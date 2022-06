Varíme s Medveďom - Slané parené i smažené osie hniezda

Deti, po tomto recepte sa na pár týždňov odmlčím. Musím nazbierať ďalšie recepty. Blog už robím sám a jednoducho nedá sa variť pre samého seba len veci na blog. Ja chcem občas aj tekvičák, či slíže s tvarohom. :)

Potrebujeme: Na horu slaných osích hniezd je to 0,5 kg múky (špaldovej celozrnnej, či bielej, ako si želáte), 250 g balkánskeho syra, 3 väčšie rajčiny, 1 viazaničku novej cibule, 1 vajíčko, pol kocky kvasníc, soľ a olej.

Zoberieme rajčiny a pekne ich nakrájané rozdrvíme. Pokojne aj so šupkou. Takto, ľaľa...

Vrazíme to na chvíľu do mikrovlnky, pustíme ju a narátame do desať. Rajčiny musia byť vlažné.

Pridáme do nich pol kocky rozdrobených kvasníc, kopcovitú lyžicu múky a pomiešame. Necháme postáť 10 minút a hľa...kvások rozrobený v rozmixovaných rajčinách utešene narástol.

Na rad prichádza cesto. Pol kila múky, rajčiny s droždím, lyžica oleja a pol lyžičky soli. Pekne rozmiesime. Cesto po vykysnutí budeme vaľkať, takže malo by byť trochu tuhšie. Upravíme vodou, či múkou.

Prikryjeme a necháme postať 30 minút. Potom premiesime a 15 minút necháme kysnúť a potom ešte raz premiesime a ďalších 15 minút kysnúť. No bol by v tom čert, aby nám cesto krásne nevykyslo aj zo špaldovej celozrnnej múky.

Počas kysnutia nastrúhame balkánsky syr, nasekáme do neho viazaničku novej cibule a pridáme jedno vajce.

Pomiešame.

Vykysnuté cesto ešte raz vymiesime a na pomúčenej ploche vyvaľkáme do takéhoto pretiahnutého tvaru. A naň pekne ponatierame plnku.

Zvinieme. Okraje odrežeme.

A ideme krájať jednotlivé hniezda, ktoré pokladieme na pomúčenú plochu.

Prikryjeme a necháme ešte 20 minút podkysnúť.

Vezmeme panvicu s pokrievkou. Najlepšie teflonovú. Stačí dať len trochu oleja. Necháme dobre rozohriať. Potom zoberieme osie hniezda a postupne ich pokladieme na olej tak, aby mali dosť miesta. Necháme asi minútku odkryté smažiť. Balkánsky syr sa nelepí.

Decko vody šup do panvice a nedbajúc na prskanie zakryjeme pokrievkou. Plameň stiahneme na polovicu a necháme 5 minút zakryté pariť.

Odokryjeme a hniezda poprevraciame na druhú stranu. A necháme ešte chvíľu, maximálne minútku opekať aj z druhej strany.

No a takto to potom vyzerá. Osmažené, naparené, opečené...:)

V pôvodnom recepte bola použitá iná plnka a kuchárka osie hniezda najprv naparila v paráku a potom opiekla z každej strany na panvici. Ale tí, ktorí poznajú staré dobré Parené buchty podľa nagymamy vedia, že je to zbytočná nadpráca a všetko sa to dá krásne urobiť na jednej panvici. :) Postup opakujeme, kým nie je hotovo.

Podávame so šalátom, alebo vrážame do rúk hosťom na párty, či necháme ráno kolovať dózičku s nimi v aute cestou na výlet, no proste ako je vám ľúbosť...:)

Dobrú chuť od Medveďa a nateraz dovidenia.

Roman Dulgerov