Varíme s Medveďom - Karfiolová haruľa 2 x inak

Tak. Už sme domľaskali a ideme na zdravšie verzie. A hneď dve. A obe z karfiolu. A verte, dobrô to bude! :)



Keďže mám nafotenú aj túto drobnosť, tak vám ponúknem recept na veľmi dobré karfiolové placičky. Alebo haruľky, no proste, ako ich nazvete...

Na úvod dve životné rady. Prvá - nikdy neberte úplatky, lebo sa z toho zbláznite a potom druhá rada - na dobré karfiolové placky v žiadnom prípade karfiol nevarte. Použite ho surový. A ak dočítate do konca, dám vám ešte jednu životnú radu.

Potrebujeme: Karfiol, vajíčka, cesnak, cibuľu, polohrubú múku, olej, mleté čierne korenie, mletú rascu, majorán a soľ.

Tak a začneme tým, že vezmeme karfiol (ten môj mal asi trištvrte kila) očistíme ho a taký surový, ako je, ho nastrúhame na hrubom strúhadle a posolíme. Potom ho necháme aspoň 20 minút postáť, dôsledkom čoho pustí šťavu.

V tom čase si vezmeme dve malé či jednu veľkú cibuľu, zo tri strúčiky cesnaku, všetko očistíme, cibuľu nakrájame a dáme na olej. Pekne dohneda restujeme a na záver pridáme nasekaný cesnak. Toto všetko vrazíme do nastrúhaného posoleného karfiolu, potom pridáte čierne korenie, rascu, majorán, zo tri vajíčka a takých 5 aj 6 kopcovitých lyžíc múky. Keďže sa jedná o karfiol, je potrebné, aby bolo múky viac, bude to držať pokope. Môžeme to urobiť aj tak, že dáme najprv 4 lyžice, pomiešame, počkáme, kým to znovu pustí šťavu a pridáme ešte podľa potreby ďalšiu múku. Dobre to všetko ešte dosolíme, dáme na olej vo forme malých placičiek, ktoré pomaly z každej strany dobre usmažíme.

Podávať potom môžeme so zemiakmi, moja mama k nim robí jednoduchý a chutný cesnakový dresing, ktorý pozostáva z bieleho jogurtu, pretlačeného strúčiku cesnaku, horčice, cukru a soli. Alebo to môžete konzumovať ako haruľu, to znamená samostatne, prípadne s nejakým jednoduchým šalátom.

A ešte vám na záver poviem tú tretiu zásadnú životnú radu. Nikdy nenechávajte na linke vedľa seba olej a ocot v podobných fľašiach. Lebo začnete restovať na octe. Dobrú chuť. :)

***

Haló, haló...dnes nekončíme. Ideme na ďalší druh harule z karfiolu. Dokonca povedal by som, že toto bude tá 'pravejšia' haruľa.

Potrebujeme: Skoro to isté, len viac. Ja som použil 1 a pol skutočne veľkých karfiolov, tri cibule, tri strúčiky cesnaku (málo...dajte aspoň 5), asi 30 dkg údeniny (údene tofu ju nahradí), tri vajcia, poriadny hrnček celozrnných vločiek, trochu polohrubej múky, olej, mleté čierne korenie, rascu, majorán a soľ.

A presne to isté, ako predtým. Prvý počin - nastrúhame karfiol nahrubo a posolíme. Nech nám pekne vlhne.

Následne očistíme a nakrájame cibuľu a dáme na olej. Dobre urestujeme. Najlepšie dohneda, alebo ako dovolia žlčníky. Pridáme ju do nastrúhaného karfiolu, ďalej pridáme 3 vajíčka, na malé kúsky nakrájanú údeninu, alebo tofu (pri použití tofu sa hodí aj sójovka), pretlačený cesnak, poriadny hrnček vločiek, pol až celý hrnček vody, 3 lyžice múky, majorán, čierne mleté korenie a mletú rascu. Podľa potreby prisolíme. Pomiešame a necháme postáť ďalších 20 minút, aby nám vločky nabobtnali.

No a potom už iba zobrať dobre veľkú nádobu v ktorej budeme haruľu zapekať. Vymazať olejom, vysypať múkou a hmotu do nej vykydnúť a urovnať. Pečieme na 180 - 200 stupňoch aspoň hodinku, nech sa nám haruľa dobre upečie. Pokojne aj viac, ako mám ja. Nech pekne chrumká. :)

No absolútne geniálne sa k tejto harulke hodil jednoduchý rajčinový šalát, teda rajčiny, nakrájaná akákoľvek cibuľa, petržlenová vňať, soľ, kvapnúť oleja a trocha octu.

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov