už bola vyhratá vojna. Putin nepoužije atómové zbrane vo vyhratej vojne, on ich použije v prehratej vojne. Inak povedané - ani nukleárny útok na mestá na Ukrajine nemôže zabrániť Rusku v tom, aby prehralo vojnu. Ibaže ak to Putin urobí, Rusko nielenže prehrá vojnu, je otázne či z Ruska niečo vôbec ostane na mape.

Svet sa dostáva do novej politickej éry. Doteraz najväčšie nebezpečenstvo zo začatia nukleárnej vojny bola ľudská alebo technická chyba v systéme. Dnes je najväčšie nebezpečenstvo vedomé začatie konfliktu pomäteným ruským cárom a ašpirujúcim führerom.