Pekné príbehy v ťažkých časoch - ten prvý

Tento príbeh nie je vytesňovaním krutej reality tragédie ľudských životov, v ktorej sme sa ocitli druhýkrát, a to takmer v jednom týždni (a takmer v jednej ulici). Naopak, tieto dni nenechajú chladným žiadneho citlivého človeka. Veľa z nás prežíva ťažké obdobie a chce kričať. Rovnako to vnímajú už aj mladšie deti v škole...cítia, že svet sa akosi zbláznil. Svet je ale rovnaký, len to zlo sa priblížilo - najprv k našim hraniciam a teraz už aj do našich ulíc. Je večné. Rovnako večné je však aj dobro a na to by sme nemali zabúdať.

Tento príbeh nazvem prvým. Stal sa v ráno toho smutného stredajšieho dňa. A začal slnkom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každý deň mám tu česť vítať príchod slnka, ktoré je pre nás jednou z mála istôt. Je to posol radosti a príležitosti žiť nový deň. A aj keď rána bývajú nezriedka ťažké, slnko ich vždy vie do istej miery okrášliť. V ten deň však bolo zvláštne. Akoby sa mu ani nechcelo vyjsť spoza nízkej pochmúrnej oblačnosti. Razom sa však predralo a bolo krvavo červené. Impozantný obraz sa po chvíľke skryl do závoja a tak som upriamil kroky na cestu do práce.

V tom som zbadal siluetu bezdomovca. Jeho majetkom je len nákupný vozík a kvantum igelitiek. Ktovie čo v nich skrýva...?

Sedel pod mostom a videl som ho tam prvýkrát. Určite by som si ho bol všimol. Toto miesto sa očividne stalo jeho útočiskom. Pred sebou mal akúsi panvicu a hrnce. V ušiach mi po dlhom čase hrala hudba. (Objavil som Ameriku - hudba fakt naštartuje ráno. Takmer akoby som sa vrátil do pubertálnych čias. Slúchadla boli vtedy môj najväčší priateľ a tvrdá muzika často útekom od reality.) Frčal som rezko... Keď tu zrazu...

Znova to prišlo a ja som spoznal nového priateľa. Viem, nemôžem mu pomôcť stopercentne, ale o jedlo sa rád podelím. Zastavil som, zhodil slúchadlo a ponúkol som mu moju výdatný desiatu.

"A nebude vám chýbať?"

Bola to tá najkrajšia vec, akú som počul za veľmi dlhé obdobie. Usmial som sa...

"Ďakujem vám a želám vám ešte krásny deň!"

To bola ešte krajšia vec.

Aj dnes tam bol, ráno spokojne spal a ja som nechápal, že mu nie je zima. Poobede sa už vyhrieval na lavičke. Všetok svoj majetok pekne naskladaný.



Verím, že mu ešte budem môcť poďakovať. Ozaj, v pondelok pôjdem zase do práce a teraz už viem, že sa mi bude vstávať omnoho lepšie.

Ďakujem ti neznámy chudák. Veľmi si ma povzbudil a verím, že v dnešnom otrasnom čase budeš povzbudeným aspoň jednému človeku, ktorý si dnes o tebe prečítal!