Ako celoštátne denníky nemajú záujem o celý štát

Médiá sú jedným zo základných pilierov demokratickej spoločnosti. Na Slovensku máme veľké šťastie, že je to snáď jediný pilier, ktorý sa bývalým vládam nepodarilo zbúrať. Ich dôležitosť a nestrannosť sa ukázala najmä v roku 2018, keď vďaka ich práci vyplával na povrch systém našich ľudí.

V Česku sú najväčšie média vlastnené troma oligarchami, jeden z nich je bývalý premier. V Poľsku je situácia veľmi podobná a v Maďarsku sú zásahmi vlády všetky média značne obmedzené a fungujú už len tie štátne. Nezávisle média sú určite jedným z hlavných dôvodov prečo na Slovensku ešte máme fungujúcu demokraciu, nech už si o nej myslíme čokoľvek.

Pozrime sa ale pozrieť na obrátenú stranu toho ako fungujú slovenské média. Máme za sebou komunálne voľby, ktorých pokrývanie je určite z novinárskeho hľadiska ťažký oriešok, keďže sa odohrávajú naraz vo všetkých obciach a je takmer nemožné pokryť všetky udalosti. Keď už ale nie je možné pokryť takmer 3 000 obci, tak sa skúsme pozrieť ako prebiehalo informovanie na úrovni krajov. Tých je 8 a v každom kraji volíme jedného župana a jedneho primátora krajského mesta. Nejedná sa o tak významný počet a relevantné informácie o jednotlivých kandidátoch by mali byť jednoducho dostupné.

Ako teda pokrývali predvolebné kampane jednotlivé noviny? Pozrel som sa na to, aké diskusie a informácie sa ku nám dostali z najčítanejších spravodajských médií v období 1. až 27. októbra. V prípade článkov nezahŕňam také, ktoré sa venujú voľbám obecne alebo sa venujú všetkým župám dohromady.

Denník SME

Predvolebnej diskusie sme sa dočkali len jedinej a to kandidátov na primátora Bratislavy. V prípade správ spojených s voľbami, musíme brať do úvahy, že v zobrazeniach SME sa objavujú aj články regionálneho denníka Korzár. Aj keď som sa chcel zamerať na celoštátne média nebol som schopný tieto články odfiltrovať. Predvolebný prieskum krajských kandidátov sa dostal do článkov len v polovici miest. Okrem toho Banská Bystrica ostala bez zmienky. Po 2-och zmienkach je možné dohľadať ku Trenčínu, Nitre a Žiline. Bratislava, Trnava, Prešov boli spomenuté v 5-tich článkoch. V Košiciach sa nachádza najväčšia regionálna redakcia Korzáru, čo spôsobilo, že košické voľby boli pokrývanie naozaj výrazne a na denníku je približne 15 článkov v tomto kraji.

Denník N

V Denníku N bola opäť diskusia medzi Bratislavskými kandidátmi. Tu sa ale počet neskruhol na jednu. Dočkali sme sa župnej diskusie a dokonca aj diskusie kandidátov do MČ Staré mesto. Za zmienku ešte stojí, že v diskusnej relácii V redakcii sa objavil súčasný primátor hlavného mesta pán Vallo, ako jediný z úradujúcich primátorov krajských miest.

V Košiciach došlo na diskusiu primátorov aj županov. Čo je dôležité spomenúť, je že obe moderoval Dušan Karolyi. Rodený Košičan, ktorý pôsobil pôvodne v košickom Korzári, odkiaľ odišiel do Denníka N a je zároveň jediným dôvodom, prečo sa do denníka dostali témy o Košiciach. Pred jeho príchodom do redakcie sa N-ko venovalo metropole východu minimálne.

Publikovaná bola aj analýza volebného programu Matúša Valla a rozbor hneď dvoch prieskumov, ktoré v Bratislave robili agentúry Ako a Focus. Celkovo bolo k Bratislave od začiatku októbra 14 článkov. Ostatné kraje dostali priestor zväčša v dvoch článkoch, pričom minimálne jeden z nich bol prieskum. V Košiciach ste si mohli prečítať' 3 články, všetky vypublikované Dušanom Karolyim.

Aktuality

Čo sa týka diskusií podobne ako v prípade SME sa tu objavila jediná, a to medzi kandidátmi na primátora hlavného mesta v podcastovej relácii Na rovinu.

V rubrike Komunálne voľby 2022 je prehľad veľmi rýchly po 2-och zmienkach tam majú Žilina, Košice a Nitra. Jednu má Bratislava a Trnava. Trenčín, Prešov a Banská Bystrica priestor nedostali.

Postoj

Rád by som dal priestor aj najväčšiemu konzervatívnemu denníku na Slovensku. Aj tu sa scenár opakuje predvolebná diskusia je jediná a asi už nemusím hovoriť, medzi ktorými kandidátmi sa odohrala.

Prehľad článkov je tiež rýchly, dohromady som našiel 5 zmienok o komunálnych voľbách. Po jednej zo Žiliny, Prešova a Košíc, dvakrát z Bratislavy.

TV noviny a JOJ

Aby som bol objektívny, boli aj médiá, ktoré sa komunálnym voľbám venovali spravodlivejšie. Moderátor televízie Markíza Michal Kovačič precestoval všetky krajské mestá. V každom urobila jeho relácia prieskum preferencií a tém, ktoré miestnych trápia, čo slúži aj ako podklad pre predvolebné diskusie primátorov, ktoré prebehli vo všetkých mestách.

V spravodajskej relácii JOJ24 tiež dostali priestor všetky kraje. 6 krajov ale dostalo priestor len v období od 1.10 do 20.10. V týchto krajoch prebehli iba diskusie županov a zároveň bol každému županovi odvysielaný samostatný medailónik. Košice a Bratislava dostali exkluzívny priestor v období po 24.10, teda v tom najzaujímavejším pre voľby. Kandidátom síce nebol vytvorený medailón, no prebehli ako župné, tak aj primátorské diskusie, pričom obe mestá dostali priestor naviac v samostatnej rubrike Župný deň. V Košiciach dokonca v tejto rubrike nájdete rozhovory na rôzne témy ako zdravotníctvo, šport či turizmus.

Médiá a regióny

Médiá majú veľkú moc a je v ich rukách ako s ňou budú narábať, či dajú množstvo priestoru jednemu kandidátovi, alebo budú objektívne informovať o všetkých. Či uvidíme analýzu jedného volebného programu, alebo uvidíme všetky.

Komunálne voľby ukázali smutný fakt. Denníky sú centralizované v Bratislave. O hlavnom meste a jej problémoch vedia robiť mnoho diskusií, definovať jej problémy a žiadať riešenia. Novinári problémy Bratislavy zažívajú na dennom poriadku, na vlastnej koži. Zvyšok krajiny však vôbec nepoznajú. Len v ojedinelých prípadoch sa dá hovoriť o novinároch, ktorí sa venujú regiónom. Ja osobne evidujem len Andreja Bána z Denníka N, ktorý pravidelne prináša informácie zo zabudnutých oblastí, najmä východného Slovenska a Dušana Karolyiho, pôvodom Košičana, ktorý sa v práci v Denníku N venuje metropole východu. Ostatné oblasti bohužiaľ na takíto záujem jednotlivcov šťastie nemajú.

Svetlou výnimkou je regionálny denník Korzár, ktorý naozaj prináša informácie na lokálnej úrovni, častokrát však majú skôr informativný charakter a o kvalite žurnalistiky sa dá polemizovať.

Bohužiaľ tento prístup médií má aj praktické dopady. Keď porovnáte kvalitu volebných programov bratislavských kandidátov a ostatných krajských miest, uvidíte priam priepastný rozdiel. V mnohých prípadoch sa kandidáti ani neunúvali svoj program pripravovať. Pravdepodobne to ani nie je potrebné, keď sa vás naň nikto nepýta. Úroveň diskusií a ponúkaných riešení tiež ukazuje zásadne rozdiely.

Ak žijete v meste, v ktorom na verejný poriadok dohliadajú v podstate všetci novinári Slovenska, v uliciach sa to ukáže. Nestane sa, že v Bratislave bez povšimnutia prepadne 25 miliónov z eurofondov na električky (ako sa to stalo v Košiciach). Nestane sa, že diaľnica na východe je témou, až keď vypukne vojna u suseda. Podobných prešlapov sú naše regióny plné.

To že je medzi hlavným mestom a regiónmi priepastný rozdiel vieme už dávno. Vidíme to na takmer všetkých ukazovateľoch - HDP, produktivita, zamestnanosť, výška platov... Dá sa to pomerne jednoducho vyčítať z tabuliek a o tom sa veľmi dobre píše od stola. Čo ale znamená tento rozdiel žiť každý deň, tomu už rozumie málokto. Na to by novinári museli byť častejšie v teréne, rozprávať sa s miestnymi, snažiť sa pochopiť problematiku, rozumieť ako ľudia v regiónoch žijú a nie ju len čítať z excelov a grafov. A posledné týždne ukázali, viac ako inokedy, že o regióny nemá záujem skutočne nikto.