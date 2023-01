Varíme s Medveďom - Perkelt v kombinacii sóje s mäsom a cícerové špecle

Ja veľmi rád kombinujem sójové mäso s normálnym mäsom. Tento ťah mám, predstavte si, od mojej dobrej matky. Mama ho začala používať pred mnohými a mnohými rokmi, keď sa ešte len sójové plátky začali 'uhniezďovať' na našom trhu. Znižovala tým kalorickú hodnotu jedla a samozrejme jeho cenu, čo veru dnes nie je na zahodenie.

Mne osobne chutia viac plátky ako rezance či kocky. Majú mäkšiu poddajnejšiu štruktúru. Tie vložím do vody, posolím, prípadne pridám bujón, alebo sójovku a nechám zovrieť. Potom zlejem, nechám vychladnúť, jemne postláčam, aby som ich zbavil nadbytočnej tekutiny a plátky nakrájam na pásiky či kocky. Posledné roky sa mnoho píše a hovorí o geneticky modifikovanej sóje. Veľmi sa tým nezaoberám a tu tam si sójové plátky pripravím. Majú už spomenuté nízke kalórie, veľa vlákniny a bielkovín. Sú ľahko stráviteľné.

Potrebujeme:

No a na tento kombinovaný perkelt použijem jedno balenie plátkov a zhruba 3 celé vykostené kuracie stehná. Ďalej je to jedna cibuľa, hrubostenná paprika, nech to má chuť, smotana na varenie, alebo plnotučné mlieko, soľ, rascu mletú, MČK, olej, mletú papriku, sójovku, citrón, alebo ocot...

Všetko pekne nakrájame. A ideme variť.

Cibuľu urestujeme do sklovita na troche oleja, pridáme nakrájanú papriku a pekne prehrejeme.

Pridáme hrsť mletej papriky, rascu, mleté čierne korenie, sójovú omáčku a podľa potreby soľ. Prehrejeme a na rad prichádza kuracie mäso.

Dobre premiešame, podlejeme dostatočne vodou, prikryjeme a cca 10 – 15 minút dusíme.

A pokračujeme so sójovými plátkami. Opäť dodáme potrebnú tekutinu a dusíme ešte 20 minút, aby sója dobre natiahla chuť perkeltu.

No a ostáva už len rozmiešať smotanu či mlieko s lyžicou múky (môže byť hráška, cícerová...a tak ďalej), vykydnúť do zmesi a ešte päť minút variť. Lúšteninové múky aj desať minút, zmizne pachuť. Výslednú chuť upravím trochou citrónovej šťavy, alebo octom.

Skúšali ste urobiť špecle z cícerovej múky? Skúste. Samozrejme, že chutia inak ako z klasickej múky, ale verte, na osobitejšiu chuť je možné veľmi ľahko zvyknúť si. Keď chceme, samozrejme.

Redšie cesto? Budú menšie špecle. Hustejšie? Budú väčšie. Odporúčam tie väčšie, cesto drží lepšie pokope, predsa len nie je tam lepok. Na cca 25 dkg cícerovej múky použijete jedno vajce a pomaly prilievate vodu do potrebnej hustoty cesta, ktoré osolíme.

Voda pri vyváraní bude trochu viac peniť, preto je dobré špecle prepláchnuť v studenej vode a následne do nich pridať trochu oleja. Varte máličko dlhšie, ako špecle u obilninovej múky, opäť kvôli odstráneniu pachute. Bezlepkáči a dietári – normálne paráda.

No a tu je celý zázrak:

Dobrú chuť s Medveďom.

Roman Dulgerov