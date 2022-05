Varíme s Medveďom - Špaldová varená kysnutá knedľa

Veľmi často som v minulosti robieval kysnutú knedľu parenú na pare. A už pred rokmi som ju dal aj sem na blog. Nechcem sa chváliť, ale sledujte tú čítanosť. :) Mariška šedivá, už je to 14 rokov! Neskôr som v postupe vymenil polohrubú či hrubú múku za hladkú a potom bola knedľa ako páper. Myslím, že ju robím veľmi dobrú a samozrejme popri množstve iných typov knedlí varených či parených, chýbala mi do zbierky práve špaldová knedľa. Knedľa ďaleko zdravšia, navyše si nezadá v ničom v chuti s knedľou z bielej múky a netreba za ňu vytrieskať kopu prachov v špecializovaných predajniach, kde sa aj tak skoro nevyskytuje. A chcel som vyskúšať knedľu zo stopercentnej špaldovej celozrnnej múky a ešte som chcel, aby to bola knedľa, ktorá sa pripravuje ľahko. To znamená bez použitia náročných parákov, či spájania nádob s horúcou vodou a podobne... No proste, aby tá knedľa nemusela byť parená a mohla byť varená a bolo to jednoduché. Veľmi sa mi podarila. Takže tu je recept.

Potrebujeme: Pol kila špaldovej celozrnnej múky stopercentnej a skutočne nemusíme primiešavať žiadnu inú zložku. Proste nech je naozaj stopercentne špaldová celozrnná. Ďalej potrebujeme okolo troch deci plnotučného mlieka, lyžičku cukru, lyžičku soli, jedno vajíčko, pol kocky droždia a múku na opracovanie. Môže to byť tá istá špaldová.

Múku treba vysypať do vhodnej nádoby, v ktorej bude kysnúť.

Zoberieme tri deci mliečka, vlažného, zarobíme kvások, teda dáme do neho pol kocky droždia, lyžičku cukru a poriadnu kopcovitú lyžicu múky, dobre vymiešame a počkáme kým nám mlieko nezačne liezť z hrnčeka. Kvások je hotový.

Do múky si dáme jedno vajce, lyžičku soli, kvások a začneme miesiť cesto. Môže byť relatívne hutnejšie, keďže sa bude variť vo vode. Ale zase musí mať aj istú vláčnosť, aby nám pekne kyslo, aby sa mohlo dvíhať, keď sa v ňom budú vytvárať bublinky.

Nemusíme to preháňať s miesením, len to dobre spojíme dokopy, hustotu upravíme s pridaním mlieka, opatrne ho treba pridávať v malých množstvách. Alebo naopak prisypaným trochu múky, ak máme dojem, že je cesto riedke.

Keď máme cesto vymiesené, zakryjeme nádobu, necháme ho kysnúť aspoň trištvrte hodiny, odokryjeme a znovu premiesime. Opäť zakryjeme a necháme kysnúť aspoň pol hodinu a opäť premiesime...

Ešte k tomu cestu zo špaldovej celozrnnej múky. Bude pekne kysnúť. V porovnaní s cestom z bielej múky sa však nemusí tak veľmi dvíhať. Nerobte si bobky, ak vám cesto nebude priamo liezť z nádoby, ako ste možno zvyknutí pri bielej múke. Jednoducho je v nej viac škrobu, ergo sacharidov a to kvasný proces viac povzbudzuje.

Keď je vykysnuté aj tretíkrát, premiesime ho, rozdelíme na tri bochníčky, ktorým dáme nejaký pekný tvar, môže byť aj krajší, ako som ho urobil ja a na pomúčenej ploche knedle uložíme, prikryjeme a necháme ešte pol hodinu podkysnúť.

V tom čase si vo veľkom hrnci necháme zovrieť vodu s polievkovou lyžicou soli. Potom do vriacej vody vložíme knedle. Treba to urobiť tak, aby mali knedle dosť miesta, takže to pokojne môžete urobiť na dvakrát. Tá surová knedľa, ktorá vám tam ostane, si môže pokojne podkysovať koľko chce, nič sa jej nestane.

Keď knedle vložíme do vriacej vody, hrniec zakryjeme a vodu necháme na miernom plameni prebublávať 15 minút. Potom ich opatrne vyberieme, potrieme olejom, nebudú vám zvonku vysychať ani praskať a necháme voľne vychladnúť. A výsledok vidíte. Knedle vyzerajú krásne a sú jemné na reze. Je vidieť akú majú peknú štruktúru.

Dobrú chuť.



Roman Dulgerov