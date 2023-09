Varíme s Medveďom - Lahodné cuketovo - pipinové suflé

Nákypy sú vďačnou variantou výdatného stravovania, ktoré zasýti a veľmi ľahko je možné recept prepracovať tak, aby spĺňal kritériá stravy s dominantným obsahom bielkovín a nízkym obsahom sacharidov. A je to lacné, jednoduché a dobré.

Potrebujeme: Na 4 poriadne porcie: 3 cukety, 3 kuracie prsia, 3-4 vajíčka, 250 g tvrdého syra, 6 lyžíc múky (hrachová, cícerová, fazuľová, alebo kvalitná celozrnná, každému podľa gusta, či diéty) olej, po jednej viazaničke kôprovej a petržlenovej vňate a veľký jogurt. Ochutíme mletým čiernym korením, cesnakom a soľou.

Ako vidíte, veľmi jednoduché na ingrediencie aj dochutenie.

Tak, ideme variť: Najprv očistíme cukety, postrúhame ich na hrubom strúhadle, dáme do vhodnej nádoby na rozmiešanie a nasolíme kávovou lyžičkou soli, aby nám pustili šťavičku.

Kuracie prsia nakrájame na menšie kocôčky, obe vňate nasekáme na pomerne jemno, syr podobne nastrúhame na jemno. Žiadna veľká robota.

K nastrúhaným cuketám pridáme asi 2/3 vňate, syr, kuracie prsia, žĺtky z vajec, dve - tri lyžice kvalitného oleja, mleté čierne korenie a cesnak, najlepšie sušený granulovaný. A všetko dobre vymiešame. Zoberieme múku (ja som použil hrachovú) a do zmesi pridáme aspon 6 lyžíc, aby sa nám všetko pekne spojilo. Dobre rozmiešame. Vaječné bielka vyšľaháme na tuhý sneh a pridáme do zmesi. Vymiešame. Už počas miešania cítime, ako sa nám zmes po vložení snehu krásne zjemnila a o to ide.

Prí nákypoch (suflé) je toto dôležitá súčasť. Odporúčam neuľahčovať si prácu pridaním celých vajec. Tým snehom z bielkov pridáme do pokrmu vzduch. Nákyp potom chutí po upečení jemne, ľahko a to úplne bez ohľadu na to, ako vysoko sa nám pri pečení nadvihne. Určite to teda nie je zbytočná práca. Kto neskúsil, skúste. :)

Múky z lúštenín chutia v surovom stave trpko. Keď však prejdú varom, trpkosť ustúpi prakticky úplne, takže sa netreba obávať pachutí.

Vhodný pekáč dobre vytrieme olejom, obzvlášť ak používame múky z lúštenín, ktoré predsa len viac lepia. Zmes do pekáča vykydneme a uhladíme. Vložíme do trúby vyhriatej na 180 stupňov a dozlatova pečieme hodinku - hodinku a štvrť.

Počas pečenia si pripravíme studenú omáčku na jednotlivé porcie. Jeden veľký jogurt jemne posolíme, pridáme zvyšok vňate a pretlačíme do neho aspoň dva strúčiky cesnaku. Vymiešame. Necháme postáť aspoň 20 minút, aby sa chute spojili.

Tak a toto je výsledok:

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov