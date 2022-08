Varíme s Medveďom - Jednoduchý a zdravý koláčik bez múky

Neobsahuje múku a teda koľko a akých sacharidov obsahovať bude, je len a len na nás. A samozrejme poteší špeciálne bezlepkáčov. Pokojne môže byť sladený kompletne zerocukrom, alebo iným sladidlom, ktoré nie je na báze sacharidov. Nič netreba šľahať, teda cukor takpovediac nedotvára telo koláča, takže možno sladiť čímkoľvek. Výborný a diétny je aj kokosový cukor, ktorý navyše dá celému koláču jemný karamelový nádych, veľmi žiadúci. Nemáte? Nechce sa vám do obchodu? Nediétujete? Použite obyčajný cukor, alebo trstinový...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Celý recept je možné ľahko rozdeliť na mokré a suché ingrediencie. Množstvo je na menší koláčový plech, preto ho modifikujte.

Mokré ingrediencie: 1 šálka acidka, ½ šálky oleja, 2 vajíčka a 2/3 šálky kokosového cukru. (normálneho môžete dať o niečo menej, kokosový cukor menej sladí, ochutnajte cesto a uvidíte...) – vymiešame metličkou – nešľaháme!

Suché ingrediencie: 1 šálka mandľovej múky, 2 šálky strúhaného kokosu, 1 lyžička kypriaceho prášku, 1 lyžička sóda bikarbóny. Premiešame vidličkou.

Tak a teraz už len kydneme suché ingrediencie do mokrých a metličkou premiešame. Necháme odstáť polhodinku. Uvidíte, ako vám krásne cesto nabobtná a zhustne.

Zoberieme koláčový plech, vystelieme ho papierom na pečenie a cesto do neho vylejeme. Pekne urovnáme.

Upečieme pri 180 stupňoch, najlepšie v elektrickej rúre s ventilátorom. Kokos má tendenciu trochu sa pripekať, takže občas skontrolujeme. Ale myslím, že po polhodinke pečenia, ak sme pekáč dali do vopred zohriatej trúby, máme cesto správne upečené. Pichneme špajdľou a ak je cesto ešte lepkavé, je vhodné stiahnuť teplotu na 150 stupňov a ešte chvíľu nechať dopiecť.

Poleva, rsp. krém: Mascarpone a horká čokoláda. Pri izbovej teplote vymiešame mascarpone s na pare roztopenou horkou čokoládou. Vznikne jednoduchý a veľmi lahodný krém.

No a je to. Krém natrieme na vychladnutý koláč a necháme v chladničke dve – tri hodinky odstáť. Ak vydržíme, najlepšie do rána.

Veľmo fajné, jemné, mäkké, nie suché a voňavé. Skúste. No a ak niekto nemôže či nechce mascarpone, stačí aj dobrý džem, či lekvár, prípadne posypať nastrúhanou čokoládou. Tiež výborné...

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov