Hanušovce nad Topľou - Klenoty kaštieľskej knižnice

Vo štvrtok 10. marca 2022 sa v hanušovskom Veľkom kaštieli (kaštieľ Dessewffyovcov) uskutočnila vernisáž výstavy EX BIBLIOTHECA CASTELLI - KLENOTY Z KAŠTIEĽSKEJ KNIŽNICE. Na výstave sú prezentované jedinečné tituly z fondu historickej knižnice múzea v Hanušovciach nad Topľou, ktoré pochádzajú z pozostalostí šľachtických rodín Dessewffy, Esterházy a Csatáry a z regionálnych farských knižníc.

Vernisáž otvoril Samuel Bruss, vedúci organizačnej jednotky Krajského múzea v Prešove - kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou. Bol to práve on, ktorý svojho času vynaložil veľké úsilie, aby vzácne knihy získal do múzejného fondu.

Potom sa slova ujal Ondrej Glod, historik múzea a autor výstavy. Prítomných oboznámil s históriou kníh - ich pôvodnými majiteľmi, ale aj ich "tranzitom z rúk do rúk" počas storočí. Rozprával o osudoch kníh cez osudy ich vlastníkov. Napríklad knižnica rodu Dessewffy pôvodne obsahovala vyše 10 tisíc titulov, knižnica rodiny Csatáry bola knižnicou intelektuálov, hudobných skladateľov (Irys Csatáry) a cestovateľov.

Farská knižnica Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou sa tvorila od obdobia po roku 1717. Ako ďalej uvádzal Ondrej Glod, táto knižnica vznikla postupným zlučovaním osobných knižníc hanušovských farárov - tvorila ju teda hlavne teologická literatúra. Najvzácnejšou je tu prvotlač, tzv. inkunábula z roku 1481, ktorá nesie názov Summa Angelica. Svojho času o tom v Hanušovských novinách písal aj Samuel Bruss: "Objavením a katalogizáciou tejto inkunábuly sa mestečko Hanušovce nad Topľou zapísalo do katalógu tých málo miest na Slovensku, ktoré prvotlače evidujú. Prevažná väčšina ďalších titulov z tejto zbierky nesie ex libris viacerých kňazov pôsobiacich na tunajšej katolíckej fare, z ktorých spomeniem Juraja Ptáskayiho (v Hanušovciach pôsobil v rokoch 1786-1796), Jána Repaszkého (1811-1846), Štefana Natafalussyho (1846-1880) či Jána Telekessyho (1882-1928)".

Výstavu je treba vidieť - tituly, viazanie, iluminácie (výtvarné dovyzdobenie textov najstarších tlačí) a iné.

Názov výstavy: EX BIBLIOTHECA CASTELLI - KLENOTY Z KAŠTIEĽSKEJ KNIŽNICE

Usporiadateľ: Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj

Miesto: Renesančno-barokový kaštieľ Dessewffyovcov (Veľký kaštieľ) v Hanušovciach nad Topľou

Autor výstavy: Ondrej Glod

Trvanie výstavy: 10. marec - 17. jún 2022

