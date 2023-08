Varíme s Medveďom - Zavaríme dobrú letnú zelenimu

Je to super spôsob, ako si neskôr v zime pochutnávať na skvelej voňavej sezónnej zelenine.

Potrebujeme:

Samozrejme tú najchutnejšiu a najvoňavejšiu sezónnu zeleninu. Na cca 7 - 8 bežných pohárov na zaváranie sú to 2kg rajčín, 1kg papriky, 1kg cibule, 1kg uhoriek, 2 - 3 viazaničky petržlenovej vňate, 1 hlavička cesnaku, ocot, soľ a cukor (sladidlo).

A ideme trpezlivo krájať a čistiť. Zeleninu samozrejme dávame do vhodnej veľkej nádoby, v ktorej sa bude dať rozmiešať.

Začneme (povedzme :)) paprikou. Očistíme, nakrájame na rezančeky, a ak máme radi aj pikantnejšie chute, pridáme 1 - 2 feferónky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uhorky. Najlepšie sú šalátové, ale ak sa rozhodneme krájať ich na tenké kolieska aj so šupkou, priebežne uhorky prechutnávame, lebo taká brutálne nahorklá uhorka od šupky, to nám môže výsledok znehodnotiť. :)

Hlavičku cesnaku očistíme, ošúpeme a strúčiky nakrájame na plátočky.

Sezónna cibuľa je super. Ale štípe ako besná. Tak neplačte, deti moje, ňuňuňú... A keď som vás poľutoval, lebo vy ste cibule zbavili šupky a už v tejto fáze nariekate, ako dôchodca pri telenovele, poradím vám prastarý grif. Ošúpané cibule vrazte na 10 minút do studenej vody. Potom už pri krájaní nebudú štípať.

Rajčiny. Umyté nakrájame na pekné mesiačiky. A ako pekne nám ten kopec zeleniny rastie v nádobe...

Vňať nakrájame na menšie kúsky, ale nemusí to byť drobotina. A vysypeme navrch.

Zoberieme dve poriadne polievkové lyžice soli a kydneme ju na zeleninu.

Všetko poriadne rozmiešame a necháme aspoň polhodinku odstáť, aby nám posolená zelenina pustila šťavu. Občas premiešame.

Kým zelenina odpočíva, môžeme si pripraviť poháre. Dobre poumývame poháre aj viečka. A je skvelé, dať ich do rúry aj s viečkami sterilizovať. Dávame ich priamo na mriežku aj viečka do studenej rúry, (aby poháre nepopraskali), ktorú nastavíme na cca 150 stupňov a 20 minút sterilizujeme. Poháre necháme vychladnúť.

A ideme plniť. Poháre naplníme zeleninou a samozrejme podolievame ich tou výbornou šťavou, ktorú zelenina pustila. Zeleninu pri plnení pritláčame prstami, ale nemusí to byť ako s 'heverom'.

Tak a teraz do každého pohára dáme kávovú lyžičku cukru (tretinu kávovej zerocukru) a polievkovú lyžicu 5% octu. Ja používam výborný jablčný. Poháre uzatvoríme viečkami, ktoré zatiahneme, ale opäť nie nasilno, lebo sa nám počas sterilizácie môžu uvoľniť. Môžeme zľahka poprevracať a pretriasť, aby nám cukor a ocot rovnomerne prenikol do zeleniny. Len máličko...

A ideme sterilizovať. Elektrickú rúru s ventilátorom stačí rozohriať na 150 - 160 stupňov, bez ventilátora 170 stupňov. Zoberieme koláčový plech, do neho poukladame poháre tak, aby sa nedotýkali a pri sterilizácii nám neštrngali, nalejeme do plechu vodu, stačí 1 - 2 centimetríky a v predhriatej rúre sterilizujeme 45 minút. Necháme v rúre úplne vychladnúť. Ja osobne už poháre neprevraciam, ale kto chce, môže ich pred úplným vychladnutím poprevracať hore dnom. Ja len po vychladnutí poklopem na viečka, mali by znieť duto. Ak sa nejaké uvolní, môžeme viečko vymeniť za nové a nechať daný pohár ešte 10 minút sterilizovať. Ja však, ak sa mi vyskytne tu tam taký, no booože, zjem ho prvý a hneď. :)

Tak a toto je výsledok.

Dobrú chuť pri zimnom pochutnávaní.

Roman Dulgerov