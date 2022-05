Majstri zdržanlivosti

Zlá správa pre slovenskú spoločnosť. Prehra pre celú krajinu. Veľká časť poslancov, ba čo smutnejšie koaličných poslancov evidentne nepochopila o čom bolo toto hlasovanie! Inými slovami sa nedá nazvať fraška, ktorú po niekoľkodňovom horlivom diskutovaní predviedli poslanci súčasnej vládnej koalície. Aj napriek "naoko váhavému" postoju Kollárových poslancov veľa z nás niekde v kútiku duše dúfalo, že naše súdnictvo dostane zelenú. S výsledkom hlasovania, ktoré dalo zelenú len možnosti neskutočnej manipulácii verejnej mienky veľkej časti občanov a vytvoreniu ešte neznesiteľnejšej priepasti v slovenskej spoločnosti, sa vytratila aj aká-taká prinavrátená dôvera toľko "znásilnenému" súdnemu systému.

Prečo "naoko váhavému" postoju poslancov SME RODINA? Bez štipky konšpirácií z prípadného kšeftovania (s vidinou vrátenia pomoci) sa dá povedať, že rozhodnutie zdržať sa hlasovania sa v danom prípade rovná možnosti hlasovať PROTI. Aby som nekrivdil len poslancom tohto politického zoskupenia, týka sa to samozrejme všetkých, ktorí asi v najvýznamnejšej epizóde slovenských politických dejín po roku 2000, sklonili hlavu a pod tajomným rúškom "ťaživej zodpovednosti a zásahu do ľudských práv občana", to zahrali na "spravodlivých".

Že sa jedná o brutálny zásah do slobody nevinného človeka, o tom nikto pochybovať nemôže. Ale o vzatí do kolúznej väzby rozhoduje súd a nie poslanci.

V prípade obvinených "kolegov" z údajnej zločineckej skupinky, bývalého ministra vnútra a extra prominentného advokáta dali súdy za pravdu obavám z ovplyvňovania vyšetrovania. Na druhej strane, v prípade údajnej hlavy tejto skupiny, niekoľko "zodpovedne tváriacich" sa poslancov povedalo, že to zahrajú na oportunistickú strunu. Nemalé množstvo, takmer všetci podivní antisystémoví paraziti, to rovno zamietli. Ťažko skúšané slovenské súdnictvo dostalo ďalšiu ranu. Ranu dostala aj naša spoločnosť.

Po divokej privatizácii, mečiarových amnestiách, Lexoch a Meloch, po vraždách mladých nevinných ľudí...po všetkých nahrávkach a brutálnom svedectve z chatových videí...po všetkých protestoch a nesmiernom rozdelení slovenskej spoločnosti, ste dali zase voľné ruky tomu, ktorý za tento mesiac vyšetrovania (ako tvrdí prokurátor) rozdelí aj to, čo ešte vedelo spolupracovať. Že by bol martýrom? On ním je pre svoju tlupu zlomyseľných a jednoduchých ľudí už teraz. A navyše to teraz budú môcť počuť dennodenne - 25 hodín vkuse! Naivní truľkovia!

Táto vláda dnešným dňom stratila poslednú dôveru slušných občanov. Poslanci dnes dali príklad toho, že poslanec je viac ako obyčajný občan...že s ním nemôže byť zaobchádzané v medziach trestného zákona. Dnes nástroj, ktorý má byť len formálnou poistkou a kontrolným mechanizmom vytvoril obštrukciu súdnej moci.

Začali sme obdobie temna, v ktorom ste dali do ruky zbraň človeku, ktorý ju bez váhania obráti voči vám.

A najhoršie na tom je, že túto hanbu cítime len my-slušní občania krajiny, ktorú máme radi!