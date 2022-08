Varíme s Medveďom - Tofu praženica podľa Janky Wenning

Súvisiaci článok

Praženica musí byť, tvrdí Igor Múdry a má ako obvykle pravdu. Praženica je vynikajúca rýchlovka. Sýta, chutná a naozaj blesková večera, raňajky, alebo hoc aj obed, ak sa potrebujete venovať niečomu inému ako vareniu. Tento recept priniesla mackova kolegyňa do práce a keď sme ho následne vyhľadali na internete, zistili sme, že je všade a že ho poznajú asi všetci okrem nás. Priznám sa ani som neveril, že to môže zafungovať, ale potom som to ochutnal a potom...Potom som si povedal, že ak ste rovnako ako ja tento recept nepoznali, musíte ho okamžite spoznať.